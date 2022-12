Skispringen: DSV-Adler überzeugen auch am Sonntag - Pole überfliegt alle

Von: Dominik Größwang

Teilen

Skispringen: Karl Geiger wurde am Sonntag bester Deutscher. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Sonntag mit dem Einzelspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Die DSV-Adler zeigten erneut eine gute Leistung, Dawid Kubacki überflog einmal mehr seine Konkurrenten.

Titisee-Neustadt - Am Sonntag wurde der Skispringen-Weltcup der Herren in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Im zweiten Einzelspringen siegte Dawid Kubacki deutlich, die deutschen Springer konnten wieder überzeugen.

Karl Geiger hat beim Heim-Weltcup der Skispringer in Titisee-Neustadt den fünften Platz belegt. Der 29-Jährige sprang am Sonntag 132 und 138 Meter weit. Damit bestätigte er seine aufsteigende Form - auch, wenn es nicht ganz für einen Podestplatz reichte.

Mehr zum Thema Skispringen: Die Gesamtwertung im Weltcup 2022/23 der Herren

Skispringen: Kubacki holt dritten Saisonsieg - Eisenbichler in den Top zehn

Den Sieg sicherte sich bereits zum dritten Mal in dieser Saison der Pole Dawid Kubacki. Der 32-Jährige baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Zweiter wurde Anze Lanisek aus Slowenien vor dem Österreicher Stefan Kraft.

Als zweitbester Deutscher landete Markus Eisenbichler auf dem neunten Platz. Der 31-Jährige erreichte damit sein bestes Saisonresultat. Pius Paschke als 13., Stephan Leyhe auf Rang 15, Constantin Schmid als 21. und Andreas Wellinger auf Rang 27 holten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Skispringen in Titisee-Neustadt: Der Endstand

1. Dawid Kubacki (Polen) 309,7 Pkt. 2. Anze Lanisek (Slowenien) -25,7 3. Stefan Kraft (Österreich) -26,6 5. Karl Geiger (Deutschland) -36,3 9. Markus Eisenbichler (Deutschland) -44,5 13. Pius Paschke (Deutschland) -50,3 15. Stephan Leyhe (Deutschland) -54,6 21. Constantin Schmid (Deutschland) -61,8 27. Andreas Wellinger (Deutschland) -67,6

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup der Herren wird am kommenden Wochenende in Engelberg fortgesetzt. Am Samstag steht das erste von zwei Einzelspringen statt. Der Wettbewerb beginnt um 16:00 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker zum Skispringen wieder mit dabei.

Skispringen in Titisee-Neustadt: Der Liveticker

Fazit: Dawid Kubacki gewinnt das Einzelspringen am Sonntag also deutlich mit 25 Punkten Vorsprung vor Anze Lanisek. Mit zwei starken Sprüngen lässt der Weltcup-Führende der Konkurrenz keine Chance. Stefan Kraft komplettiert das Podium.

Die DSV-Adler überzeugen auch am Sonntag, bester Deutscher ist Karl Geiger, der punktgleich mit Halvor Egner Granerud fünfter ist. Auch Markus Eisenbichler ist als Neunter noch in den Top zehn.

2. Durchgang: Wahnsinn, ist das stark. 143 Meter für Dawid Kubacki, der damit das Einzelspringen am Sonntag souverän gewinnt.

2. Durchgang: Jetzt geht es um den Sieg, Halvor Egner Granerud sitzt oben. Puh, den Sprung trifft er nicht gut, schafft nur 132 Meter. Damit ist er punktgleich mit Geiger auf Rang vier.

2. Durchgang: Es wird jetzt immer weiter. Stefan Kraft springt überragende 141,5 Meter weit. Danach kommt aber Anze Lanisek, der zwar nicht ganz so weit kommt, aber trotzdem nun vor dem Österreich steht.

2. Durchgang: Jetzt gibt es den Führungswechsel. Piotr Zyla setzt sich mit 137 Metern ganz knapp an die Spitze.

2. Durchgang: Auch Robert Johansson kann Geiger nicht schlagen. Für den Norweger geht es 138 Meter weit und damit auf Platz zwei.

2. Durchgang: Was ist da jetzt drin für Geiger? Kamil Stoch kommt schon einmal nicht vorbei. Der Pole springt 136 Meter weit und ist Zweiter.

2. Durchgang: Ganz starker Sprung von Karl Geiger! Der deutsche Top-Springer setzt seine gute Form fort und springt 138 Meter weit. Damit ist er natürlich neuer Führender.

2. Durchgang: Auch Pius Paschke zeigt einen guten Sprung, 133,5 Meter reichen ihm aber nur zu Platz fünf.

2. Durchgang: Es wird ernst, die Top zehn sind an der Reihe und damit auch gleich drei DSV-Adler in Folge. Den Anfang macht Markus Eisenbichler, der mit 135,5 Metern an die Spitze springt. Ein gutes Ergebnis für den Siegsdorfer.

2. Durchgang: Auch Michael Hayböck springt jetzt starke 135 Meter weit, damit steht er knapp vor Kobayashi an der Spitze.

2. Durchgang: Stephan Leyhe ist der nächste Deutsche auf der Schanze. Und mit dem Sprung ist er zufrieden. 130 Punkte bedeuten Platz zwei.

2. Durchgang: Ganz starker Spring von Ryoyou Kobayashi. Der letztjährige Weltcup-Sieger springt 135 Meter weit und ist damit neuer Führender.

2. Durchgang: Zehn Springer haben ihren zweiten Sprung schon hinter sich, aktuell führt

2. Durchgang: Constantin Schmid ist an der Reihe. 126,5 Meter weit springt er, das reicht immerhin für den zwischenzeitlichen dritten Platz.

2. Durchgang: Anders als am Freitag hat es Andreas Wellinger heute ins Finale geschafft. Jetzt springt er 127 Meter weit und ist damit aktuell Zweiter.

2. Durchgang: Das Finale beginnt. Johann Andre Forfang macht den Anfang und springt 130 Meter weit.

Vor dem 2. Durchgang: Um 16.55 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem ersten Durchgang

1. Dawid Kubacki (Polen) 153,5 Pkt. 2. Halvor Egner Granerud (Norwegen) -12,6 3. Anze Lanisek (Slowenien) -12,7 8. Karl Geiger (Deutschland) -21,5 9. Pius Paschke (Deutschland) -22,8 10. Markus Eisenbichler (Deutschland) -23,7 15. Stephan Leyhe (Deutschland) -28,4 22. Constantin Schmid (Deutschland) -30,4 27. Andreas Wellinger (Deutschland) -32,2

Fazit nach dem ersten Durchgang: Die DSV-Adler setzen ihre gute Form fort und zeigen auch am Sonntag wieder eine gute Leistung. Mit Karl Geiger, Pius Paschke und Markus Eisenbichler stehen gleich drei deutsche Springer in den Top zehn, auch Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Andreas Wellinger sind im Finale mit dabei.

Der Weltcup-Führende Dawid Kubacki steht auch nach dem ersten Durchgang vorne, dahinter lauern Halvor Egner Granerud und Anze Lanisek.

1. Durchgang: Die beiden letzten Springer stehen oben. Anze Lanisek springt 132,5 Meter weit, ist aber dann 0,1 Punkte hinter Granerud. Dann kommt der Weltcup-Führende Dawid Kubacki, der ganz starke 139,5 Meter weit kommt. Das ist die Führung für den Polen.

1. Durchgang: Der nächste Führungswechsel. 133 Meter von Halvor Egner Granerud reichen dem Norweger für den ersten Platz.

1. Durchgang: Piotr Zyla übernimmt jetzt die Führung. Der Pole springt starke 131,5 Meter weit.

1. Durchgang: Der nächste gute Sprung von Karl Geiger. 132 Meter für den deutschen Top-Springer reichen für Rang drei.

1. Durchgang: Auch für Daniel Tschofenig wird es nicht fürs Finale reichen. Der Österreicher kommt nur 124,5 Meter weit und ist aktuell 26.

1. Durchgang: Der nächste Deutsche ist an der Reihe, Pius Paschke kommt 128,5 Meter weit. Damit setzt er sich Platz drei.

1. Durchgang: Markus Eisenbichler meldet sich mit einem soliden Sprung zurück, 128,5 Meter bedeuten den zweiten Platz.

1. Durchgang: Das ist durchaus überraschend. Timi Zajc springt nur 121 Meter weit und ist 18. Damit ist Andreas Wellinger im Finale dabei.

1. Durchgang: Constantin Schmid kann seine gute Form nicht bestätigen, springt 128 Meter weit. Für das Finale reicht es aber.

1. Durchgang: Jetzt Andreas Wellinger. Am Freitag verpasste er den zweiten Durchgang, das wird auch jetzt wieder eng. 127,5 Meter für den DSV-Adler, damit muss er noch zittern.

1. Durchgang: Die Sprünge sind weiterhin stark. Kamil Stoch und Pawel Wasek springen beide auf 133 Meter und stehen nun vorne.

1. Durchgang: Wow, starker Sprung von Stephan Leyhe. Der erste deutsche Springer im heutigen Wettbewerb springt 132 Meter weit, hat bei der Landung allerdings Mühe, den Sturz zu verhindern. Trotz der Abzüge reicht es für die Führung.

1. Durchgang: Die ersten beiden Springer haben sich für das Finale qualifiziert, Lovro Kos und Kristoffer Eriksen Sundal sind erwartungsgemäß auch im 2. Durchgang mit dabei.

1. Durchgang: Der Bulgare Vladimir Zografski zeigt einen guten Sprung über 127 Meter und setzt sich damit an die Spitze.

1. Durchgang: Die Bedingungen im Schwarzwald sind gut, der Rückenwind ist ein wenig stärker als an den vergangenen beiden Tagen. Dafür schneit es bisher nicht.

1. Durchgang: Zehn Springer sind unten, aktuell führt Mackenzie Boyd-Clowes. Der Kanadier sprang 128 Meter weit.

1. Durchgang: Bis zum ersten Deutschen dauert es noch ein wenig, Stephan Leyhe springt heute mit der Startnummer 23.

1. Durchgang: Der Wettbewerb beginnt. Der Italiener Francesco Cecon beginnt und setzt mit 115 Metern die erste Weite.

Vor dem Springen: Dawid Kubacki wurde Erster in der Qualifikation, Zweiter wurde Halvor Egner Granerud vor Anze Lanisek. Etwas überraschend nicht geschafft haben es Yukiya Sato und Dominik Peter.

Vor dem Springen: Alle deutschen Springer haben die Qualifikation überstanden, damit sind heute sechs DSV-Adler am Start. Bester Deutscher wurde Karl Geiger auf Platz zehn.

Vor dem Springen: Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Skispringen. Heute steht das zweite Einzelspringen in Titisee-Neustadt an.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht

Das Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt läuft weiterhin gut für die heimischen deutschen Skispringer. Am Freitag holte Karl Geiger im Einzelspringen das erste Podest für die Herren in der laufenden Saison, am Samstag sprang Deutschland im Mixed-Team-Wettbewerb ebenfalls aufs Podium.

Skispringen heute im Liveticker: Geiger will Anschluss an die Weltspitze herstellen

Auch am Sonntag werden wieder sechs deutsche Springer an den Start gehen. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid sind im Aufgebot. Andreas Wellinger, der im Training stürzte und am Freitag im 1. Durchgang ausschied, wird ebenfalls an den Start gehen.

Zunächst müssen die DSV-Adler die Qualifikation absolvieren, die ab 14:30 Uhr beginnt. 64 Springer gehen an den Start, 50 qualifizieren sich für den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Als Favoriten gehen wieder der Weltcup-Führende Dawid Kubacki aus Polen und Halvor Egner Granerud ins Rennen. Der Norweger belegt im Gesamtweltcup den vierten Platz und wurde am Freitag nur Fünfter. Auch mit Anze Lanisek (Slowenien) und Stefan Kraft (Österreich) ist wie immer zu rechnen. Geiger wird alles daran setzen, den Anschluss an die Weltspitze weiter herzustellen.

Der 1. Durchgang beginnt am Sonntag um 15.45 Uhr, das Finale steigt gegen 17.00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

dg