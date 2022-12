Skispringen im Liveticker: DSV-Adler wollen im Mixed-Team wieder aufs Podest

Von: Dominik Größwang

Teilen

Skispringen: Katharina Althaus ist am Samstag Teil des deutschen Mixed-Teams © picture alliance/dpa/NordicFocus | -

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag mit dem Mixed-Teamspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Die deutschen Skispringer haben gute Optionen auf ein Spitzenresultat. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Titisee-Neustadt - Der Weltcup im Skispringen wird am Samstag in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Dann steht ein Mixed-Teamspringen an. Um 11.45 Uhr beginnt der erste Durchgang, das Finale startet gegen 13.00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Skispringen im Liveticker: Deutschland nimmt Podest in Angriff

Das Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt begann für die DSV-Adler zufriedenstellend. Karl Geiger meldete sich eindrucksvoll zurück und holte den ersten Podestplatz für Deutschland in der laufenden Saison. Zweitbester Deutscher wurde Constantin Schmid auf Rang sieben.

Nun steht am Samstag der zweite Wettkampf im Schwarzwald an, dann wird im Mixed-Team gesprungen. Neben Österreich, Norwegen und Slowenien gehört Deutschland hier zu den Favoriten auf den Sieg, ein Podestplatz sollte auch am Samstag wieder drin sein. Hier geht es zur Startliste

Skispringen im Liveticker: DSV-Adler kommen mit Aufwind zum Mixed-Teamspringen

In Titisee-Neustadt werden Karl Geiger, Constantin Schmid, Katharina Althaus und Selina Freitag für Deutschland an den Start gehen. Im Mixed-Team wird abwechselnd gesprungen, wobei jeweils eine Frau beginnt.

Geiger und Schmid kommen mit Aufwind vom Freitagsspringen, nachdem die Ergebnisse in Ruka zuletzt eher enttäuschend waren. Vor allem für Geiger war der dritte Platz im Einzelspringen eine Befreiung, der deutsche Topspringer steht im Weltcup nun auf dem achten Platz.

Auch Althaus konnte zuletzt gute Resultate erzielen. Die 26-Jährige belegt im Gesamtweltcup aktuell den dritten Platz, vergangene Woche in Lillehammer konnte sie ein Springen gewinnen, am Sonntag wurde sie Vierte. Selina Freitag ist im Weltcup 13.

Der 1. Durchgang beginnt am Samstag um 11.45 Uhr, das Finale steigt gegen 13.00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

dg