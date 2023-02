Ski-WM 2023: Weidle ratlos, Schweizerin überrascht alle und holt Gold

Von: Tobias Ruf

Teilen

Ski alpin: Kira Weidle wird Achte und ist im Ziel frustriert. © picture alliance/dpa/KEYSTONE | Jean-Christophe Bott

Bei der Ski-WM 2023 in Frankreich hat Kira Weidle die Medaillenränge klar verpasst, auch wenn der Deutschen kein sichtbarer Fehler unterlief. Jasmine Flury fuhr überraschend zu Gold.

Méribel - Die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle hat die erhoffte Top-Platzierung in der Abfahrt der alpinen Ski-Weltmeisterschaften verpasst. Die Starnbergerin belegte im französischen Méribel am Samstag Rang acht. Die Abfahrt ist die Paradedisziplin der 26-Jährigen. Vor zwei Jahren im italienischen Cortina d‘Ampezzo hatte sie WM-Silber geholt. Bei den Titelkämpfen in Frankreich erlebte sie nach Platz 23 im Super-G nun die nächste Enttäuschung. Weidles Teamkollegin Emma Aicher schied nach einem Fahrfehler aus.

Gold sicherte sich überraschend die Schweizerin Jasmine Flury, die in ihrer Karriere erst ein Weltcup-Rennen gewonnen hat. Zweite wurde die Österreicherin Nina Ortlieb vor der Schweizer Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Corinne Suter.

Topfavoritin Sofia Goggia fädelte an einem Tor ein und verhinderte gerade so noch einen Sturz, schied aber aus. 2021 bei ihrem Heimspiel in Cortina hatte die Italienerin verletzt gefehlt. Die Olympiasiegerin von 2018 und im Weltcup dominierende Abfahrerin der vergangenen Jahre wartet damit weiter auf die erste WM-Medaille in ihrer Spezialdisziplin.

Quelle: chiemgau24.de

dpa