Startplatzstrafe für Ferrari-Fahrer Leclerc

Ferrari-Pilot Charles Leclerc muss von weiter hinten starten. © Hasan Bratic/dpa

Charles Leclerc muss in der Startaufstellung zum Großen Preis von Saudi-Arabien mindestens zehn Plätze nach hinten.

Dschidda - Sein Rennstall Ferrari bestätigte laut der Formel-1-Internetseite den Wechsel der Kontrollelektronik, die in Bahrain beim Auftakt seinen Ausfall verursacht hatte. Diese war erst vor dem ersten Rennen ausgetauscht worden. Da aber nur zwei pro Saison erlaubt sind, muss Leclerc mit seiner bereits dritten Kontrollelektronik im Wagen die Startplatzstrafe für das Rennen an diesem Sonntag in Dschidda (18.00 Uhr/MEZ) in Kauf nehmen. dpa