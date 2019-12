Skispringen Willingen: Livemusik-Party mit Lost Frequencies an der Mühlenkopfschanze

Kommt am 7. Februrar nach Willingen: Lost Frequencies spielt zur Eröffnung an der Willinger Mühlenkopfschanze.

Nun steht fest, wer für die Livemusik am Freitagabend zur Eröffnung des Skisprung-Weltcups in Willingen sorgt: Es ist wieder ein international bekannter DJ.

Nach Weltstar Felix Jaehn beim Weltcup 2019 steht zum Auftakt des Skisprung-Wochenendes diesmal wieder ein Felix auf der Bühne: Lost Frequencies alias Felix De Laet. sorgt am Freitag, 7. Februar, für Stimmung an der Mühlenkopfschanze

Radio Sauerland und alle NRW Lokalradios präsentieren gemeinsam mit der Warsteiner Brauerei wieder den Top Music Act beim 25-jährigen FIS Skisprung Weltcup- Jubiläum an der größten Großschanze der Welt im Sauerland.

Im Anschluss an das offizielle Training, die Qualifikation im Rahmen von Willingen/5 und der feierlichen Eröffnungszeremonie mit der Vorstellung der weltbesten „Adler“ im Weltcup-Stadion wird der Superstar aus Belgien seinen großen Live-Auftritt vor Tausenden von Zuschauern haben und die Stimmung so richtig anheizen. Im vergangenem Jahr sorgte Star-DJ Felix Jaehn für einen glanzvollen Auftakt beim Skispringen* in Willingen.

+ Er sorgte zuletzt für volles Haus beim Skispringen am Freitagabend: Star DJ Felix Jaehn. © Archivfoto: Artur Worobiow

Lost Frequencies kommt nach Willingen

Felix De Laet, weitaus besser bekannt bei den Fans als Lost Frequencies, hat sich in der internationalen Musikszene zu einem absoluten Top-Star entwickelt. Der weltweite Super- Hit „Are You With Me“ katapultierte den Musiker 2014 zur Nummer eins in den Charts in 18 Ländern. Als erster Künstler aus Belgien überhaupt schaffte er das auch in Großbritannien. Es folgten die viel beachteten Alben „Less Is More“ (2016) und „Alive And Feeling Fine“ (2019).

Der Erfolg kennt keine Grenzen, und live ist Lost Frequencies auf den Bühnen dieser Welt unschlagbar. 2018 wurden über zwei Millionen Music-Streams abgerufen, was die Begeisterung für diesen unnachahmlichen elektronischen Musik-Stil mehr als deutlich macht. Die Fan-Gemeinde von Lost Frequencies erstreckt sich mittlerweile über alle fünf Kontinente - Musik kennt keine Grenzen.

Die internationalen Auftritte locken die Anhänger in Scharen, egal ob in New York, Los Angeles, Berlin, Paris, Köln, Amsterdam oder in der Heimatstadt des Stars in Brüssel - diese Musik wirkt magisch anziehend und füllt die Arenen.

Tickets für Weltcup Willingen sind heiß begehrt

Die Tickets sind stets heiß begehrt. Auch die Singles „Truth Never Lies“ feat Aloe Blacc und „Black And Blue“ mit Mokita kletterte in den Dance-Charts in u.a. Belgien, Frankreich Kambodscha und Hong Kong ganz nach oben und erreichte zudem Spitzenpositionen in Österreich, Deutschland und im Libanon. Internationaler geht es nicht.

+ Riesengroß war das Interesse am Auftritt von Felix Jaehn in diesem Frühjahr am Mühlenkopf. © Archivfoto: Dirk Sc häfer

Lost Frequencies startet voll durch und ist in der internationalen Musikszene mega etabliert. Das globale Party-Format Lost Frequencies and friends war in den vergangenen zwei Jahren der Renner mit gemeinsamen Auftritten mit weiteren Top-Stars wie Felix Jaehn (beim letzten Weltcup 2019 der Show-Act an der Mühlenkopfschanze), Robin Schulz, Armand van Helden, Sigala, Nora En Pure und vielen anderen mehr.

Dance-Floor-Hits bei Weltcup-Party in Willingen

Und zu einem eigenen Musik-Label hat es Lost Frequencies mit Found Frequencies ebenfalls geschafft und promoted weitere gestandene Künstler wie beispielsweise James Blunt (Lost Frequencies und Blunt performten den Welt-Hit „Melody“) und Zonderling, aber auch namhafte Newcomer wie FROTZ, Jameson, Pretty Pink und eine weitere Handvoll Senkrechtstarter der Musik-Branche.

Wenn Lost Frequencies alias Felix De Laet am Freitag, 7. Februar 2020 beim Willinger Weltcup auf die Bühne kommt, erlebt die internationale Wintersportveranstaltung einen heißen Dance Floor-Rhythmus, bei dem keiner im Stadion ruhig bleiben kann.

Mit seinen Hits wie „Are You With Me“, der allein bei YouTube fast 300 Millionen Mal aufgerufen wurde, „Like I Love You“ (feat. THE NGHBRS), Reality (feat. Janieck Devy) und Paninaro wird das Weltcup-Stadion im Strycktal beben und Lost Freuquencies die Weltcup-Party so richtig zum Toben bringen. Das abschließende traditionelle Feuerwerk am Himmel hoch über der Mühlenkopfschanze wird wieder für unvergessliche Momente sorgen und dass Fest der Skispringer im waldeckischen Upland mit einem Paukenschlag einläuten.

