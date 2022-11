Skispringen heute im Liveticker: Knacken die DSV-Adler am Sonntag endlich das Podest?

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Karl Geiger zeigte am Samstag einen klaren Aufwärtstrend. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Vesa Moilanen

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. In Finnland steht das zweite Einzelspringen an. Um 09:00 Uhr startet der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Die deutschen Skispringer taten sich bisher schwer, in die neue Saison im Skispringen zu finden. Der verkorkste Auftakt bei den Mattenspringen in Wisla wurde aufgearbeitet, am Samstag gab es erste positive Entwicklungen zu erkennen.

Skispringen heute im Liveticker: Karl Geiger als Hoffnungsträger

Karl Geiger, der in Wisla noch große Probleme hatte, kam bei den winterlichen Verhältnissen in Finnland deutlich besser zurecht und landete nach zwei soliden Durchgängen auf dem sechsten Rang.

Die deutschen Skisprung-Fans wurden in den vergangenen Jahren verwöhnt. Geiger und sein Zimmerkollege Markus Eisenbichler waren Stammesgäste auf den Podien. Im Skispringen-Weltcup 22/23 wollte der Podest-Knoten noch nicht platzen, am Sonntag nehmen die DSV-Adler einen neuen Anlauf.

Skispringen heute im Liveticker: Leyhe und Eisenbichler suchen nach Konstanz

Geigers Leistung und punktuell gute Sprünge, wie beispielsweise der 1. Durchgang von Stephan Leyhe oder Eisenbichlers erster Sprung bis zur Landung, geben Anlass zur Hoffnung.

Zum direkten Favoritenkreis ist aber nur Geiger zu zählen, die internationale Konkurrenz ist den deutschen Springern derzeit deutlich voraus.

Die Polen präsentierten sich nach dem guten Saisonstart im heimischen Wisla auch in Ruka in guter Form, Piotr Zyla und Dawid Kubacki gehören zu den Mitfavoriten. Österreich schickt mit Stefan Kraft und Manuel Fettner zwei Podestkandidaten ins Rennen, Slowenien hat mit Anze Lanisek den Sieger des Samstags und den Zweiten der Gesamtwertung am Start.

Um 7:30 Uhr müssen sich Geiger, Eisenbichler, Leyhe, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Pius Paschke zunächst für den 1. Durchgang qualifizieren. (Hier geht es zur Startliste). Dieser beginnt um 09:00 Uhr, das Finale steigt eine knappe Stunde später. chiemgau24.de ist bei allen Springen des Weltcups 2022/23 im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf