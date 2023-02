Skispringen: Nächstes Gold - Deutscher WM-Wahnsinn geht weiter

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Das deutsche Team feiert den WM-Titel im Mixed. © Daniel Karmann/dpa

Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica ging es am Sonntag mit dem Mixed-Team weiter. Deutschland ging als Favorit ins Rennen und durfte am Ende jubeln.

Planica - Das vierte Event im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica stand an. Am Sonntag wurde im Mixed-Team gesprungen. Nach dem 1. Durchgang führte Norwegen, im Finale zog Deutschland vorbei und holte sich die nächste Goldmedaille.

Das deutsche Skisprung-Mixed hat bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica die Goldmedaille geholt. Am Sonntag setzten sich Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger gegen die Konkurrenz durch und gewannen vor Norwegen um Tournee-Gewinner Halvor Egner Granerud und Gastgeber Slowenien.

Skispringen: Deutschland holt fünften WM-Titel im Mixed

Der Wettbewerb war von zahlreichen Windunterbrechungen und am Ende auch dichtem Schneefall geprägt. Deutschland ist im WM-Mixed auch 2015, 2017, 2019 und 2021 als Sieger hervorgegangen. Garantin war einmal mehr Einzel-Weltmeisterin Althaus.

Bereits am Samstag hatte es mehrere deutsche WM-Erfolge gegeben. Wellinger und Geiger sicherten sich im Männer-Einzel Silber und Bronze hinter dem alten und neuen Weltmeister Piotr Zyla aus Polen. Althaus und Freitag gewannen an der Seite von Anna Rupprecht und Luisa Görlich die Goldmedaille im Teamspringen der Frauen. Für die 26 Jahre alte Althaus sind weiter vier Medaillen bei dieser WM möglich. In der zweiten WM-Woche geht es auf der Großschanze weiter.

Skispringen heute im Liveticker: Der Endstand

1. Deutschland 1017,2 Pkt. 2. Norwegen -12,7 3. Slowenien -16,8

Das gesamte Ergebnis

Skispringen: Der Liveticker zum Mixed-Team

Fazit nach dem Springen: Wahnsinn, nach Gold in Einzel und Team der Damen holte sich Deutschland auch die Weltmeistertitel im Mixed-Team. Nach dem 1. Durchgang führte noch Norwegen, im Finale zogen die DSV-Adler allerdings vorbei. Slowenien komplettierte das Podium und sicherte sich vor heimischen Publikum Bronze.

2. Durchgang: Deutschland ist Weltmeister im Mixed-Team! Andreas Wellinger muss 93 Meter überspringen und schafft sogar 98. Die DSV-Adler holen also auch heute Gold.

2. Durchgang: Jetzt muss Granerud springen. Der Norweger springt 97 Meter weit, damit hat Norwegen Silber sicher. Jetzt kommt Wellinger.

2. Durchgang: Granerud wird immer noch nicht runtergelassen, zum zweiten Mal muss er jetzt schon die Schanze verlassen.

2. Durchgang: Was macht Halvor Egner Granerud? Er muss jetzt erst einmal warten. Die Spannung steigt mit jeder Minute Wartezeit weiter an.

2. Durchgang: Das ist bitter. Trotz ganz schlechter Bedingungen muss er jetzt springen. Sein Sprung ist aber ganz stark, er kommt 98 Meter weit! Wofür reicht das? Wir werden es gleich sehen. Die Medaille ist Slowenien schon einmal sicher.

2. Durchgang: Anze Lanisek darf noch nicht runter, der Wind ist jetzt wieder zu stark.

2. Durchgang: Die letzten vier Springer sind oben. Den Anfang macht Stefan Kraft. Österreich hatte sich hier mehr erhofft, mit 98,5 Metern macht Kraft aber den vierten Platz fest.

2. Durchgang: Holt Deutschland jetzt Gold? Katharina Althaus hat das DSV-Team weit nach vorne gebracht, Andreas Wellinger kann das jetzt vollenden. Mit Halvor Egner Granerud und Anze Lanisek ist die Konkurrenz aber groß. Ist das spannend hier.

2. Durchgang: Und Deutschland macht schon mal einen Platz gut. Norwegen fällt zurück hinter das deutsche Team. Was amcht Ema Klinec? Die Slowenin schafft nur 91 Meter und kann bei der Landung einen Sturz nur knapp verhindern. Deutschland führt vor dem letzten Springer!

2. Durchgang: Gute Bedingungen jetzt für Katharina Althaus. Was macht die Weltmeisterin jetzt? JAA, 102 Meter für Althaus! Deutschland ist weiterhin voll dabei im Kampf um Gold.

2. Durchgang: Zwei Sprünge hat jede Nation noch. Die Medaillen sollten vergeben sein, es geht nur noch um die jeweiligen Farben. Österreich auf Platz vier hat schon fast 20 Punkte Rückstand auf Deutschland.

2. Durchgang: Die beiden Führenden Nationen kommen jetzt. Johann Andre Forfang springt 98 Meter weit, der Vorsprung auf Deutschland schrumpft etwas. Dann kommt Timi Zajc. Wow, was ist das denn? 103 Meter für den Slowenen, die damit die Führung weiter ausbauen.

2. Durchgang: Karl Geiger sitzt oben. Jaa, ganz starker Sprung! 98 Meter für den DSV-Adler, das war ganz wichtig.

2. Durchgang: Jan Hörl schafft jetzt 95 Meter. Die Österreicher müssen zum Schluss noch einmal alles raushauen, um hier vielleicht noch eine Medaille zu holen.

2. Durchgang: Anna Odine Stroem kann die norwegische Führung jetzt ausbauen. Nein, auch sie hat Schwierigkeiten. Sie springt nur 91 Meter weit, auch Norwegen fällt zurück.

2. Durchgang: Selina Freitag ist an der Reihe. Kann sie den Norwegern Druck machen? Zunächst muss sie warten, wird aber nach kurzer Pause dann nach unten gelassen. Schade, da wäre wohl mehr drin gewesen, sie springt 95 Meter weit. Deutschland fällt damit wieder hinter Slowenien.

2. Durchgang: Aber auch Nika Kriznar mit einem starken Sprung, die Slowenin schafft 101 Meter.

2. Durchgang: Kommt Österreich nochmal ran? Chiara Kreuzer springt jetzt 97,5 Meter weit. Bald sehen wir, was der Satz wert war.

2. Durchgang: Nach einer kurzen Windpause geht es mit verkürztem Anlauf weiter, Nozomi Maruyama springt dann 99 Meter weit.

2. Durchgang: Das Finale beginnt. Kinga Radja macht den Anfang, die Polin setzt mit 79,5 Metern die erste Weite.

Vor dem 2. Durchgang: Um 18:35 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen heute im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Norwegen 506,1 Pkt. 2. Deutschland -4,4 3. Slowenien -4,5

Fazit nach dem 1. Durchgang: Die deutsche Mannschaft ist voll dabei im Kampf um die Goldmedaille. Nachdem Selina Freitag Probleme mit der Landung hatte, konnten Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger den Rückstand immer weiter verkürzen, nur 4,4 Punkte liegt das DSV-Team hinter Norwegen.

Nur 0,1 Punkte hinter den Deutschen lauert Slowenien, Österreich auf Platz vier hat schon 21 Punkte Rückstand auf Platz eins.

1. Durchgang: Stefan Kraft beendet den 1. Durchgang, der Österreicher springt 95 Meter weit.

1. Durchgang: Jetzt wird es ganz eng, Halvor Egner Granerud springt 99 Meter weit, hat aber Probleme bei der Landung. Trotzdem ist Norwegen weiterhin vorne, der Vorsprung schrumpft aber weiterhin.

1. Durchgang: Jetzt Andreas Wellinger, auch er springt 100 Meter weit! Deutschland bleibt damit vor Slowenien.

1. Durchgang: Anze Lanisek braucht jetzt einen weiten Sprung - und den haut er raus! 100 Meter für den Slowenen, die damit weiterhin um eine Medaille kämpfen.

1. Durchgang: Der Weltmeister von gestern ist an der Reihe. Piotr Zyla springt 101 Meter weit, die Polen qualifizieren sich damit gerade noch so für den zweiten Durchgang.

1. Durchgang: Endlich geht es weiter, knapp zehn Minuten musste Cacina warten. Dann springt der Rumäne 85,5 Meter weit.

1. Durchgang: Es ist nicht abzusehen, wann der nächste Springer hier runter darf. Der Wind ist nach wie vor zu stark, die Jury bespricht sich jetzt, wie der Anlauf gestaltet wird.

1. Durchgang: Es bleibt weiterhin zäh, Daniel Andrei Cacina muss wieder warten. Immer wieder unterbricht die Jury hier, Wind und Regen lassen das Ganze nicht wirklich reibungslos ablaufen.

1. Durchgang: Vitaliy Kalinichenko durfte noch springen, jetzt unterbricht die Jury wieder. Zum Wind gesellt sich jetzt auch noch Regen dazu.

1. Durchgang: An der Spitze ist das Feld wieder näher beieinander. Thea Minyan Bjoerseth springt 90,5 Meter weit. Norwegen ist zwar weiterhin vorne, hat aber knapp zehn Punkte auf Deutschland verloren. Dann kommt Eva Pinkelnig, die 98 Meter weit kommt. Österreich kommt auch wieder näher an die Spitzenplätze heran.

1. Durchgang: Jetzt Katharina Althaus, die schon zweimal Gold auf der Schanze holte. Jawoll, der Sprung ist stark! 94,5 Meter, damit zieht Deutschland an Slowenien vorbei.

1. Durchgang: Ema Klinec springt 88 Meter weit, damit ist Slowenien wieder vorne.

1. Durchgang: Für Sina Arnet wird der Anlauf um zwei Luken verkürzt, sie springt dann 84 Meter weit. Die Schweiz ist damit aktuell klar vorne.

1. Durchgang: Norwegen bleibt vorne, Johann Andre Forfang behauptet die Führung mit 92,5 Metern. Jan Hörl springt dann nur 89,5 Meter weit, Österreich fällt zurück.

1. Durchgang: Jetzt Karl Geiger. Nein, das sieht nicht gut aus. Der Oberstdorfer kommt nicht mit dem Wind klar, springt dann nur 92,5 Meter weit.

1. Durchgang: Es wird laut an der Schanze, Timi Zajc sitzt oben. Der Slowene springt 96,5 Meter weit, damit geht sein Team in Führung.

1. Durchgang: Auch die Italiener springen souverän. Giovanni Bresadola kommt jetzt 92 Meter weit. Kamil Stoch ist als nächstes an der Reihe, der Pole springt mit 97 Metern auf Platz fünf.

1. Durchgang: Zum ersten Mal springt Simon Ammann in einem Mixed Team. Der Altstar muss zunächst aber wieder warten, dann wird der Anlauf auch noch um zwei Luken verkürzt. Der Sprung ist dann aber stark, 95 Meter für den Schweizer.

1. Durchgang: Jedes Team hat den ersten Sprung hinter sich, Norwegen führt vor Slowenien und Japan. Deutschland ist als Vierter aber gut dabei.

1. Durchgang: Norwegen geht in Führung, Anna Odine Stroem springt 97 Meter weit.

1. Durchgang: Die erste Deutsche ist an der Reihe. Selina Freitag springt 99 Meter weit, die Landung ist aber leider nicht gut. Es reicht für Platz drei.

1. Durchgang: So, jetzt darf Nika Kriznar nach unten, die Slowenin kommt ganz starke 101 Meter weit. Das ist eine Hausnummer.

1. Durchgang: Es bleibt weiterhin zäh. Teilweise haben wir bis zu vier Meter/Sekunde Aufwind, ein Sprung ist gerade nicht möglich.

1. Durchgang: Nozomi Maruyama aus Japan springt jetzt starke 98,5 Meter, damit übernimmt sie die Führung.

1. Durchgang: Mehrere Minuten Pause sind vorbei, jetzt hat die Finnin Grünes Licht. Sie springt 87,5 Meter weit und setzt sich an die Spitze.

1. Durchgang: Die ersten sieben Springerinnen sind unten, aktuell führt Tschechien vor China und den USA. Der Wind ist jetzt gerade sehr schlecht, deswegen muss die Finnin Jenny Rautionaho warten.

1. Durchgang: Los geht‘s! Den Anfang macht die Kasachin Mariya Yudakova, die mit 66,5 Metern die erste Weite setzt.

Vor dem Springen: Bevor es losgeht, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Bedingungen. In Planica haben wir heute viel Wind, es wird also wieder Geduld gefordert sein. Hoffen wir, dass das Ganze reibungslos über die Bühne läuft.

Vor dem Springen: Noch knapp zehn Minuten bis es losgeht und Kasachstan das Mixed-Team-Springen eröffnet.

Vor dem Springen: Nach den bisherigen drei erfolgreichen Wettbewerben auf der Normalschanze geht das deutsche Team heute als Topfavorit ins Rennen. Doch auch die Mannschaften aus Österreich, Slowenien und Norwegen werden vorne mit dabei sein.

Vor dem Springen: Das Mixed-Team-Springen heute ist auch der letzte Wettbewerb auf der Normalschanze. Dann geht es auf die Großschanze, wo die Damen am Mittwoch im Einzel springen.

Vor dem Springen: Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger gehen gleich für Deutschland an den Start.

Vor dem Springen: Es steht der vierte Wettbewerb im Skispringen bei der WM in Planica an. Die deutsche Bilanz kann sich bislang sehen lassen.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen bei der Nordischen Ski-WM heute in Planica.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Vor der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica galten die deutschen Skispringer im Mixed-Team als Medaillenanwärter. Nach den ersten drei Wettkämpfen in Slowenien ist aus dem Mitfavorit der Topfavorit geworden.

Skispringen heute im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft

Vier Medaillen hat die deutsche Mannschaft bereits eingeheimst. Katharina Althaus wurde Weltmeisterin im Einzel und mit dem Team, am Samstag holten Andreas Wellinger und Karl Geiger zwei Medaillen beim Skispringen von der Normalschanze.

Das Quartett ergänzt Selina Freitag, die von der Normalschanze am Donnerstag starke Vierte wurde und Teil des Weltmeister-Teams der Damen war. Alle vier deutschen Starter kamen in ihren Einzelwettkämpfen also unter die besten Vier, die Voraussetzungen für das Mixed-Team könnten kaum besser sein.

Skispringen heute im Liveticker: Fünf Nationen mit Medaillenoptionen

Freitag ist die Startspringerin, dann folgt Geiger. Althaus geht anschließend auf die Schanze, Wellinger ist der Schlussspringer. 15 Nationen gehen an den Start, Medaillenanwärter gibt es zahlreiche.

Mehr zum Thema Nordische Ski-WM 2023: Der Medaillenspiegel aus Planica

Deutschland ist der Topfavorit, dicht gefolgt von Österreich und Norwegen. Zudem muss man Slowenien und Japan auf der Rechnung haben. Polen hat zwar starke Herren, ist bei den Damen aber nicht konkurrenzfähig. Alle anderen Nationen werden unter normalen Umständen nicht um die Medaillen kämpfen. Hier geht es zur Startliste

Um 17:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang im Mixed-Team bei der Nordischen Ski-WM 2023, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

