Skispringen heute im Liveticker? Geht das Willingen-Spektakel weiter?

Von: Tobias Ruf

Teilen

Skispringen: Philipp Raimund überzeugte am Samstag in Willingen. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. In Willingen steht das zweite Einzelspringen an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Willingen - Der Skispringen-Weltcup in Willingen endet am Sonntag mit dem zweiten Einzelspringen der Herren. Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Sehr gute Bedingungen, überraschend starke deutsche Adler, herausragende Stimmung und Weltklasse-Niveau an der Spitze - das erste Einzelspringen beim Skispringen-Weltcup in Willingen hatte alles, was das Fanherz begehrt.

Skispringen heute im Liveticker: DSV-Springer treten mit Selbstvertrauen an

Am Samstag erlebten die 23.500 Fans an der Mühlenkopfschanze in Willingen ein echtes Spektakel, am Sonntag steht das zweite Einzelspringen bei den Herren an.

Die deutsche Mannschaft überzeugte am ersten Wettkampftag und hatte mit Karl Geiger (5.), Philipp Raimund (9.), Andreas Wellinger (10.), Stephan Leyhe (14.) und Constantin Schmid (15.) gleich fünf Athleten in den Top 15. Auch Markus Eisenbichler als 17. zeigte eine solide Leistung, darauf will das DSV-Team am Sonntag aufbauen.

Skispringen heute im Liveticker: Nationale Gruppe nicht dabei, Trio wieder im Fokus

Diese sechs Springer nehmen zunächst die Qualifikation in Angriff, die ab 14:30 stattfindet. Die nationale Gruppe, die am Samstag zum Einsatz kam, ist am Sonntag nicht startberechtigt.

An der Spitze des Feldes werden am Sonntag dann wieder die drei stärksten Athleten der laufenden Saison erwartet. Halvor Egner Granerud, Dawid Kubacki und Anze Lanisek gehen als Topfavoriten in den Wettkampf. Ihre Qualifikation sollte nur Formsache sein.

Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist ab 15:00 Uhr im Liveticker dabei und berichtet dann auch über die Qualifikation.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

Quelle: chiemgau24.de

dg,truf