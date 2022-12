Skispringen heute im Liveticker: Bringt der Heimweltcup die Konstanz zurück?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Karl Geiger sucht noch nach seiner Form in der laufenden Saison. © picture alliance/dpa | Arne Dedert

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Freitag fortgesetzt. In Titisee-Neustadt steht das erste von zwei Einzelspringen bei den Herren an. Sechs DSV-Adler nehmen den Heimweltcup in Angriff. chiemgau24.de ist heute im Liveticker dabei.

Titisee-Neustadt - Nach zwei Wochen Pause geht es im Weltcup 2022/23 im Skispringen weiter. In Titisee-Neustadt treten die Herren in zwei Einzelspringen an, zudem steht ein Mixed-Teamspringen auf dem Programm. Am Freitag geht es mit dem ersten Einzel los, der 1. Durchgang beginnt um 11:45 Uhr. Das Finale steigt gegen 13:00 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Mit sechs Athleten geht der Deutsche Skiverband in den ersten Heimweltcup der neuen Saison im Skispringen. Die Rollen in Titisee-Neustadt sind vor dem ersten von zwei Einzelspringen aus deutscher Sicht schwer zu definieren.

Skispringen heute im Liveticker: Gehen die Schwankungen von Geiger weiter?

Der einstige Vorzeigespringer Karl Geiger hatte in den ersten zwei Stationen des neuen Weltcups große Probleme mit der Konstanz. In Ruka beispielsweise sprang er am Samstag auf einen guten sechsten Rang, einen Tag später verpasste er das Finale.

Konstanz ist das übergeordnete Thema, mit dem die DSV-Adler in dieser Saison bislang zu kämpfen haben. Kaum ein deutscher Springer zeigte durchweg gute Sprünge. Einem guten Versuch folgte oft ein schlechterer, oder eben umgekehrt.

Skispringen heute im Liveticker: Springen in Ruka macht Hoffnungen

Einzig Ausnahme ist Pius Paschke. Der Routinier aus Kiefersfelden kam in allen vier Wettbewerben der bisherigen Saison unter die Top 18 und ist als Elfter bester DSV-Springer im Gesamtweltcup.

Hoffnung für die Mannschaft macht das letzte Springen in Ruka, bei dem mit Andreas Wellinger (7.), Paschke (8.) und Markus Eisenbichler gleich drei deutsche Skispringer in den Top Ten landeten. Zudem sind am Freitag Geiger, Constantin Schmid und Stephan Leyhe mit dabei.

Als Favoriten auf den Sieg gehen der Österreicher Stefan Kraft, die Norweger Halvor Egner Granerud und Marius Lindvik, der Pole Dawid Kubacki und der Slowene Anze Lanisek ins Rennen.

Zunächst müssen die Athleten die Qualifikation überstehen, die um 10:00 Uhr beginnt - Hier geht es zur Startliste. Der 1. Durchgang läuft ab 11:45 Uhr, das Finale steigt gegen 13:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

