Ski alpin im Liveticker: Die Jagd geht weiter - Dürr will in Levi wieder aufs Podest

Von: Tobias Ruf

Teilen

Ski alpin: Lena Dürr strahlt nach ihrem Podium in Levi in der Vorsaison. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Jussi Nukari

Der Weltcup 2022/23 im Ski alpin der Damen beginnt am Samstag mit dem ersten von zwei Slaloms im finnischen Levi. Um 10:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Levi - Endlich geht er also los, der Weltcup 2022/23 im Ski alpin der Damen. Nach zahlreichen Absagen findet am Samstag in Levi das erste Saisonrennen statt. Der 1. Durchgang im Slalom beginnt um 10:00 Uhr, das Finale um 13:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Ski alpin mit dabei.

Dann richten sich aus deutscher Sicht viele Augen auf Lena Dürr. Die 31-Jährige geht als Anwärterin auf das Podium ins erste Rennen des Weltcups im Ski alpin bei den Damen. Im Bestfall ist sogar der erste Weltcupsieg im Slalom für die Deutsche möglich.

Ski alpin im Liveticker: Dürr mit sehr guten Erinnerungen an Levi

In der Vorsaison begann für Dürr in Levi die beste Saison ihrer Karriere. In beiden Slaloms fuhr sie auf den dritten Rang, es waren ihre ersten Podestplätze im Spezialslalom. Dürr kam gut durch die Vorbereitung und blickt optimistisch in die neue Saison.

„Mein Gefühl, meine Sicherheit ist eine andere. Letztes Jahr habe ich bis vor Saisonstart brutal gezweifelt. Alles komplett hinterfragt. Ich bin jetzt in einer anderen Phase“, sagte sie im Vorfeld des Rennens gegenüber chiemgau24.de.

Ski alpin im Liveticker: Vlhova und Shiffrin dominieren in Levi

Die vergangene Saison bestätigen und den ersten Weltcupsieg einfahren, mit diesen Zielen geht sie in die neue Saison. Um ihren Traum zu realisieren, muss sie aber gleich an mehreren Konkurrentinnen vorbei.

Da sind in erster Linie Petra Vlhova (Slowakei) und Mikaela Shiffrin (USA) zu nennen, die seit 2015 die Siege in Levi unter sich ausgemacht haben und auch in die Rennen am Samstag und Sonntag als Topfavoritinnen gehen.

Ski alpin: Der Kader der deutschen Damen für die Saison 2022/23 Fotostrecke ansehen

Zudem muss man die Schweizerinnen Michelle Gisin und Wendy Holdener auf der Rechnung haben, auch die Österreicherin Katharina Liensberger gehört zu den Mitfavoritinnen. Dürr wird den 1. Durchgang eröffnen, Vlhova kommt als fünfte und Shiffrin als sechste Starterin. Hier geht es zur Startliste

Mit geballter Teampower tritt die deutsche Mannschaft in Finnland an. Neben Dürr sind Supertalent Emma Aicher, Andrea Filser, Marlene Schmotz, Jessica Hilzinger und Lara Klein im ersten Damen-Rennen des Weltcups 2022/23 mit dabei.

30 Damen qualifizieren sich für den finalen Durchgang. Der erste Lauf beginnt um 10:00 Uhr, chiemgau24.de ist ab 09:45 Uhr im Liveticker zum Ski alpin mit dabei. Die Herren sind an diesem Wochenende nicht im Einsatz.

Quelle: chiemgau24.de

truf