Skispringen: Alle Termine für den Weltcup 2019/20

Skispringen: Markus Eisenbichler war der erfolgreichste deutsche Skispringer in der Vorsaison.

Der Weltcup im Skispringen in der Saison 2019/20 wird in 36 Wettbewerben ausgetragen. Highlights der Saison sind die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2019/20 im Skispringen geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 36 Termine mit Wettbewerben, die an 21 Standorten ausgetragen werden.

Der Weltcup 2019/20 der Herren startet wie im Vorjahr in Wisla (Polen) und endet mit einem Skifliegen in Vikersund (Norwegen). Die deutschen Skispringer und das internationale Starterfeld kämpfen im Weltcup 2019/20 in 30 Einzelwettbewerben und sechs Teamspringen um Weltcuppunkte.

Vierschanzentournee als Highlight im Weltcup 2019/20

Highlights in der neuen Saison im Skispringen sind die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM. Die Skiflug-WM, die nicht in die Gesamtwertung des Skisprung-Weltcups einfließt, wird nach dem Weltcup-Finale ausgetragen. Im slowenischen Planica kämpfen die besten Skispringer der Welt zwischen dem 19. und 22. März 2020 um Medaillen.

Gemäß der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes FIS gibt es für einen Sieg im Einzelwettbewerb 100 Punkte für den Gesamtweltcup, der Zweitplatzierte erhält 80 Punkte und der Dritte 60. Bis zum 30. Platz werden nach einem festgelegten Schlüssel Punkte verteilt. Hier sehen Sie, wer die Gesamtwertung der Herren anführt.

Skispringen: Der Kalender für den Weltcup 2019/20

Nummer Datum Ort Wettbewerb Sieger Zweiter Dritter 1 23.11.2019 Wisla (Polen) Teamspringen Großschanze Österreich Norwegen Polen 2 24.11.2019 Wisla (Polen) Einzel Großschanze Daniel André Tande (Norwegen) Anze Lanisek (Slowenien) Kamil Stoch (Polen) 3 30.11.2019 Ruka (Finnland) Einzel Großschanze Daniel André Tande (Norwegen) Philipp Aschenwald (Österreich) Anze Lanisek (Slowenien) 4* 01.12.2019 Ruka (Finnland) Einzel Großschanze Abgesagt. Wird am 28.02. in Lahti nachgeholt 5 07.12.2019 Nizhny Tagil (Russland) Einzel Großschanze Yukiya Sato (Japan) Karl Geiger (Deutschland) Philipp Aschenwald (Österreich) 6 08.12.2019 Nizhny Tagil (Russland) Einzel Großschanze Stefan Kraft (Österreich) Kilian Peier (Schweiz) Ryoyu Kobayashi (Japan) 7 14.12.2019 Klingenthal (Deutschland) Teamspringen Großschanze Polen Österreich Japan 8 15.12.2019 Klingenthal (Deutschland) Einzel Großschanze Ryoyu Kobayashi (Japan) Stefan Kraft (Österreich) Marius Lindvik (Norwegen) 9 21.12.2019 Engelberg (Schweiz) Einzel Großschanze Kamil Stoch (Polen) Stefan Kraft (Österreich) Karl Geiger (Deutschland) 10 22.12.2019 Engelberg (Schweiz) Einzel Großschanze Ryoyu Kobayashi (Japan) Peter Prevc (Slowenien) Jan Hoerl (Österreich) 11 29.12.2019 Oberstdorf (Deutschland) Vierschanzentournee Ryoyu Kobayashi (Japan) Karl Geiger (Deutschland) Dawid Kubacki (Polen) 12 01.01.2020 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Vierschanzentournee Marius Lindvik (Norwegen) Karl Geiger (Deutschland) Dawid Kubacki (Polen) 13 04.01.2020 Innsbruck (Österreich) Vierschanzentournee Marius Lindvik (Norwegen) Dawid Kubacki (Polen) Daniel André Tande (Norwegen) 14 06.01.2020 Bischofshofen (Österreich) Vierschanzentournee Dawid Kubacki (Polen) Karl Geiger (Deutschland) Marius Lindvik (Norwegen) 15 11.01.2020 Val die Fiemme (Italien) Einzel Großschanze Karl Geiger (Deutschland) Stefan Kraft (Österreich) Dawid Kubacki (Polen) 16 12.01.2020 Val die Fiemme (Italien) Einzel Großschanze Karl Geiger (Deutschland) Stefan Kraft (Österreich) Dawid Kubacki (Polen) 17 18.01.2020 Titiseee-Neustadt (Deutschland) Einzel Großschanze 18 19.01.2020 Titiseee-Neustadt (Deutschland) Einzel Großschanze 19 25.01.2020 Zakopane (Polen) Teamspringen Großschanze 20 26.01.2020 Zakopane (Polen) Einzel Großschanze 21 01.02.2020 Sapporo (Japan) Einzel Großschanze 22 02.02.2020 Sapporo (Japan) Einzel Großschanze 23 08.02.2020 Willingen (Deutschland) Einzel Großschanze 24 09.02.2020 Willingen (Deutschland) Einzel Großschanze 25 15.02.2020 Tauplitz/Bad Mitterndorf (Österreich) Skifliegen 26 16.02.2020 Tauplitz/Bad Mitterndorf (Österreich) Skifliegen 27 21.02.2020 Rasnov (Rumänien) Normalschanze 28 22.02.2020 Rasnov (Rumänien) Normalschanze 4* 28.02.2020 Lahti (Finnland) Einzel Großschanze - Nachholtermin von Ruka 29 29.02.2020 Lahti (Finnland) Einzel Großschanze 30 01.03.2020 Lahti (Finnland) Einzel Großschanze 31 07.03.2020 Oslo (Norwegen) Teamspringen 32 08.03.2020 Oslo (Norwegen) Einzel Großschanze 33 10.03.2020 Lillehammer (Norwegen) Einzel Großschanze 34 12.03.2020 Trondheim (Norwegen) Einzel Großschanze 35 14.03.2020 Vikersund (Norwegen) Teamspringen-Skifliegen 36 15.03.2020 Vikersund (Norwegen) Skifliegen 19.03 - 22.03 2020 Planica (Slowenien) Skiflug-WM

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

