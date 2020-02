Skispringen: Fliegt Leyhe zum nächsten Erfolg?

Skispringen: Stephan Leyhe will seine gute Form auch in Bad Mitterndorf bestätigen

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird mit einem Skifliegen in Bad Mitterndorf fortgesetzt. Das Fliegen am Kulm gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de

Bad Mitterndorf - Weiter geht es mit dem Weltcup im Skispringen. Am Wochenende sind in Bad Mitterndorf die fliegerischen Qualitäten der Skispringer gefragt. chiemgau24.de ist heute ab 11:00 Uhr im Liveticker mit dabei

Am Samstag und am Sonntag soll jeweils ein Skifliegen vom legendären Kulm in Bad Mitterndorf stattfinden. Es sind die ersten Wettbewerbe im Skifliegen im Weltcup-Kalender 2019/20 im Skispringen.

Aus deutscher Sicht richten sich dabei die Augen auf Karl Geiger und Stephan Leyhe. Während Geiger in der Gesamtwertung der Saison 2019/20 weiterhin Zweiter ist und um das Gelbe Trikot kämpft, feierte Leyhe am vergangenen Wochenende in Willingen seinen ersten Weltcupsieg und geht als Anwärter auf die vorderen Plätze ins Skifliegen von Bad Mitterndorf.

Skifliegen: Qualifikation wird abgesagt

Neben Geiger und Leyhe sind aus dem deutschen Team von Bundestrainer Stefan Horngacher Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid mit nach Österreich gereist.

Wegen starken Windes wurde die Qualifikation am Freitagmorgen abgesagt. Am Samstag soll nun um 9.45 Uhr zunächst ein Trainingsdurchgang stattfinden. Ab 11.00 Uhr dürfen alle 53 Starter im Wettkampf dabei sein.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf