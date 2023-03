Skispringen: Eisenbichler meldet sich zurück, Slowenien feiert erste Goldmedaille

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Markus Eisenbichler wurde WM-Fünfter und zeigte eine seiner besten Saisonleistungen. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 wurde am Freitag das Einzelspringen der Herren von der Großschanze ausgetragen. Deutschland blieb erstmals ohne Medaille, Slowenien jubelte.

Planica - Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 wurde am Freitag das letzte Einzelspringen ausgetragen. Die deutsche Mannschaft zeigte im Kollektiv ein starkes Ergebnis, die Gastgeber stellten den Weltmeister.

Lokalmatador Timi Zajc ist neuer Skisprung-Weltmeister von der Großschanze. Beim Erfolg des Slowenen blieben die deutschen Athleten erstmals bei dieser WM im slowenischen Planica ohne Medaille. Zajc (137,5 und 137 Meter) holte sich am Freitag vor mehr als 5000 Fans die Goldmedaille und folgt damit auf den diesmal klar geschlagenen Österreicher Stefan Kraft. Die beiden weiteren Medaillen gingen an Japans Ryoyu Kobayashi und den Polen Dawid Kubacki.

Skispringen: DSV Herren ohne Medaille, aber mit guter Perspektive

Bester Deutscher wurde Markus Eisenbichler, der nach Versuchen auf 131 und 136 Meter am Ende Rang fünf belegte. Auch Karl Geiger (8.), Andreas Wellinger (14.) und Constantin Schmid als 17. schafften es in den zweiten Durchgang, hatten mit der Medaillenvergabe aber nichts zu tun.

Am Samstag steht der Teamwettbewerb auf der Großschanze an. Deutschland ist nach dem Heim-Erfolg 2021 in Oberstdorf Titelverteidiger. Nach den Resultaten vom Freitag zählt die deutsche Mannschaft zu den Mitfavoriten.

Skispringen: Der Endstand im Finale

1. Timi Zajc (Slowenien) 287,5 Punkte 2. Ryoyu Kobayashi (Japan) - 10.7 3. Dawid Kubacki (Polen) - 11.3 5. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 16.1 8. Karl Geiger (Deutschland) - 18.6 13. Andreas Wellinger (Deutschland) - 26.1 17. Constantin Schmid (Deutschland) - 37.5

Das gesamte Ergebnis

Am Samstag findet das letzte Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 statt. Ab 16:30 Uhr wird im Team bei den Herren gesprungen, chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Skispringen: Das Einzel der Herren im Liveticker

Finale: Kobayashi holt noch die Silbermedaille, verpasst Gold aber klar. Timi Zajc siegt verdient vor dem Japaner und Dawid Kubacki. Markus Eisenbichler wird starker Fünfter, mit Karl Geiger kommt ein weiterer Deutscher in die Top Ten. Auch Wellinger (13.) und Schmid (17.) überzeugen, Deutschland ist für das morgige Teamspringen gerüstet.

Finale: Ryoyu Kobayashi kann das eigentlich nicht toppen. Der Abstand zwischen dem Japaner und Zajc war hauchdünn. Und Zajc hat dermaßen einen vorgelegt. Nein, es reicht nicht. Timi Zajc aus Slowenien ist Weltmeister!

Finale: Nur noch zwei Springer sind oben. Timi Zajc ist der Lokalmatador und die Hoffnung der Slowenen. Boah, das ist eine ganz dicke Ansage und wohl der Flug zu Gold!!! 137 Meter, das Publikum explodiert.

Finale: Was macht Dauerrivale Halvor Egner Granerud? Der Norweger dominiert die Saison, hat aber noch keine Medaille hier. Nein, er geht nicht an Kubacki vorbei. Granerud ist nur Fünfter!

Finale: Vier Springer kommen noch, die allesamt Vorsprung aus dem 1. Durchgang hatten. Wir werden wohl keine deutsche Medaille sehen. Konzentrieren wir und auf die Entscheidung. Dawid Kubacki legt 135 Meter vor und geht an die Spitze.

Finale: Die Bedingungen sind gut, der Sprung wird aber nicht fürs Podium reichen. Das sind 133,5 Meter, Geiger ist damit Vierter.

Finale: Zieht Kamil Stoch direkt vorbei? Die Noten sind deutlich besser, die Weite war ähnlich. Es reicht für den Polen. Und jetzt kommt Geiger.

Finale: Die Bedingungen sind gut. Er muss jetzt riskieren, wenn er eine Medaille will. Der Sprung ist gut. Das wird ganz eng mit der Führung. Es reicht, ein halber Punkt gibt den Ausschlag!

Finale: Daniel Tschofenig aus Österreich war Achter nach dem 1. Durchgang. Er bleibt klar hinter seinem Landsmann Kraft. Und jetzt kommt Eisenbichler.

Finale: Jan Hörl ist zu spät am Schanzentisch, so hat er hier keine Chance. Macht es der Weltmeister von der Normalschanze besser? Piotr Zyla aus Polen geht auf 133,5 Meter und ist damit zunächst Zweiter.

Finale: Jetzt geht es um die Medaillen. Nur noch zehn Springer stehen oben.

Finale: Auch Stefan Kraft hatte Pech im 1. Durchgang. Sein Potenzial spielt er hier voll aus und geht mit 136 Metern klar in Führung. Das könnte sogar noch für eine Medaille reichen.

Finale: Er war nur Zwölfter nach dem 1. Durchgang. Davon lässt er sich aber nicht entmutigen und zeigt einen guten Sprung auf 130,5 Meter. Das ist der dritte Platz derzeit, macht aber Mut für das morgige Teamspringen.

Finale: Auch Johann Andre Forfang aus Norwegen zeigt einen starken zweiten Sprung. Es geht einen halben Meter weiter als Lanisek, hauchdünn ist das die Führung. Jetzt kommt Wellinger.

Finale: Anze Lanisek aus Slowenien war Mitfavorit hier, hatte aber großes Pech im 1. Durchgang. Jetzt hat er guten Wind und haut hier einen raus auf 133 Meter. Das ist ganz klar die Führung.

Finale: Es geht gut jetzt von den Bedingungen. Michael Hayböck aus Österreich zieht an Jelar vorbei. Sein Landsmann Manuel Fettner bleibt noch hinter Schmid zurück.

Finale: Ziga Jelar aus Slowenien setzt sich an die Spitze. Simon Ammann aus der Schweiz kommt da nicht ran, zeigt trotzdem einen guten Wettkampf.

Finale: Damit hat sich Schmid auch den Platz für das Teamspringen gesichert. Deutschland wird mit ihm, Wellinger, Eisenbichler und Geiger starten.

Finale: Ja, das schaut doch sehr gut aus. 130 Meter sind das für Schmid, damit geht er aktuell in Führung und ist in den Top 20.

Finale: Gleich sehen wir mit Constantin Schmid den ersten Deutschen. Er hat keine Chance auf eine Medaille, will aber Selbstvertrauen für das morgige Teamspringen tanken.

Finale: Die ersten Springer sind unten, die Bedingungen sind stabil derzeit.

Finale: Es geht weiter in Planica. Gute zehn Athleten haben noch die Chance auf eine Medaille. Darunter auch zwei Deutsche.

Vor dem Finale: Um 18:38 Uhr geht es mit dem Finale weiter. Dann melden wir uns im Liveticker zurück.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Ryoyu Kobayashi (Japan) 144.0 Punkte 2. Timi Zajc (Slowenien) - 0.7 3. Halvor Egner Granerud (Norwegen) - 3.0 5. Karl Geiger (Deutschland) - 7.2 7. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 9.4 12. Andreas Wellinger (Deutschland) - 14.5 20. Constantin Schmid (Deutschland) - 20.7

Fazit 1. Durchgang: Am Ende hat der Wind diesen 1. Durchgang noch stark beeinflusst. Der Kampf um Gold ist zwischen Kobayashi, Zajc, Granerud und Kubacki noch offen. Geiger und Eisenbichler haben noch Chancen auf eine Medaille. Wellinger hatte schlechte Verhältnisse und auch keinen guten Sprung. Er wird heute ohne Edelmetall bleiben.

1. Durchgang: Nur noch Halvor Egner Granerud steht oben. Er hatte Probleme bislang hier in Planica. Bei schlechtem Wind ist er mit 131 Metern voll dabei. Der Norweger ist Dritter und hat noch alle Optionen auf Gold.

1. Durchgang: Auch Dawid Kubacki hat wenig Unterstützung. Er holt mehr raus als Kraft und Lanisek. Und schiebt sich an Geiger vorbei.

1. Durchgang: Nur noch vier Springer sind oben. Stefan Kraft hat schlechte Verhältnisse und keine Chance hier. Er fällt noch hinter Wellinger. Was zeigt Lokalmatador Anze Lanisek? Der Slowene hat auch schlechten Wind und landet schon bei 124,5 Metern. Jetzt greift der Wind hier massiv ein, das ist ärgerlich.

1. Durchgang: Nein, das wird nichts mit einer Medaille heute. Er landet schon bei 127,5 Metern und hat hier keine Chance mehr. Das ist derzeit nur der achte Platz, 14 Punkte fehlen auf Kobayashi.

1. Durchgang: Manuel Fettner hat keine Chance, er fällt klar zurück. Ryoyu Kobayashi aus Japan ist voll dabei im Kampf um die Medaillen. Er geht in Führung. Und jetzt kommt Wellinger.

1. Durchgang: Timi Zajc aus Slowenien verkürzt freiwillig den Anlauf. Das kann der sich sowas von leisten, er haut 137,5 Meter raus. Dieser Mann ist klarer Kandidat auf den WM-Titel. 6,5 Punkte liegt er vor Geiger.

1. Durchgang: Karl Geiger hat gute Bedingungen und haut hier 137,5 Meter raus. Das ist die Führung, die Deutschen sind voll dabei.

1. Durchgang: Wir sehen drei Österreicher. Jan Hörl kommt nicht an Stoch und Eisenbichler ran, Michael Hayböck liegt hinter Hörl. Daniel Tschofenig zeigt einen starken Sprung auf 134 Meter und ist damit Dritter.

1. Durchgang: Kamil Stoch ist in starker Form, springt einen halben Meter weiter als Eisenbichler und geht aufgrund der etwas besseren Noten knapp vorbei.

1. Durchgang: Jetzt kommt Markus Eisenbichler. Wir haben schon gute Sprünge von ihm hier gesehen. Der Wind ist nicht ideal. Er holt da aber viel raus, geht auf starke 131 Meter und führt.

1. Durchgang: Johann Andre Forfang aus Norwegen zieht an Ammann vorbei. Sein norwegischer Teamkollege Marius Lindvik kommt da nicht rein, das war zu aggressiv im oberen Drittel.

1. Durchgang: Der Wind passt, Schmid geht auf 127,5 Meter. Das reicht locker für den 2. Durchgang, derzeit ist er Dritter.

1. Durchgang: Mit Constantin Schmid steht der erste deutsche Springer oben. Er eröffnet die Top 20 dieses ersten Durchgangs.

1. Durchgang: 25 von 50 Athleten sind unten. Ammann führt weiter vor Aigro und Belshaw. Gleich kommen dann die deutschen Springer und auch die Anwärter auf die Medaillen.

1. Durchgang: Simon Ammann aus der Schweiz zieht vorbei. Der Altmeister ist pünktlich zum Saisonhöhepunkt mal wieder gut dabei.

1. Durchgang: Der Rückenwind nimmt leicht zu, ist aber noch im Rahmen. Erik Belshaw aus den USA hat die Führung übernommen.

1. Durchgang: Zehn von 50 Athleten sind unten. Yevhen Marusiak aus der Ukraine führt vor Eetu Nousiainen aus Finnland.

1. Durchgang: Die gute Nachricht ist, dass der Wind bislang überschaubar ist. Bleibt es dabei, werden wir heute einen fairen Wettkampf sehen.

1. Durchgang: Markus Eisenbichler hat die 36, Karl Geiger die 41 und Andreas Wellinger die 45.

1. Durchgang: 50 Athleten sind im 1. Durchgang dabei, 30 kommen ins Finale. Der erste Deutsche ist mit der Startnummer 31 Constantin Schmid.

1. Durchgang: Es geht los hier in Planica. Die ersten Springer gehen vom Balken. Medaillenkandidaten sind aber noch nicht dabei.

Vor dem Springen: In wenigen Augenblicken geht es los, der letzte Einzelwettkampf bei dieser WM steht kurz bevor.

Vor dem Springen: Der Wind war wie immer bei dieser WM wechselhaft, er fiel in der Probe aber nicht ausschlaggebend ins Gewicht.

Vor dem Springen: Stefan Kraft aus Österreich gewann vor den Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch.

Vor dem Springen: Der Probedurchgang ist beendet und lief aus deutscher Sicht vielversprechend. Wellinger, Geiger und Eisenbichler kamen auf die Plätez 5, 6 und 7. Schmid wurde 22.

Vor dem Springen: Heute geht es bei den Herren von der Großschanze um Medaillen.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute bei der WM in Planica.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Fünf Medaillen im Skispringen gab es für die deutsche Mannschaft bereits bei dieser Nordischen Ski-WM in Planica. Schon vor den abschließenden Events ist die Bilanz des Deutschen Skiverbandes ausgezeichnet.

Skispringen heute im Liveticker: Wellinger und Geiger als Mitfavoriten

Völlig befreit können die deutschen Herren in das Einzel von der Großschanze am Freitag gehen. Andreas Wellinger holte Silber von der Normalschanze, Karl Geiger gewann Bronze. Beide holten Gold mit dem Mixed-Team und können ohne Druck in das letzte Einzelspringen dieser WM gehen.

Wellinger zeigt sich seit Wochen in konstant guter Form und zählt auch auf der Großschanze zu den Medaillenkandidaten. Geiger ist pünktlich zum Saisonhighlight in besserer Verfassung und gewann bei allen Großereignissen seit 2019 Medaillen.

Skispringen im Liveticker: Eisenbichler und Schmid wollen Empfehlung abgeben

Markus Eisenbichler und Constantin Schmid sind noch ohne Medaille, gelten am Freitag aber nur als Außenseiter. Für alle DSV-Herren gilt es, sich für das Teamspringen am Samstag zu empfehlen. In der Qualifikation am Donnerstag wurde Geiger als Siebter bester Deutscher. Auch Wellinger (12.), Eisenbichler (18.) und Schmid (19.) sind im Wettkampf dabei.

Mehr zum Thema Nordische Ski-WM 2023: Der Medaillenspiegel aus Planica

Favoriten auf die Medaillen gibt es einige. Halvor Egner Granerud dominiert die Saison im Skispringen, ist bisher aber noch ohne Edelmetall. Stefan Kraft aus Österreich, Dawid Kubacki aus Polen und die Lokalmatadoren Anze Lanisek und Timi Zajc muss man ebenfalls auf der Rechnung haben. Die Qualifikation gewann Zajc vor Kubacki und Kamil Stoch. Hier geht es zur Startliste

Das Springen bei den Damen haben gezeigt, dass auf der Schanze in Planica immer Überraschungen möglich sind. Um 17:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

