Skispringen im Liveticker: DSV-Adler wollen auch bei Japan-Comeback überzeugen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Markus Eisenbichler wurde in Zakopane Sechster und will auch in Japan wieder ein gutes Ergebnis zu erzielen. © Michal Dyjuk/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Freitag fortgesetzt. In Sapporo findet das erste von drei Einzelspringen statt. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Sapporo - Mit dem ersten von drei Einzelspringen wird der Weltcup 2022/23 am Freitag im japanischen Sapporo fortgesetzt. Der 1. Durchgang beginnt um 8:00 Uhr, das Finale steigt gegen 9:00 Uhr.

Der Trend bei den deutschen Skispringern geht nach der verpatzten Vierschanzentournee nach oben. Vergangene Woche in Zakopane stand ein dritter Platz beim Teamspringen und ein gutes Mannschaftsergebnis im Einzel auf dem Zettel. Diese Tendenz wollen die DSV-Adler fortsetzen, wenn am Wochenende zum ersten Mal seit 2019 wieder im japanischen Sapporo gesprungen wird.

Skispringen im Liveticker: Deutsches Team will Aufwärtstrend fortsetzen

„Ich freue mich extrem auf Sapporo. Zum einen mag ich Japan und die Kultur sehr gerne, zum anderen liegt mir die Schanze“, sagt Markus Eisenbichler, der am vergangenen Sonntag bester Deutscher wurde. „Was meine Form angeht, bin ich auf dem richtigen Weg. Schon während der Tournee wurden die Sprünge besser, und jetzt in Zakopane konnte ich das nochmal bestätigen.“

Sechs deutsche Springer haben die Reise nach Japan mit angetreten. Neben Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Andreas Wellinger ist auch Philipp Raimund wieder mit dabei. Bevor es zum Wettkampf geht, müssen aber alle Athleten die Qualifikation, welche um 6:30 Uhr ansteht, bewältigen.

Skispringen im Liveticker: Kommt Granerud im Gesamtweltcup weiter näher?

Bei den Favoriten auf den Sieg sind vor allem wieder die beiden Überflieger Dawid Kubacki (Polen) und Halvor Egner Granerud (Norwegen) zu nennen. Der Norweger, der auch in Zakopane gewann, konnte vier der letzten fünf Einzelspringen für sich entscheiden und kommt im Gesamtweltcup immer näher an den Polen. Dazu muss man den Slowenen Anze Lanisek und Stefan Kraft aus Österreich auf der Rechnung haben.

Drei Einzelspringen stehen am Wochenende in Sapporo auf dem Kalender, das erste findet am Freitag statt. Der 1. Durchgang beginnt um 8:00 Uhr, das Finale steigt gegen 9:00 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

