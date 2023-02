Skispringen im Liveticker: DSV-Adler doppelt gefordert - Super Team-Debüt in den USA

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Skispringen: Karl Geiger könnte am Samstag gleich in zwei Wettbewerben an den Start gehen. © Swen Pförtner/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. In Lake Placid stehen gleich zwei Wettbewerbe an, eine neue Disziplin feiert ihre Premiere. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Lake Placid - Nach 14 Jahren machen die Skispringer im Weltcup wieder im US-Amerikanischen Lake Placid Halt. Am Samstag finden gleich zwei Events statt. Um 16:00 Uhr beginnt das Einzelspringen, ehe um 23:00 Uhr der Super Team-Wettbewerb steigt. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Nach dem Heim-Weltcup am vergangenen Wochenende in Willingen geht es für die Skispringer nun über den Atlantik in die USA. In Lake Placid finden drei Wettbewerbe statt, zwei davon am Samstag. Das deutsche Team will dann wieder für bessere Ergebnisse sorgen als zuletzt.

Skispringen im Liveticker: Premiere für Super Team - Wer geht für Deutschland an den Start?

Besonders im Fokus steht der Super Team-Wettbewerb, der um 23:00 Uhr deutscher Zeit startet. Zum ersten Mal steigt diese Disziplin bei den Herren. Zwei Springer treten pro Team an, jeder hat drei Sprünge - am Ende werden alle Punkte zusammengerechnet. Bei den Damen wurde im japanischen Zao bereits ein Super Team-Springen ausgetragen, die DSV-Mannschaft um Katharina Althaus und Selina Freitag erreichte hier den dritten Platz.

Sechs deutsche Springer sind für das Wochenende nominiert. Neben Karl Geiger - der am Samstag seinen 30. Geburtstag feiert - Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler sind auch wieder Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Philipp Raimund mit dabei. Wer im Super Team-Springen antritt, wird sich allerdings wohl erst kurzfristig entscheiden.

Skispringen im Liveticker: Granerud peilt nächsten Sieg an

Zuvor findet am Samstag allerdings erst ein Einzelspringen statt. Hier greifen die DSV-Adler wieder vorne an, wenngleich die Konkurrenz an der Spitze groß ist. Halvor Egner Granerud (Norwegen) scheint in diesen Wochen unschlagbar, dazu muss man Dawid Kubacki (Polen), Stefan Kraft (Österreich) und Anze Lanisek (Slowenien) auf dem Schirm haben. Zunächst müssen allerdings alle Athleten die Qualifikation überstehen, welche am Freitagabend, 23:00 Uhr deutscher Zeit, stattfindet.

Der „Mammut-Samstag“ in den USA beginnt um 16:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Einzelspringen, das Finale hier wird gegen 17:00 Uhr steigen. Weiter geht‘s um 23:00 Uhr mit dem Super Team, chiemgau24.de ist bei beiden Springen im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

Quelle: chiemgau24.de

dg,truf