Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler wollen in Zakopane den Negativlauf stoppen

Skispringen: Philipp Raimund wurde an Stelle von Pius Paschke in den Weltcup-Kader berufen.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag mit dem Teamspringen in Zakopane fortgesetzt. Dabei hoffen die deutschen Skispringer auf eine deutliche Leistungssteigerung. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Zakopane - Nach dem Ende der Vierschanzentournee wird der Weltcup 2022/23 im polnischen Zakopane fortgesetzt. Am Samstag findet das erste Teamspringen der Saison statt. Der 1. Durchgang beginnt um 16:00 Uhr, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Das erste Highlight der Saison ist vorbei, die deutsche Mannschaft hatte eine Woche Zeit, den Kopf freizubekommen. Nach dem enttäuschenden Teamergebnis, Andreas Wellinger wurde bester Deutscher auf Platz elf der Gesamtwertung, wollen die DSV-Adler nun in Zakopane neu angreifen.

Skispringen heute im Liveticker: Raimund dabei, so geht Deutschland ins Teamspringen

Für das Wochenende in Polen stehen dem deutschen Team nur noch sechs Startplätze zur Verfügung. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte daher Philipp Raimund anstelle von Pius Paschke für den Weltcup-Kader. Der 22-Jährige überzeugte als einziger DSV-Adler in allen vier Springen der Tournee. „Pius Paschke wird die nächsten beiden Wochenenden im Continentalcup springen und versuchen, den siebten Startplatz für das Weltcupteam zu fixieren“, so der Bundestrainer.

Raimund darf sich in Zakopane beim ersten Teamspringen der Saison beweisen. Zusammen mit Karl Geiger, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler will der Oberstdorfer den Negativlauf der deutschen Mannschaft beenden und wieder für ein positives Resultat sorgen.

Die Aufstellung ergibt sich aus den Eindrücken der Vierschanzentournee und den Ergebnissen der Qualifikation in Zakopane am Freitag. Wellinger wurde als Vierter bester Deutscher, Geiger wurde Zehnter. Eisenbichler (14.), Stephan Leyhe (18.), Raimund (19.) und Constantin Schmid (31) qualifizierten sich für den Sonntag.

Skispringen im Liveticker: Schnappt sich Granerud den nächsten Sieg?

Favoriten auf den Sieg sind allerdings andere. Die heimische polnische Mannschaft um den Führenden im Gesamtweltcup, Dawid Kubacki, hat das traditionell begeisterte Publikum hinter sich. Tourneesieger Halvor Egner Granerud ist in Topform und will mit Norwegen den nächsten Sieg holen. Auch die Slowenen mit Anze Lanisek und die Österreicher mit Stefan Kraft kämpfen um den Sieg. Hier geht es zur Startliste

Der 1. Durchgang des Teamspringens beginnt um 16:00 Uhr, das Finale steigt gegen 17:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

