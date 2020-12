Skispringen heute im Liveticker: Eisenbichler attackiert den ersten Titel der Saison

Mit der Skiflug-WM in Planica steht ab Freitag das erste große Highlight der Saison 2020/21 im Skispringen an. Dabei ist Markus Eisenbichler aus Deutschland ein Titelkandidat. chiemgau24.de ist heute ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Planica - Eigentlich sollte die Skiflug-WM in Planica bereits in der Vorsaison gesprungen werden, aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Titelkämpfe in Slowenien aber in die Saison 2020/21 im Skispringen verlegt. Am Freitag steht der erste von zwei Wettkampftagen im Einzel-Skifliegen an, chiemgau24.de ist heute ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Dann will Markus Eisenbichler den Grundstein für eine erste Medaille in der Saison 2020/21 im Skispringen legen. Der Siegsdorfer gewann im Weltcup bereits zwei Einzelspringen und geht als Zweiter des Gesamtweltcups mit viel Selbstvertrauen in die Skiflug-WM. In der Qualifikation am Donnerstag war der 29-Järhige an der Spitze, das gibt zusätzlich Selbstvertrauen.

Skispringen heute im Liveticker: Vier deutsche Adler nehmen die Skiflug-WM in Angriff

Neben Eisenbichler sind für den Deutschen Skiverband drei weitere Athleten am Start. Karl Geiger und Pius Paschke waren aufgrund ihrer stabilen Leistungen im Weltcup für das Einzel gesetzt, Constantin Schmid setzte sich in einer internen Qualifikation gegen Severin Freund und Martin Hamann durch. Andreas Wellinger wurde nicht für das Team in Planica nominiert.

Am Freitag stehen die ersten zwei von insgesamt vier Durchgängen an, aus denen der Skiflug-Weltmeister ermittelt wird. Die Durchgänge werden additiert und ergeben so den neuen Titelträger in der spektakulärsten Disziplin im Skifliegen.

Am Samstag geht es mit finalen Durchgängen ebenfalls um 16:00 Uhr los, ehe am Sonntag zum Abschluss der Skiflug-WM in Planica noch ein Teamfliegen ansteht. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zur Skiflug-WM in Planica.

Neben Eisenbichler geht auch Geiger als Medaillenkandidat ins Rennen, die internationale Konkurrenz ist aber groß. Die Norweger Halvor Egner Granerud und Robert Johansson präsentierten sich im Weltcup in bestechender Form und sind als gute Skiflieger bekannt.

Skispringen: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2020/21 Skispringen: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2020/21

Die Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch pausierten bei der letzten Weltcup-Station und gehen ausgeruht in die Skiflug-WM. Die Österreicher Philipp Aschenwald und Michael Hayböck mussten zwar zwei Wochen in Quarantäne verbringen, gehören dennoch zu den Medaillenkandidaten.

In der Qualifikation deutete Hayböck seine gute Verfassung schon an. Mit der Tagesbestweite wurde er Zweiter. Nur Eisenbichler war stärker, insgesamt zeigten sich die Deutschen in guter Verfassung. Karl Geiger wurde Vierter, Pius Paschke landete auf dem neunten Platz und Constantin Schmid wurde 20.

Die Bedingungen waren stabil, einem fairen Auftakt in die Skiflug-WM steht nichts im Wege. Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

truf