Skispringen heute im Liveticker: Geht das Skiflug-Märchen am Sonntag weiter?

Skispringen: Markus Eisenbichler will mit seinem Team auch am Sonntag eine Medaille bei der Skiflug-WM in Planica.

Die Skiflug-WM 2020 in Planica wird am Sonntag mit dem Teamwettbewerb beendet. Beim ersten großen Highlight der Saison im Skispringen gehört das deutsche Team zu den Favoriten. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Planica - Die Skiflug-WM in Planica wurde im Einzel zur deutschen Erfolgsgeschichte. Auch im Teamwettbewerb hat die deutsche Mannschaft bei einem der Highlights der Saison 2020/21 im Skispringen gute Chancen auf den Titel. Um 16:00 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die Skiflug-WM in Planica ist schon vor dem abschließenden Teamfliegen am Sonntag ein großer Erfolg für die deutschen Skispringer. Am Samstag feierte Karl Geiger den größten Erfolg seiner Karriere und wurde Skiflug-Weltmeister. Sein Teamkollege Markus Eisenbichler begeisterte ebenfalls und holte sich die Bronzemedaille.

Entsprechend selbstbewusst geht die deutsche Mannschaft in das Teamfliegen am Sonntag, das um 16:00 Uhr beginnt und viel Spannung verspricht.

Skispringen: Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zur Skiflug-WM in Planica

Skispringen heute im Liveticker: Geiger und Eisenbichler haben starke Unterstützung

Pius Paschke und Constantin Schmid, die am Samstag mit dem elften und 14. Platz überzeugten, komplettierten eine starke deutsche Mannschaftsleistung und bringen das deutsche Team, das mit Geiger und Eisenbichler zwei Medaillengewinner in den Reihen hat, so in die Favoritenrolle für den Teamwettkampf.

Ein Selbstläufer wird der WM-Titel aber keineswegs. Denn die deutschen Adler haben starke Konkurrenz. Mit Piotr Zyla, Kamil Stoch, Andrzej Stekala und Dawid Kubacki landeten vier Polen unter den besten 15, die polnische Mannschaft ist in bestechender Form. Hier geht es zur Startliste und allen Aufstellungen

Auch die flugstarken Norweger um Vize-Weltmeister und Gesamtweltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud, der in der gesamten Saison zu den stabilsten Springern gehört und vor der WM drei Springen in Folge gewann, sind Anwärter auf den Titel.

Den durch Corona dezimierten Österreichern, die den einzigen Mannschaftswettkampf im Weltcup 2020/21 im Skispringen gewannen, und den Slowenen, die mannschaftsintern große Probleme haben, bleibt nur die Außenseiterrolle.

Vier Springer gehen pro Nation an den Start, jeder Athlet absolviert zwei Sprünge. Die Anzahl der ersprungenen Punkte wird addiert. Das Team mit den meisten Punkten wird Weltmeister.

