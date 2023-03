Skispringen heute im Liveticker: Vom Sorgenkind zum Medaillenkandidaten

Von: Tobias Ruf

Skispringen: (von links) Karl Geiger, Constantin Schmid, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler wollen im Team eine Medaille. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 steht am Samstag der letzte Wettkampf an. Die Herren springen im Team, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Planica - Zum Abschluss der Wettkämpfe im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica suchen die Herren den Team-Weltmeister von der Großschanze. Um 16:30 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Vor dem Springen: Um 16:30 Uhr beginnen wir hier mit der Berichterstattung zum Teamspringen von der Großschanze.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute bei der WM in Planica.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Der Saisonverlauf im Skispringen ließ nicht erwarten, dass die deutsche Mannschaft bei der Nordischen Ski-WM in Planica im Teamspringen zu den Medaillenanwärtern gehört. Deutschland ist nur Fünfter in der Nationenwertung, zu schwankend waren die Leistungen im Weltcup.

Skispringen heute im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft

Doch die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher zeigt sich pünktlich zum Saisonhighlight in guter Verfassung und geht bei der letzten Medaillenentscheidung im Skispringen als Kandidat auf Edelmetall ins Rennen.

Startspringer Markus Eisenbichler wurde im Einzel von der Großschanze als Fünfter bester Deutscher und kündigte nach dem Springen an, dass die Verteidigung des WM-Titels aus Oberstdorf das große Ziel der Mannschaft sei.

Skispringen heute im Liveticker: Fünf Nationen kämpfen um die Medaillen

Constantin Schmid, der 17. im Einzel wurde, geht als Zweiter von der Schanze, gefolgt von Andreas Wellinger, der 13. wurde. Schlussspringer Karl Geiger wurde am Freitag Achter und hat, wie Wellinger, im Einzel von der Normalschanze und im Mixed bereits eine Medaille gewonnen.

Hauptkonkurrenten der deutschen Mannschaft sind die amtierenden Olympiasieger aus Österreich, die im Kollektiv starken Norweger, die Polen um Normalschanzen-Weltmeister Piotr Zyla und die heimstarken Slowenen um den Großschanzen-Sieger Timi Zajc.

Elf Nationen gehen an den Start, drei scheiden nach dem 1. Durchgang aus. Um 16:30 Uhr beginnt das Springen, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei. Hier geht es zur Startliste

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

