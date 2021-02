Ski-WM 2021 heute im Liveticker: Geht die Erfolgsserie auch bei der Herren-Abfahrt weiter?

Rennen am Sonntag

+ © picture alliance/dpa | Michael Kappeler Ski-WM 2021: Thomas Dreßen feiert in der WM-Abfahrt sein Comeback. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Ruf schließen

Weitere schließen

Die Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo wird am Sonntag mit der Abfahrt der Herren fortgesetzt. Das deutsche Team hat dabei gleich drei Medaillenanwärter am Start. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.