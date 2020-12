Skispringen im Liveticker: Eisenbichler und Geiger greifen nach der Skiflug-Krone

Mit den finalen Durchgängen bei der Skiflug-WM in Planica endet am Samstag das erste große Einzel-Highlight in der Saison 2020/21 im Skispringen. Karl Geiger und Markus Eisenbichler gehen mit guten Titelchancen ins Rennen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Planica - Besser hätte der Auftakt zum ersten großen Saisonhighlight im Skispringen aus deutscher Sicht kaum laufen können. Bei der Skiflug-WM in Planica sind Karl Geiger und Markus Eisenbichler auf Titelkurs. Das Finale steigt am Samstag, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Karl Geiger liegt in Führung, Markus Eisenbichler ist mit nur 5.5 Punkten Rückstand auf Schlagdistanz. Die deutschen Adler glänzten zum Auftakt in die Skiflug-WM in Planica und haben am Samstag alle Karten in der Hand.

Skispringen: Eisenbichler verpasst eigenen Rekord nur hauchdünn

Der Skiflug-Weltmeister wird aus vier Durchgängen ermittelt, die finalen Runden werden bei den Titelkämpfen in Slowenien ab 16 Uhr ausgesprungen.

Geiger spielte am Freitag seine Absprungstärke aus und zeigte zwei stabile und konstante Durchgänge. Eisenbichler hatte im ersten Durchgang noch leichte Probleme, schob sich mit einem starken Flug auf 247 Meter noch vom fünften auf den dritten Platz nach vorne. Damit verfehlte er den deutschen Rekord, den er selbst hält, nur um einen Meter.

Härtester Konkurrent der deutschen Überflieger ist der Gesamtweltcup-Führende Halvor Egner Granberud. Wie schon in der Weltcup-Saison im Skispringen glänzte der Norweger auch bei der Skiflug-WM in Planica und liegt nur 4,6 Punkte hinter Geiger. Mit 0,9 Punkten liegt der 24-Jährige, der drei Weltcupspringen in Folge gewann, einen Wimpernschlag vor Eisenbichler.

Eine starke Leistung zeigten auch Pius Paschke und Constantin Schmid. Mit Flügen auf 212,5 und 224, 5 Meter liegt Paschke bei seinem ersten Großereignis überhaupt zur Halbzeit auf dem elften Rang, Schmid sprang auf 216,5 und 219,5 Meter und ist 13. Damit scheint die deutsche Mannschaft für das Teamfliegen am Sonntag gerüstet. Beim ersten Teamspringen der Saison wurde das deutsche Team Zweiter. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zur Skiflug-WM in Planica.

Skiflug-WM: Der Zwischenstand nach 2 von 4 Durchgängen

1. Karl Geiger (Deutschland) 431.2 Punkte 2. Halvor Egner Granerud (Norwegen) - 4,6 Punkte 3. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 5,5 4. Michael Hayböck (Österreich) - 8,3 5. Robert Johansson (Norwegen) - 19,8 11. Pius Paschke (Deutschland) - 35,5 13. Constantin Schmid (Deutschland) - 41,8

Hier geht es zum kompletten Ergebnis

Am Samstag gehen die verbliebenen 30 Athleten also in die letzten beiden Durchgänge, nach denen dann der neue Skiflug-Weltmeister feststeht. Bisher deutet alles auf einen fairen Wettkampf hin, die Windverhältnisse spielten in Planica noch keine große Rolle.

Um 16:00 Uhr beginnt der 3. Durchgang, chiemgau24.de ist ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

