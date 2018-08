Triumph in Belgien: Vettel rückt Hamilton auf die Pelle

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der Heppenheimer setzte sich in Spa-Francorchamps vor Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton durch.

Spa - Durch seinen insgesamt 52. Formel-Erfolg, seinen fünften der laufenden Saison und seinen dritten in Belgien, rückte der viermalige Formel-1-Weltmeister in der Fahrerwertung bis auf 17 Punkte an Hamilton heran.

Für Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) war das Rennen nach einer heftigen Kollision mit Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien/McLaren) schon in der ersten Kurve beendet. Auch Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo (Australien) sowie Vettels finnischer Ferrari-Kollege Kimi Räikkönen kamen nicht ins Ziel.

Bereits am kommenden Sonntag steht das 14. von 21 Saisonrennen der Motorsport-Königsklasse im italienischen Monza auf dem Programm.

sid