Skispringen: Super-Quali, Sturz, Top Ten - turbulente Generalprobe für Geiger

Von: Dominik Größwang

Skispringen: Karl Geiger stürzte in Engelberg, legte aber ein versöhnliches Ende hin. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Sonntag in Engelberg fortgesetzt. Karl Geiger erreichte nach einem Sturz im 1. Durchgang noch die Top Ten, Sieger wurde erneut ein Pole.

Engelberg - Mit dem zweiten Einzelspringen wird der Weltcup im Skispringen fortgesetzt. Die deutschen Springer hatten mit dem Podest nichts zu tun, Sieger wurde einmal mehr der Pole Dawid Kubacki.

Der polnische Gesamtführende Dawid Kubacki hat die Vierschanzentournee-Generalprobe der Skispringer in Engelberg gewonnen. Der 32-Jährige setzte sich am Sonntag beim Weltcup in der Schweiz vor dem Österreicher Manuel Fettner und Anze Lanisek aus Slowenien durch.

Skispringen in Engelberg: Geigers Sturz bleibt ohne Verletzungsfolgen

Die deutschen Springer um Karl Geiger konnten wie schon am Vortag nicht in den Kampf um die Podestränge eingreifen. Als bester Deutscher belegte Geiger den zehnten Platz, nachdem er in der Qualifikation starker Zweiter war.

Der Oberstdorfer war nach seinem Sprung im ersten Durchgang auf 140 Meter gestürzt. „Gut, dass ich mir nicht weh getan habe“, sagte er im Anschluss. Im zweiten Durchgang ließ er einen Sprung auf 136,5 Meter folgen.

Skispringen: Alle DSV-Adler in den Punkten

Zweitbester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher war Pius Paschke auf Rang 14. Andreas Wellinger als 19., Constantin Schmid auf Rang 20, Stephan Leyhe als 22. und Markus Eisenbichler auf dem 30. Platz erhielten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Skispringen im Liveticker: Der Endstand

1. Dawid Kubacki (Polen) 300,4 Pkt. 2. Manuel Fettner (Österreich) -3,2 3. Anze Lanisek (Slowenien) -6,7 10. Karl Geiger (Deutschland) -34,8 14. Pius Paschke (Deutschland) -42,4 19. Andreas Wellinger (Deutschland) -57,3 20. Constantin Schmid (Deutschland) -58,8 22. Stephan Leyhe (Deutschland) -61,3 30. Markus Eisenbichler (Deutschland) -84,1

Der Skisprung Weltcup der Herren wird am 28. Dezember fortgesetzt. Dann beginnt in Oberstdorf mit der Vierschanzentournee das Saisonhighlight. chiemgau24.de ist bei allen Springen und Qualifikationen im Liveticker mit dabei.

Skispringen in Engelberg: Der Liveticker

Fazit: Dawid Kubacki gewinnt das zweite Einzelspringen in Engelberg knapp vor dem ebenfalls starken Manuel Fettner. Das Podium wird vom Slowenen Anze Lanisek komplettiert.

Karl Geiger ist bester Deutscher, nach einem guten zweiten Platz in der Qualifikation und einem Sturz im 1. Durchgang kämpfte sich der DSV-Adler stark zurück. Pius Paschke (14.), Andreas Wellinger (19.), Constantin Schmid (20.), Stephan Leyhe (22.) und Markus Eisenbichler (30.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte.

2. Durchgang: Dawid Kubacki gewinnt! Der Pole springt noch einmal 135,5 Meter weit, dank des Vorsprungs aus dem 1. Durchgang reicht ihm das zum Sieg.

2. Durchgang: Es geht jetzt um den Sieg. Manuel Fettner legt einen vor und springt sehr starke 138 Meter! Der Österreicher muss jetzt abwarten was Kubacki macht.

2. Durchgang: Piotr Zyla mit dem nächsten guten Ergebnis, für Lanisek reicht das aber nicht. 134 Meter bedeuten den dritten Platz für den Polen.

2. Durchgang: Vor Halvor Egner Granerud wird der Anlauf wieder verkürzt. Der Norweger springt 137,5 Meter weit und ist Zweiter.

2. Durchgang: Wow, ein ganz starker Sprung von Anze Lanisek, der hier noch einmal angreift. 142 Meter für den Slowenen, das bedeutet natürlich die deutliche Führung.

2. Durchgang: Michael Hayböck bestätigt seinen guten ersten Sprung und setzt sich mit 137 Metern an die Spitze.

2. Durchgang: So, die Top zehn Springer sind an der Reihe. Giovanni Bresadola macht den Anfang, springt starke 134 Meter weit. Damit geht der Italiener in Führung.

2. Durchgang: Kann Pius Paschke an seinem guten ersten Sprung anknüpfen? 129 Meter springt er, das reicht zum dritten Platz aktuell. Geiger bleibt weiter vorne.

2. Durchgang: Stephan Leyhe springt zu kurz. 123 Meter reichen dem DSV-Adler nur zu Platz acht.

2. Durchgang: Sehr guter Sprung von Karl Geiger! Diesmal steht er auch die Landung und geht mit 136,5 Metern in Führung.

2. Durchgang: Constantin Schmid kommt da nicht ganz ran, 125 Meter bei etwas besseren Bedingungen bedeuten den sechsten Platz.

2. Durchgang: Der Sprung von Andreas Wellinger ist in Ordnung, 125 Meter reichen zumindest für den dritten Platz.

2. Durchgang: Die ersten zehn Springer im Finale sind durch, aktuell führt der Österreicher Jan Hörl.

2. Durchgang: Markus Eisenbichler jetzt mit seinem zweiten Sprung. Auch der ist nicht gut, der Deutsche kommt nur 114 Meter weit.

2. Durchgang: Das Finale beginnt, Domen Prevc macht den Anfang mit 128 Metern.

Vor dem 2. Durchgang: Um 13:37 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Dawid Kubacki (Polen) 157,4 Pkt. 2. Manuel Fettner (Österreich) -6,7 3. Piotr Zyla (Polen) -7,3 12. Pius Paschke (Deutschland) -21,1 15. Stephan Leyhe (Deutschland) -28,1 16. Karl Geiger (Deutschland) -29,5 17. Constantin Schmid (Deutschland) -30,3 19. Andreas Wellinger (Deutschland) -31,8 27. Markus Eisenbichler (Deutschland) -36,8

Fazit nach dem 1. Durchgang: Einmal mehr dominiert Dawid Kubacki und führt nach dem 1. Durchgang vor Manuel Fettner und Piotr Zyla. Das Ergebnis der DSV-Adler ist in Ordnung, wobei der beste Deutsche Pius Paschke auf Platz 12 ist. Karl Geiger sprang zwar starke 140 Meter weit, stürzte aber bei der Landung.

1. Durchgang: Der Führende im Gesamtweltcup Dawid Kubacki macht den Abschluss im 1. Durchgang. Wahnsinn, der Pole springt bei verkürztem Anlauf 141,5 Meter, damit führt er natürlich deutlich.

1. Durchgang: Gestern konnte er Kubacki schlagen, was geht jetzt für Anze Lanisek? Der trifft den Sprung nicht perfekt und ist nur Fünfter. Der Rückstand beträgt aber auch nur 5,2 Punkte.

1. Durchgang: Stefan Kraft kommt ebenfalls nicht an die Sprünge von Fettner und Zyla ran, der Österreicher springt 135 Meter weit.

1. Durchgang: Der Anlauf wird jetzt verkürzt, die letzten Vier sind an der Reihe. Halvor Egner Granerud beginnt und springt 135 Meter weit. Damit ist er Dritter.

1. Durchgang: Was geht jetzt für Karl Geiger? In der Qualifikation war er Zweiter. Der Sprung geht ganz weit, 140 Meter - und dann stürzt er! Geiger rutscht bei der Landung weg und ist aufgrund der Punktabzüge nur Zehnter. Immerhin - er zeigt sofort an, dass er unverletzt blieb.

1. Durchgang: Pius Paschke ist am Start. Der nächste Deutsche schafft solide 133,5 Meter, das bedeutet aktuell den fünften Platz.

1. Durchgang: Michael Hayböck setzt gleich nochmal einen drauf und springt 138 Meter weit. Damit ist der Österreicher neuer Führender.

1. Durchgang: Endlich mal wieder ein sehr guter Sprung von Marius Lindvik, der sich mit 137 Metern an die Spitze setzt.

1. Durchgang: Kamil Stoch hingegen wird nicht im Finale dabei sein. 117,5 Meter ist zu kurz, das bedeutet nur den 27. Platz aktuell.

1. Durchgang: Markus Eisenbichler ist aktuell einfach nicht in Form. Auch heute erwischt er den Absprung nicht richtig, der 15. Platz reicht aber immerhin fürs Finale.

1. Durchgang: Was geht jetzt für Andreas Wellinger, der gestern bester Deutscher war? Immerhin. 127 Meter sind in Ordnung, damit ist er auch heute wieder im 2. Durchgang dabei.

1. Durchgang: Constantin Schmid verpasst gestern den 2. Durchgang, eute schafft er es. 127,5 Meter reichen aber aktuell nur zum fünften Platz.

1. Durchgang: Mit Stephan Leyhe geht der erste Deutsche an den Start. Er springt 129 Meter weit und ist Zweiter.

1. Durchgang: An der Spitze gibt es wieder Veränderungen. Lovro Kos legt die Latte jetzt sehr hoch, springt starke 131,5 Meter weit.

1. Durchgang: Der erste Springer ist für das Finale qualifiziert, Bendik Jakobsen Heggli springt 126 Meter weit und ist neuer Führender.

1. Durchgang: Guter Sprung von Markus Müller, der sich damit an die Spitze setzt.

1. Durchgang: Zehn Springer sind durch, aktuell führt Erik Belshaw. Der US-Amerikaner kann heute auf seine ersten Weltcup-Punkte hoffen.

1. Durchgang: Bis zum ersten Deutschen dauert es noch ein wenig, Stephan Leyhe springt heute mit der Startnummer 25.

1. Durchgang: Es geht los, der Este Kevin Maltsev macht den Anfang und setzt mit 122 Metern die erste Weite.

Vor dem 1. Durchgang: Alle deutschen Springer haben die Qualifikation geschafft, damit sind auch heute wieder sechs DSV-Adler mit dabei.

Vor dem 1. Durchgang: Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Skispringen. Um 12:30 Uhr geht es hier mit dem 1. Durchgang los.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht

In der Schweiz steht der letzte Wettbewerb vor der Vierschanzentournee an. Die deutschen Springer starteten mit gemischten Gefühlen in das Wochenende, die Ergebnisse im ersten Einzelspringen am Samstag waren durchwachsen. Bester Deutscher war Andreas Wellinger, die übrigen DSV-Adler konnten nicht überzeugen.

Skispringen heute im Liveticker: Steigern sich die DSV-Adler vor der Tournee?

Am Sonntag wollen die Athleten um Top-Springer Karl Geiger noch einmal einen Gang höher schalten und mit einem guten Ergebnis ordentlich Selbstvertrauen für die anstehende Vierschanzentournee sammeln. Vor allem Geiger und Markus Eisenbichler haben ihr Potential noch lange nicht ausgeschöpft. Auch am Sonntag haben alle sechs Springer die Qualifikation überstanden, damit werden sechs deutsche Springer an den Start gehen. Hier geht‘s zur Startliste.

Skispringen heute im Liveticker: Kubacki will Favoritenrolle gerecht werden

Auch am Sonntag geht der Gesamtführende im Weltcup Dawid Kubacki wieder als Favorit ins Rennen. Der Pole, der sich am Samstag knapp dem Slowenen Anze Lanisek geschlagen geben musste, ist auch Anwärter auf den Sieg in der Vierschanzentournee. Auch Piotr Zyla (Polen) und Stefan Kraft (Österreich) muss man auf dem Zettel haben.

Der 1. Durchgang am Sonntag startet um 12:30 Uhr, das Finale steigt dann gegen 13:45 Uhr. chiemgau24.de ist bei allen Skispringen im Weltcup 2022/23 im Liveticker mit dabei.

