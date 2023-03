Skispringen: Eisenbichler überzeugt - Bittere Pleite für Geiger

Von: Dominik Größwang

Skispringen: Markus Eisenbichler wurde am Donnerstag bester Deutscher. © Daniel Karmann/dpa

Der Weltcup im Skispringen wurde am Donnerstag fortgesetzt. In Lillehammer fand das zweite Einzelspringen statt, nur ein DSV-Adler überzeugte.

Lillehammer - Mit einem weiteren Einzelspringen wurde der Weltcup 2022/23 im Skispringen fortgesetzt. Nach dem 1. Durchgang führte Daniel Tschofenig, ein Pole gewann.

Markus Eisenbichler hat trotz eines famosen zweiten Versuchs eine Rückkehr aufs Weltcup-Podest knapp verpasst. Mit der Schanzenrekordweite von 146 Metern wurde der 31 Jahre alte Bayer am Donnerstag in Lillehammer Vierter. Der Tagessieg ging an den Polen Dawid Kubacki vor dem Slowenen Anze Lanisek und Österreichs Daniel Tschofenig.

Skispringen: Eisenbichler jubelt, verpasst das Podest aber knapp

Eisenbichler hatte nach einem 136-Meter-Sprung zur Halbzeit zunächst auf Rang fünf gelegen. Nach seinem herausragenden 146-Meter-Versuch jubelte Eisenbichler im Auslauf. Freudig brüllte er in feinstem Dialekt in die Kamera: „Des san die geilen Sprünge, genau die!“

Für Eisenbichler, der einen schwierigen Winter erlebt, hätte es nach Sapporo im Januar die zweite Einzel-Podestplatzierung in dieser Saison werden können. Doch es fehlte umgerechnet etwas mehr als ein halber Meter. „Ich freue mich über den Sprung, der ist gelungen. Ich habe es einfach ausgenutzt. Für diese Sprünge lebe ich, da raste ich dann auch richtig aus“, kommentierte Eisenbichler in der ARD. Hinter Eisenbichler holten auch Philipp Raimund (15.), Justin Lisso (18.), Constantin Schmid (21.) und Stephan Leyhe (28.) Weltcup-Punkte.

Skispringen: Bittere Pleite für Geiger, auch Wellinger holt keine Punkte

Die beiden besten Deutschen, Karl Geiger und Andreas Wellinger, hatten zuvor eine Nullnummer hingelegt. Die beiden Mixed-Weltmeister Geiger (114,5 Meter) und Wellinger (112,5) kamen am Donnerstag nicht über die Ränge 37 und 42 hinaus. „Ich habe echt einen miesen Sprung gemacht. Dann ist die Schanze gnadenlos. Das ärgert mich richtig, ich bin grad ziemlich stinkig“, sagte Geiger. „Karl hat den Sprung komplett versemmelt“, stellte auch Bundestrainer Stefan Horngacher fest.

Skispringen heute im Liveticker: Der Endstand

1. Dawid Kubacki 281,1 Pkt. 2. Anze Lanisek -7,4 3. Daniel Tschofenig -9,2 4. Markus Eisenbichler -10,4 15. Philipp Raimund -52,2 18. Justin Lisso -58,3 21. Constantin Schmid -63,4 28. Stephan Leyhe -91,3

Der Weltcup im Skispringen wird am Wochenende fortgesetzt. Dann treten sowohl Damen als auch Herren im Skifliegen an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Skispringen: Der Liveticker zum Einzel in Lillehammer

Fazit: Markus Eisenbichler überzeugte also als einziger Deutscher, rutschte aber im letzten Moment noch vom Podest. Dawid Kubacki sicherte sich den Sieg vor Anze Lanisek und Daniel Tschofenig.

2. Durchgang: Dawid Kubacki gewinnt! Daniel Tschofenig kommt 134 Meter weit, das reicht nicht. Der Pole feiert den Sieg, Eisenbichler rutscht vom Podium.

2. Durchgang: Jetzt geht es um den Sieg. Anze Lanisek hatte nach dem 1. Durchgang nur 2,4 Punkte Rückstand, der Slowene hat es jetzt aber schwer, weil der Wind einen Sprung wieder nicht zulässt. Dann darf er aber nach unten, springt starke 136 Meter weit.

2. Durchgang: Weiter geht es mit Stefan Kraft. Der Österreicher hat ganz schwere Bedingungen und landet schon bei 113 Metern. Das ist ganz bitter, er verliert einiges auf Granerud in der Gesamtwertung.

2. Durchgang: Für Dawid Kubacki wird der Anlauf verkürzt, er springt dann gleich 138,5 Meter weit. Der Pole geht in Führung.

2. Durchgang: Schanzenrekord für Markus Eisenbichler! 146 Meter weit kommt der Siegsdorfer, das ist ja der Wahnsinn! Er geht natürlich klar in Führung. Vier Springer kommen noch.

2. Durchgang: Jetzt darf der Japaner springen. Er hat sehr gute Bedingungen und springt 136,5 Meter weit! Kobayashi geht in Führung.

2. Durchgang: Zu starker Rückenwind für Ryoyu Kobayashi, der muss wieder zurück. Es fängt jetzt auch noch an zu schneien, das könnte übel werden.

2. Durchgang: Was macht jetzt der Gesamtführende Halvor Egner Granerud bei den Bedingungen? Er kommt 131,5 Meter weit, mehr geht aktuell wirklich nicht. Das ist trotzdem ganz stark, der Norweger geht in Führung.

2. Durchgang: Die Bedingungen sind alles andere als gut, Constantin Schmid sagte in der ARD, das ganze sei „nicht fair“. Das zeigt sich gerade auch in den Sprüngen.

2. Durchgang: 115 Meter jetzt nur für Michael Hayböck, er ist nur 17. aktuell.

2. Durchgang: Die Top 10 stehen an, aktuell führt Kamil Stoch das Feld an. Ein Deutscher kommt noch, Markus Eisenbichler könnte hier noch nach vorne springen.

2. Durchgang: Jetzt führen sogar drei Österreicher, Clemens Aigner kann den Sprung von Fettner noch einmal toppen.

2. Durchgang: Finaler Sprung für Justin Lisso. Der Jungstar kommt 123,5 Meter weit, damit ist er Siebter.

2. Durchgang: Doppelführung für Österreich. Manuel Fettner setzt sich an die Spitze, er springt 126,5 Meter weit.

2. Durchgang: Jan Hörl übernimmt jetzt die Führung. Sein zweiter Sprung ist deutlich besser als der Erste, er kommt 132,5 Meter weit.

2. Durchgang: Als nächstes ist Constantin Schmid an der Reihe. Für ihm geht es 124 Meter weit, das bedeutet Platz vier.

2. Durchgang: Jetzt kommen zwei Deutsche. Den Anfang macht Philipp Raimund, der aber jetzt sogar zu gute Bedingungen hat und noch nicht springen darf. Dann darf er endlich runter, er springt 129,5 Meter weit. Damit setzt er sich auf Rang zwei.

2. Durchgang: Der Wind wird immer schlechter, Lovro Kos kommt sogar nur 102 Meter weit.

2. Durchgang: Stephan Leyhe ist der erste Deutsche im Finale. Der DSV-Adler landet schon bei 112 Metern, nach fünf Springern ist er jetzt Vierter.

2. Durchgang: Das Finale hat begonnen. Der Schweizer Gregor Deschwanden macht den Anfang und setzt mit 107,5 Meter die erste Weite.

Vor dem 2. Durchgang: Um 17:35 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen heute im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Daniel Tschofenig (Österreich) 141,6 Pkt. 2. Anze Lanisek (Slowenien) -2,4 3. Stefan Kraft (Österreich) -6,8 5. Markus Eisenbichler (Deutschland) -8,3 14. Justin Lisso (Deutschland) -23,2 20. Constantin Schmid (Deutschland) -28,0 21. Philipp Raimund (Deutschland) -28,4 26. Stephan Leyhe (Deutschland) -31,5 37. Karl Geiger (Deutschland) - ausgeschieden -48,8 42. Andreas Wellinger (Deutschland) - ausgeschieden -57,0

Fazit: Der 1. Durchgang entwickelte sich aus deutscher Sicht zum Debakel. Die beiden Top-Springer, Karl Geiger und Andreas Wellinger, verpatzten ihre Sprünge komplett und schieden aus. Markus Eisenbichler als 5. könnte noch vorne mitmischen. Justin Lisso, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Stephan Leyhe sind ebenfalls im Finale mit dabei.

Daniel Tschofenig führt das Feld aktuell an, vor Anze Lanisek und Stefan Kraft.

1. Durchgang: Und jetzt der Führende der Gesamtwertung. Halvor Egner Granerud hat gute Bedingungen, schafft aber nur 133 Meter! Der Norweger ist damit Siebter.

1. Durchgang: Auch Dawid Kubacki zeigt einen guten Sprung, der Pole landet nach 137,5 Metern und ist Vierter.

1. Durchgang: Stefan Kraft setzt sich auf Rang drei, der Österreicher springt 136 Meter weit.

1. Durchgang: Jetzt kommen die Top-Springer. Anze Lanisek springt 139 Meter weit und geht auf Platz zwei vor Eisenbichler.

1. Durchgang: Was macht jetzt Wellinger? Am Dienstag verpatzte er die Qualifikation - auch diesen Sprung versaut er völlig! 112,5 Meter, auch er ist raus.

1. Durchgang: Ryoyu Kobayashi hingegen gelingt ein guter Sprung über 132,5 Meter, er ist aktuell Dritter.

1. Durchgang: Oh nein, das darf nicht wahr sein. Karl Geiger kommt nur 114,5 Meter weit, er scheidet aus. Damit sind auch seine Chancen in der Gesamtwertung dahin.

1. Durchgang: Die letzten zehn Springer kommen jetzt. An der Spitze steht Daniel Tschofenig, der Eisenbichlers Sprung toppen konnte und deutlich führt.

1. Durchgang: Wow, Markus Eisenbichler haut einen raus! 136 Meter ist der weiteste Spring bisher, natürlich geht er damit in Führung.

1. Durchgang: Daniel Andre Tande erwischt es wieder besser, er springt 131,5 Meter weit und geht an die Spitze.

1. Durchgang: Nein, das sieht gerade gerade gar nicht gut aus. Auch Marius Lindvik schafft jetzt nur 109,5 Meter und scheidet aus. Stephan Leyhe hat es damit doch noch ins Finale geschafft.

1. Durchgang: Die Bedingungen werden von Minute zu Minute schlechter, die Springer haben jetzt riesige Probleme. Hoffen wir mal, dass wir trotzdem gut durchkommen.

1. Durchgang: Constantin Schmid wurde am Dienstag starker 11., jetzt springt er 124,5 Meter weit. Im Finale ist er dabei, aktuell ist er Sechster und damit vor Raimund.

1. Durchgang: Dann kommt Stephan Leyhe. Am Dienstag verpasste er das Finale, das will er heute besser machen. Wirklich gut ist der Sprung nicht, er ist aktuell Zehnter und muss ums Finale bangen.

1. Durchgang: Zwei DSV-Adler sind als nächstes dran. Philipp Raimund springt 124 Meter weit, das reicht gerade so für den 2. Durchgang.

1. Durchgang: Jetzt ist Lisso die Führung los, die übernimmt Kristoffer Eriksen Sundal. Der Norweger sprang 130 Meter weit.

1. Durchgang: 19 Athleten haben ihren ersten Sprung absolviert, Justin Lisso führt immer noch und ist als Erster fürs Finale qualifiziert.

1. Durchgang: Der erste Deutsche sitzt oben. Justin Lisso springt starke 128 Meter weit und geht in Führung.

1. Durchgang: Die Finnisch-Estische Trainingsgruppe muss heute krankheitsbedingt passen, Artti Aigro und Eetu Nousiainen können nicht starten. Damit treten heute nur 48 Springer an.

1. Durchgang: Zehn Springer haben wir gesehen, aktuell führt der Österreicher Maximilian Steiner.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind heute deutlich besser als am Dienstag, als sich der Start um 20 Minuten verzögerte, weil der Wind noch zu stark war.

1. Durchgang: Es dauert noch ein wenig, bis wir den ersten Deutschen sehen, Justin Lisso hat die Startnummer 15.

1. Durchgang: Der Wettbewerb hat begonnen. Der Türke Muhammes Ali Bedir ist der erste Springer, er setzt mit 105,5 Metern die erste Weite.

Vor dem Springen: Mit Karl Geiger und Andreas Wellinger haben heute zwei DSV-Adler Chancen auf einen Podestplatz. Favoriten sind außerdem Halvor Egner Granerud, Stefan Kraft, Anze Lanisek und Dawid Kubacki.

Vor dem Springen: Heute sind wieder sieben deutschen Springer im Wettbewerb mit dabei, alle haben die Qualifikation überstanden. Damit gehen Karl Geiger, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Justin Lisso an den Start.

Vor dem Springen: Das letzte Einzelspringen in Lillehammer steht also an, bevor es für die Athleten nach Vikersund zum Skifliegen geht.

Vor dem Springen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Skispringen. Um 16:30 Uhr findet das nächste Einzelspringen der Herren statt.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht

Bevor zum Abschluss der Raw Air Tour in Norwegen noch das Skifliegen in Vikersund ansteht, absolvieren die Herren noch einmal ein Einzelspringen in Lillehammer. An gleicher Stelle überzeugten die DSV-Adler am Dienstag.

Skispringen heute im Liveticker: Geht es für die deutschen Springer nach vorne?

Trotz des überraschenden Quali-Aus von Andreas Wellinger erzielten die deutschen Springer ein gutes Ergebnis, Karl Geiger (5. am Dienstag) verpasst das Podium denkbar knapp. Auch Constantin Schmid (11.) und Markus Eisenbichler (14.) kamen unter die Top 15, Justin Lisso (20.) und Philipp Raimund (25.) holten ebenfalls Weltcup Punkte.

Die fünf Athleten, die am Dienstag im Finale standen, plus Andreas Wellinger und Stephan Leyhe, sind auch am Donnerstag wieder Teil des deutschen Teams. Das Ziel für Donnerstag ist ein Podestplatz, die größten Chancen darauf haben Geiger und Wellinger. Bester Deutscher in der Quali am Mittwochabend wurde Geiger, alle DSV-Adler haben es in den Wettbewerb geschafft.

Skispringen im Liveticker: Macht Granerud den nächsten Schritt Richtung Gesamtsieg?

Top-Favorit auf den Sieg ist Halvor Egner Granerud. Der Norweger, der sowohl den Gesamtweltcup, als auch die Raw-Air-Wertung anführt, gewann am Dienstag und peilt auch am Donnerstag Platz eins an. Größter Konkurrent ist der Österreicher Stefan Kraft, der sich mit dem Norweger einen Zweikampf um den Sieg der Tour liefert.

Dazu muss man auch Anze Lanisek (Slowenien) und Dawid Kubacki (Polen) auf dem Zettel haben, Chancen auf einen Podestplatz haben zudem die beiden Österreicher Manuel Fettner (3. am Dienstag) und Daniel Tschofenig (4.). In der Gesamtwertung der Tour ist Karl Geiger der beste Deutsche, mit einem guten Ergebnis am Donnerstag kann er hier einen Schritt in Richtung Podest machen. Hier geht es zur Startliste

Der letzte Wettbewerb in Lillehammer startet um 16:30 Uhr mit dem 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

