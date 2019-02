Snowboarderin Jörg holt WM-Gold im Parallel-Riesenslalom

Zweite Medaille binnen 24 Stunden

+ © dpa / Ina Fassbender Selina Jörg (Archivbild). © dpa / Ina Fassbender

Auf so einen Erfolg mussten die deutschen Snowboarder sechs Jahre warten: Selina Jörg holt Gold bei der WM und feiert den größten Erfolg ihrer Karriere. Doch das war nicht die einzige Medaille der deutschen Raceboarder an einem starken Abend in den USA.