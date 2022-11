Skispringen jetzt im Liveticker: Finden DSV-Adler in Finnland wieder in die Spur?

Von: Tobias Ruf

Teilen

Skispringen: Karl Geiger will in Ruka zurück zu alter Stärke finden. © picture alliance/dpa/AP | Adam Nurkiewicz

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. Im finnischen Ruka steht das erste von zwei Einzelspringen an. Um 09:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Ruka - Nach dem ungewöhnlichen Saisonstart in Wisla geht es im Skispringen am Samstag dann auch auf Schnee los. In Finnland steht am Samstag das erste von zwei Einzelspringen an. Um 09:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 10 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand im 1. Durchgang

1. Piotr Zyla 2. Daniel Tschofenig - 7.2 3. Stephan Leyhe - 7.9

1. Durchgang: Piotr Zyla aus Polen haut hier 143 Meter raus und setzt sich klar ab. Das war ein Statement!

1. Durchgang: So, jetzt kommen die Topfavoriten. Marius Lindvik macht den Anfang. Der norwegische Olympiasieger kommt aber auch nicht ran an die Spitze. Er ist Siebter, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf die Spitze. Das Feld ist extrem eng zusammen.

1. Durchgang: Daniel Tschofenig aus Österreich ist eines der größten Talente im Skispringen. Er bestätigt seine gute Entwicklung mit 141.5 Metern und geht damit auch in Führung.

1. Durchgang: Zehn Springer kommen noch, die Deutschen sind schon alle unten. Heute ist aber ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar.

1. Durchgang: Der letzte deutsche Springer steht oben. Pius Paschke springt solide 136.5 Meter. Das reicht fürs Finale, bester Deutscher wird er heute aber wohl nicht.

1. Durchgang: Ryoyu Kobayashi sucht auch noch nach seiner Form. Das bestätigt sich hier, das sind nur 126.5 Meter. Damit wird er das Finale klar verpassen, Schmid hingegen ist im Finale dabei.

1. Durchgang: Tande springt drei Meter kürzer als Eisenbichler, bekommt aber bessere Noten und ist punktgleich mit Geiger Zweiter.

1. Durchgang: Markus Eisenbichler hat hier bereits gewonnen und war im Vorjahr auf dem Podest. Der Siegsdorfer ist oben unruhig, kommt dann gut rein ins System, wackelt aber bei der Landung. 142 Meter sind die Bestweite, die Abzüge machen sich aber bemerkbar. Er ist Siebter.

1. Durchgang: Auch Kamil Stoch geht nicht an Leyhe und Geiger vorbei. Der Pole sucht noch nach seiner Form in dieser neuen Saison.

1. Durchgang: 20 Springer kommen noch, darunter auch Eisenbichler und Paschke.

1. Durchgang: Leyhe hat seine Nominierung voll gerechtfertigt, das kann man jetzt schon festhalten. Er führt das Feld weiter an, auch wenn die besten Springer gleich noch kommen.

1. Durchgang: Den deutschen Block komplettiert Constantin Schmid. Wie schon in der Qualifikation ist er zu spät am Schanzentisch. Das sind nur 130 Meter für den Oberaudorfer. Er ist Zehnter und muss um den Finaleinzug zittern.

1. Durchgang: Karl Geiger geht zwei Meter weiter, auch das war solide. Der Oberstdorfer ist hier aber auch schon acht Meter weitergesprungen, so ganz zufrieden wirkt er nicht. Geiger ist Zweiter hinter Leyhe.

1. Durchgang: Andreas Wellinger steht oben. Die Dynamik passt, so ganz befreit wirkt er aber noch nicht. 137.5 Meter für Wellinger, er ist zunächst Vierter. Damit ist er im Finale dabei.

1. Durchgang: Jetzt kommen gleich Wellinger, Geiger und Schmid. Die Bedingungen sind weiterhin gut.

1. Durchgang: 20 von 50 Athleten sind unten. Jetzt kommen wir allmählich zu den besten Springern des Feldes. Michael Hayböck aus Österreich geht mit 139 Metern auf den dritten Rang. Leyhe ist damit sicher im Finale dabei.

1. Durchgang: Der Slowene Lovro Kos kommt mit 139.5 Metern ganz nah ran an Leyhe. Nur ein Punkt fehlt ihm.

1. Durchgang: Leyhes Sprung war richtig gut, damit hat er eine super Ausgangsposition fürs Finale. In einigen Minuten sehen wir dann einen großen Block an deutschen Springern.

1. Durchgang: Jetzt kommt der erste deutsche Springer. Stephan Leyhe war in Wisla nicht dabei und gibt heute sein Saisondebüt. Der Willinger nutzt seine Chance und geht mit 140 Metern in Führung. Starker Auftakt für die DSV-Adler.

1. Durchgang: Fathi Arda Ipcioglu aus der Türkei geht auf sehr starke 135 Meter. Damit wird er das Finale der besten 30 erreichen und zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltcuppunkte einfahren.

1. Durchgang: Wenn Sie sich über die frühe Startzeit wundern? Die Skispringer wollen den Anstoßzeiten bei der Fußball-WM aus dem Weg gehen und haben sich daher entschieden, bereits um 9 Uhr zu begtinnen.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind gut und bislang fair für alle. Hoffen wir, dass das so anhält während dieses Wettkampfes.

1. Durchgang: Ein Finne eröffnet also das Springen hier in Finnland. Eetu Nousiainen setzt 127,5 Meter in den Schnee. Warten wir ab, wie viele Meter es für die Qualifikation benötigt.

Vor dem Springen: Wann kommen die deutschen Springer? Stephan Leyhe hat die Startnummer 10, Andreas Wellinger die 25, Karl Geiger die 26, Constantin Schmid die 28, Markus Eisenbichler die 34 und Pius Paschke die 38.

Vor dem Springen: Gehen wir also rein in den 1. Durchgang. Eetu Nousiainen aus Finnland wird hier gleich eröffnen.

Vor dem Springen: Um 9:00 Uhr beginnt dann also der 1. Durchgang hier in Wisla.

Vor dem Springen: Anze Lanisek aus Slowenien gewinnt die Qualifikation vor Dawid Kubacki aus Polen und Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Die besten Athleten des Saisonauftaktes in Wisla sind also auch hier vorne mit dabei.

Vor dem Springen: Die Qualifikation ist beendet. Alle Deutschen sind im Wettkampf dabei. Geiger wurde 11., Paschke 22., Wellinger 23., Eisenbichler und Schmid punktgleich 24. und Schmid 34.

Vor dem Springen: Die Qualifikation läuft, aus deutscher Sicht gibt es erste gute Nachrichten. Stephan Leyhe und Andreas Wellinger haben sich souverän qualifiziert, Karl Geiger ist mit 140.5 Metern sogar weit vorne dabei. Auch Constantin Schmid hat die Qualifikation geschafft.

Vor dem Springen: Um 7:30 Uhr beginnt die Qualifikation. 67 Springer gehen an den Start, 50 erreichen den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Vor dem Springen: Das Gepäck der deutschen Mannschaft ist am Freitagabend eingetroffen. Die sechs DSV-Starter können morgen also an der Qualifikation teilnehmen.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen heute im Liveticker zum Skispringen in Ruka. Das erste von zwei Einzelspringen steht auf dem Programm.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen in Ruka

Dann hofft die deutsche Mannschaft auf eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Auftakt in den Weltcup 2022/23 im Skispringen. Beim Mattenspringen in Wisla enttäuschten die DSV-Adler, auf Schnee soll die alte Konstanz zurückkehren.

Skispringen im Liveticker: Gepäck kommt nicht an, Qualifikation verschoben

Zunächst muss das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher aber auf die Ausrüstung zurückgreifen können. Weil das Gepäck der deutschen Skispringer nicht rechtzeitig angekommen ist, ist die Qualifikation für den Weltcup im finnischen Ruka verschoben worden.

Statt am Freitag soll sie erst am Samstag unmittelbar vor dem Wettkampf ausgetragen werden. Das teilte der Weltverband FIS am Freitag mit. Die Qualifikation ist nun für Samstag 7.30 Uhr angesetzt, das Springen von der Großschanze beginnt um 9.00 Uhr. Das Gepäck, zu dem unter anderem die Skier gehören, soll laut Deutschem Skiverband erst am Freitagabend in Finnland eintreffen.

Skispringen im Liveticker: Training ohne deutsche Mannschaft

Somit können die deutschen Adler am dritten Weltcup der Saison auch nicht an den Trainings am Freitag teilnehmen. Mit sechs Springern geht der DSV in Ruka an den Start.

Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Pius Paschke bleiben in der Mannschaft. Stephan Leyhe ersetzt Philipp Raimund, der in Wisla noch Teil der Mannschaft war. Beim Saisonstart in Polen hatte das deutsche Team große Probleme mit den Bedingungen und war weit von den Podestplätzen entfernt. Beim ersten Weltcup auf Schnee werden die Karten aber neu gemischt.

Nach den Leistungen in Wisla geht der Pole Dawid Kubacki als klarer Favorit in die Springen. Kubacki gewann beide Springen und führt die Gesamtwertung an. Zudem zeigten sich der Slowene Anze Lanisek, der Österreicher Stefan Kraft und die Norweger Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud in bestechender Form.

Um der Fußball-WM aus dem Weg zu gehen, beginnen beide Springen in Finnland bereits um 9 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker am Samstag und am Sonntag mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf