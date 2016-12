Deutscher Skirennläufer glänzt bei Jansrud-Sieg

Fünfter in Santa Caterina

Santa Caterina (Italien) - Skirennläufer Josef Ferstl ist beim Super-G im italienischen Santa Caterina starker Fünfter geworden.

Ski-Rennläufer Josef Ferstl hat beim Super-G im italienischen Santa Caterina für eine große Überraschung gesorgt. Auf den Tag genau ein Jahr nach einem Kreuzbandriss an gleicher Stelle belegte der 27-Jährige vom Ski-Club Hammer einen herausragenden fünften Rang. Es war das bestes Resultat seiner Karriere, zugleich sicherte er sich das Ticket für die WM im Februar in St. Moritz.

Der Norweger Kjetil Jansrud bleibt unterdessen der dominierende Rennläufer in den schnellen Disziplinen. Dem Olympiasieger von 2014 gelang im fünften Speed-Rennen der Saison bereits der vierte Sieg. Jansrud gewann deutlich vor Hannes Reichelt aus Österreich (0,60 Sekunden zurück) und Dominik Paris aus Italien (0,65). Ferstl hatte 1,24 Sekunden Rückstand auf den Norweger. Andreas Sander (Ennepetal) belegte nach den Plätzen neun und fünf in den ersten beiden Super-G-Rennen der Saison diesmal Rang 16. Am Mittwoch und Donnerstag finden in Santa Caterina noch eine Abfahrt und eine Kombination statt.

sid