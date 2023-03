Skispringen im Liveticker: Geht der Medaillenrausch weiter?

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Karl Geiger (links) und Andreas Wellinger holten bei der WM schon je zwei Medaillen. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 wird am Freitag das Einzelspringen der Herren von der Großschanze ausgetragen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Planica - Zwei Wettbewerbe im Skispringen werden bei der Nordischen Ski-WM 2023 noch ausgetragen. Am Freitag suchen die Herren ihren Weltmeister von der Großschanze. Der 1. Durchgang beginnt um 17:30 Uhr, das Finale steigt gegen 18:30 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Fünf Medaillen im Skispringen gab es für die deutsche Mannschaft bereits bei dieser Nordischen Ski-WM in Planica. Schon vor den abschließenden Events ist die Bilanz des Deutschen Skiverbandes ausgezeichnet.

Skispringen im Liveticker: Wellinger und Geiger als Mitfavoriten

Völlig befreit können die deutschen Herren in das Einzel von der Großschanze am Freitag gehen. Andreas Wellinger holte Silber von der Normalschanze, Karl Geiger gewann Bronze. Beide holten Gold mit dem Mixed-Team und können ohne Druck in das letzte Einzelspringen dieser WM gehen.

Wellinger zeigt sich seit Wochen in konstant guter Form und zählt auch auf der Großschanze zu den Medaillenkandidaten. Geiger ist pünktlich zum Saisonhighlight in besserer Verfassung und gewann bei allen Großereignissen seit 2019 Medaillen.

Skispringen im Liveticker: Eisenbichler und Schmid wollen Empfehlung abgeben

Markus Eisenbichler und Constantin Schmid sind noch ohne Medaille, gelten am Freitag aber nur als Außenseiter. Für alle DSV-Herren gilt es, sich für das Teamspringen am Samstag zu empfehlen. In der Qualifikation am Donnerstag wurde Geiger als Siebter bester Deutscher. Auch Wellinger (12.), Eisenbichler (18.) und Schmid (19.) sind im Wettkampf dabei.

Favoriten auf die Medaillen gibt es einige. Halvor Egner Granerud dominiert die Saison im Skispringen, ist bisher aber noch ohne Edelmetall. Stefan Kraft aus Österreich, Dawid Kubacki aus Polen und die Lokalmatadoren Anze Lanisek und Timi Zajc muss man ebenfalls auf der Rechnung haben. Die Qualifikation gewann Zajc vor Kubacki und Kamil Stoch. Hier geht es zur Startliste

Das Springen bei den Damen haben gezeigt, dass auf der Schanze in Planica immer Überraschungen möglich sind. Um 17:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

