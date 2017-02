Ticker: Pats gewinnen Super Bowl nach unfassbarer Aufholjagd

Houston - Spektakel im NRG Stadium in Houston: Hier ist in der Nacht zu Montag der Super Bowl 2017 zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots gestiegen. Hier gibt‘s den Ticker zum Nachlesen:

Atlanta Falcons vs. New England Patriots: 28:34 n.O. (21:3)

5.39 Uhr: Und hiermit verabschieden wir uns vom Super Bowl 2017. Wer hätte noch vor vier Stunden gedacht, dass der so dramatisch enden würde? Das müssen wir nun erst mal verarbeiten. Gute Nacht!

5.11 Uhr: Ab jetzt finden Sie hier den Spielbericht zu Atlanta Falcons gegen die New England Patriots. Die besten Bilder zum Super Bowl 2017 und zur Halftime Show gibt‘s in der Fotostrecke:

Ganz schön Gaga: Die besten Bilder vom Super Bowl 2017 Zur Fotostrecke

4.47 Uhr: Klar, dass sich Donald Trump auch gleich zu Wort meldet - natürlich über Twitter. Ob er wirklich beurteilen kann, wie das Spiel ablief? Immerhin soll er ja die SB-Party verlassen haben, als New England scheinbar hoffnungslos zurück lag. Hier sein Tweet:

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Februar 2017

4.46 Uhr: Und was sagt Tom Brady zu seinem fünften Super-Bowl-Sieg? „Ich bin so stolz auf unsere Jungs, Trainer, auf unser Team.“

4.44 Uhr: Scheint so, als könnten die Patriots-Fans den NFL-Boss nicht sonderlich gut leiden. Dabei will der doch nur die Trophäe überreichen. Na gut, nach der Brady-Sperre sind die massiven Buuuuuh-Rufe schon verständlich - zumindest aus Sicht der Pats-Fans.

4.29 Uhr: Damit hat Tom Brady Geschichte geschrieben. Der Quarterback hat bei sieben Super-Bowl-Teilnahmen zum fünften Mal die Vince Lombardi Trophy gewonnen. Das ist noch keinem Quarterback vor ihm gelungen.

Super Bowl 2017 im Live-Ticker: Patriots siegen in der Overtime

4.25 Uhr: TOUCHDOWN PATRIOTS! Damit ist das Spiel vorbei! New England hat den Super Bowl 2017 gewonnen.

4.23 Uhr: Touchd ... nein, doch nicht. Bennett hat den Ball nicht sicher, aber er wird von einem Falcon beim Fangen behindert - Pass Interference. Die Pats bekommen nun Raumgewinn zugesprochen und stehen quasi direkt vor der Endzone.

4.22 Uhr: Wahnsinn! Brady findet Julian Edelman, nur noch 25 Yards trennen die Pats von einem Touchdown in der Overtime.

4.20 Uhr: Die Patriots haben das erste Angriffsrecht. Die Regel in der Overtime: Erzielt New England jetzt einen Touchdown, ist das Spiel sofort vorbei.

4.15 Uhr: Was fürs Auge: Brady-Gattin Gisele Bündchen hat eine ganze Brady-Ladies-Gruppe zusammengetrommelt:

4.14 Uhr: So, Overtime! Wer hätte das gedacht? Das Spiel war zur Halbzeit doch eigentlich schon vorbei. Nun werden also 15 weitere Minuten gespielt - wenn ein Team den ersten Touchdown erzielt, ist das Spiel sofort vorbei. Erzielt das Team mit dem ersten Angriffsrecht keine Punkte oder nur ein Field Goal, darf das andere Team auch noch mal angreifen. So lange, bis eine Mannschaft Punkte erzielt.

4.09 Uhr: Und die Two-Point-Convertions gelingt! Wahnsinn! Ausgleich - sehen wir da etwa die erste Overtime in einem Super Bowl ever?

4.05 Uhr: Touchdown Patriots! Tom Brady gibt White den Ball, der rennt in die Endzone - jetzt wird sich New England ordentlich dafür in den Hintern beißen, dass vorhin der Extra Point verschossen wurde. Denn nun MÜSSEN sie eine Two-Point-Convertion machen, um auszugleichen

4.04 Uhr: 21 Yards trennen die Pats nur noch von der Endzone. Gelingt ihnen doch noch das Wunder?

4.02 Uhr: Two-Minute-Warning - ein bisschen Zeit für mehr Werbung. Haha.

3.57 Uhr: Was geht noch bei den Patriots? Auf der Uhr sind noch 2:34 Minuten. Aber der Weg ist noch weit: New England ist gerade erst an der eigenen 20-Yards-Linie.

3.49 Uhr: Und der nächste Zuckerpass von Ryan - dieses Mal auf Julio Jones, der nach rechts vorne gestürmt ist. Der Wide Receiver schnappt sich den Ball aus der Luft, fängt ihn und landet mit beiden Fußspitzen gerade noch so im Feld. Pass ist complete. Doch nach einem Sack verlieren die Falcons so viel Raum, dass sie nicht mal ein Field Goal probieren.

3.47 Uhr: Wie reagiert Atlanta auf den Vormarsch der Patriots? Freeman fängt einen Ryan-Pass sicher und sprintet bis an die 50-Yard-Linie. Nicht schlecht.

Super Bowl 2017 im Live-Ticker: Pats holen auf dank Two-Point-Convertion

3.42 Uhr: Touchdown Patriots! 14 Yards vor der Endzone passt Brady auf Amendola, der schmeißt sich in die Endzone. Es folgt kein Extra Point, sondern eine Two-Point-Convertion - und die gelingt. Das war übrigens Bradys 15. Touchdown-Pass in einem Super Bowl. Rekord ausgebaut! Was eigentlich klar ist bei sieben SB-Teilnahmen ...

3.39 Uhr: Fumble bei den Falcons! Matt Ryan lässt sich den Ball aus der Hand schlagen, ein Spieler der Pats schnappt ihn sich - Turn Over, New England greift nun an. Wird es doch noch mal spannend? Sieben Minuten sind noch auf der Uhr.

3.27 Uhr: Aber die Pats kämpfen sich knapp vor die Endzone: Nur 13 Yards trennen Brady von einem Touchdown. Doch es reicht nur für ein Field Goal. Bleiben zwei Touchdowns plus TPC.

3.23 Uhr: Das vierte Quarter hat begonnen, die Pats sind am Ball - allerdings noch in der eigenen Hälfte. New England braucht nun zwei Touchdowns mit zwei Two-Point-Convertions und ein Field Goal - dann hätten sie ausgeglichen. Aber natürlich nur, wenn Atlanta gar nicht mehr punktet. Ziemlich unrealistisch.

3.21 Uhr: Donald Trump hat übrigens gerade seine Super-Bowl-Party verlassen - findet er wohl nicht so gut, dass New England zurück liegt. Erfolgsfan?!

.@POTUS, rooting for the Patriots, has left his Palm Beach golf club's #SuperBowl watch party — Mike Memoli (@mikememoli) 6. Februar 2017

3.07 Uhr: Oh no! Was ist da denn los? Pats-Kicker Stephen Gostkowski verkickt das Field Goal. Anstatt zwischen die Stangen zu schießen, trifft der Kicker eine der Stangen.

3.06 Uhr: Touchdown Patriots! Das erste Mal während des Super Bowls 2017 erreicht New England die Endzone. Ein Pass Bradys erreicht Dion Lewis, der rennt links in die Endzone.

3.01 Uhr: Die Patriots gehen All-In: Anstatt „three and out“ zu gehen, spielen sie den vierten Versuch aus und erreichen tatsächlich ein First Down. Stark!

2.57 Uhr: ... und weil im Spiel die Sache so gut wie klar scheint: Hier noch mal ein paar Impressionen von der Gaga-Halftime-Show:

2.54 Uhr: Touchdown Falcons! Matt Ryan schickt Tevin Coleman in die Endzone. Einmal mehr wirkt es, als würden die Patriots einfach nur zusehen. Der Saft ist raus bei den Neu-Engländern.

2.50 Uhr: Die Falcons haben die Patriots weiter im Griff: Atlanta ist mittlerweile wieder kurz vor der Endzone nach einem Zuckerpass Ryans auf Gabriel. 29 Yards trennen sie nur noch vom nächsten Touchdown.

2.44 Uhr: Übrigens versichern wir euch: Die Vince Lombardi Trophy hat nichts mit Sarah und Pietro zu tun!!

2.36 Uhr: Und los geht‘s mit Halbzeit zwei. Schaffen die Patriots die Aufholjagd? Jetzt haben erstmal die Falcons das Angriffsrecht. Doch das ist schnell verloren - dank eines „three and out“.

2.34 Uhr: Apropos Halftime-Show - erinnert ihr euch noch an den hier? Le-gen-där:

2.29 Uhr: Hm - darf man jetzt enttäuscht sein? Ein politisches Statement der Künstlerin ist ausgeblieben. Dafür hat ein Twitter-User eine andere Entdeckung gemacht:

2.20 Uhr: Respekt: Lady Gaga tanzt sich einen ab und trifft dennoch sehr sicher die Töne. Das ist in der Tat nicht bei jedem Künstler so.

2.15 Uhr: Und los geht‘s mit der Halftime-Show. Im silbernen Body singt Lady Gaga zunächst „Pokerface“.

2.04 Uhr: Halbzeit. Das war nichts bei den Patriots. Tom Brady hat noch kein Mittel gegen die Falcons-Defense gefunden. Das muss besser werden in der zweiten Hälfte. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt auf die Halftime-Show.

2.02 Uhr: Mit drei Sekunden auf der Uhr versuchen die Pats ein Field Goal. Die Entfernung: 41 Yards. Und es ist gut - drei Punkte für die Pats.

1.55 Uhr: 1:43 Minute sind noch zu spielen in der ersten Hälfte - die Pats sind im Angriff. Gelingt ihnen vor der Halbzeit noch der Anschluss?

1.45 Uhr: Interception! Atlantas Alford krallt sich einen Pass von Tom Brady und rennt mit dem Leder in die Endzone. Die Falcons führen nun 21:0 - stark.

1.42 Uhr: Puh, da haben die Patriots etwas Glück. Zwei Fouls der Falcons verschaffen New England zwei First Downs. Die Pats stehen nun an der 40-Yard-Linie.

1.35 Uhr: Es hat übrigens noch kein Team im Super Bowl geschafft, einen 14-Punkte-Rückstand aufzuholen. Spricht momentan alles für Atlanta - das dürfte Tom Brady nicht schmecken. Der beißt sich an der Defense der Falcons die Zähne aus.

1.28 Uhr: Touchdown Falcons! Nächster Streich von Matt Ryan. Extra Point geht durch die Stangen. 14:0 für die Falcons.

1.27 Uhr: Mittlerweile hat unser KatzOrakel die Seiten gewechselt. Kluges Tier:

1.17 Uhr: Touchdown Falcons! Matt Ryan übergibt Devonta Freeman den Ball, der sieht links die Lücke und läuft ungefährdet in die Endzone. Auch der Extra Point sitzt.

1.13 Uhr: Die Falcons sind in Windeseile nicht nur in Field-Goal-Reichweite gekommen, sondern stehen kurz vor der Endzone - dank zweier guter Pässe auf WR Julio Jones. Die Pats nehmen ein Timeout.

1.09 Uhr: Und endlich eine spannende Szene im Spiel: Pats-Runningback LaGarret Blount verliert den Ball. Fumble. Die Falcons nutzen die Chance und erobern ihn. Turn Over!

1.07 Uhr: Bisher ist der Super Bowl recht ausgeglichen - aber es wäre schön, wenn endlich mal Punkte fallen würden. Das zweite Quarter geht nun los - noch steht es 0:0.

0.52 Uhr: Die Pats stehen 49 Yards vor der Endzone - doch Brady muss im dritten Versuch 19 Yards gut machen, da er gerade übel gesackt wurde. Schwierig. Und es gelingt ihm nicht.

0.45 Uhr: Auch die Falcons konnten aus ihrem ersten Angriffsrecht nichts rausholen. Bisher keine Punkte im NRG Stadium.

0.42 Uhr: Die Pats waren übrigens Three and Out.

0.40 Uhr: Wir haben übrigens unser exklusives KatzOrakel Elli The Cat befragt, wer heute den Super Bowl 2017 gewinnen wird. Das wird ne enge Kiste.

Wird eng, aber Pats. Klingt immerhin wie Cats. #SuperBowl pic.twitter.com/8hmkiMpa6Y — Elli the Cat (@ElliTheCat) 5. Februar 2017

0.38 Uhr: Kickoff! Los geht‘s für die Pats an der 25-Yards-Linie.

0.35 Uhr: New England hat den Coin Toss verloren - Atlanta entscheidet sich, erst in der zweiten Hälfte das Angriffsrecht zu haben. Das heißt: Die Pats greifen jetzt zuerst an.

0.32 Uhr: Da möchte man laut „U-S-A! U-S-A!“ mitheulen: George Bush sen. Wird im Rollstuhl herein gefahren, um den so wichtigen Coin Toss zu vollziehen.

0.25 Uhr: Ein bisschen Patriotismus: Country-Sänger Luke Bryan singt die Hymne - mit viel Herz.

0.16 Uhr: In einer Viertelstunde geht‘s los - Zeit, um noch mal die zehn besten Werbespots des Super Bowls anzusehen:

23.51 Uhr: Das NFL-Finale könnte so richtig spannend werden. Denn: Während die Patriots in dieser Spielzeit die wenigsten Punkte gegen sich kassierten (250), haben die Falcons mehr als jede andere Mannschaft erzielt (540). Wer hebelt hier am Ende also wen aus? Spannend!

23.25 Uhr: Ins NRG Stadium in Houston gehen übrigens 71.500 Zuschauer rein - und hier hat schon mal ein Super Bowl stattgefunden. Ist aber schon ein paar Jährchen her, es war nämlich der 38. Super Bowl. Heute findet ja bereits der 51. statt.

Super Bowl 2017 im Live-Ticker: Diese Spieler fehlen

23.08 Uhr: Nicht alle Spieler können heute für ihr Team auflaufen. Wer fehlt? Das seht Ihr hier:

22.47 Uhr: Großartig! Sebastian Vollmer hat seine Verletzungsphase genutzt, um Tom Brady Deutsch beizubringen. Wobei - sagen wir lieber, er hat es versucht. Erinnert eher an die Folge „Friends“, in der Joey versucht, Französisch zu lernen. Aber seht und hört selbst:

21.43 Uhr: Das Mega-Spektakel ist in den USA das Fernsehereignis des Jahres. Alleine hier schalten weit mehr als 100 Millionen Zuschauern ein.

21.02 Uhr: So sind wir übrigens bei dem Super Bowl gelandet, den wir heute Nacht sehen werden:

20.30 Uhr: Sport und Politik - das ist ja schon ein heikles Thema. Die NFL hat sich sehr bemüht, die Politik aus dem Sport herauszuhalten. Aber das ist irgendwie so gar nicht gelungen - weder auf dem Feld, noch in der Werbung. Während die Patriots viel dafür gescholten wurden, dass die Vereins-Spitze nah am - nennen wir es mal: umstrittenen - US-Präsidenten Donald Trump dran ist, wurde auch die legendäre Werbung für den Super Bowl 2017 politischer als sonst.

18.30 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2017. Wer geht am Ende der Nacht als neuer Super-Bowl-Sieger vom Feld? Favorit sind zwar die New England Patriots - doch die Atlanta Falcons um QB Matt Ryan und Wide Receiver Julio Jones sind längst nicht mehr zu unterschätzen.

Super Bowl 2017 im Live-Ticker: Vorbericht zu Atlanta Falcons gegen New England Patriots

Ausnahmezustand in den USA! In der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr (deutscher Zeit, versteht sich) findet der Super Bowl 2017 statt. Es ist die 51. Ausgabe des Spektakels, das in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet wird. Denn nicht nur wird es ein Showdown der beiden überragenden Quarterbacks Tom Brady und Matt Ryan - sehnsüchtig wird auch die Halftime-Show erwartet, in der 2017 Lady Gaga auftreten wird. Denn: Die Künstlerin ist bekannt für ihre politischen Statements und hatte schon vorher angekündigt, dass ihre Botschaft an dem Abend „Inklusion“ sein werde. Doch gibt es auch eine direkte Spitze gegen die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump? Abwarten.

Politik hin oder her: Im Fokus des Spektakels steht am 5. Februar (6. Februar MEZ) der Sport. Duellieren werden sich über mindestens vier Quarters schließlich die besten Mannschaften der beiden Conferences der NFL: Die Atlanta Falcons (NFC) und die New England Patriots (AFC). Allerdings ohne deutsche Beteiligung: Sebastian Vollmer, der 2015 noch die Vince Lombardi Trophy mit den Patriots gewann, wird geplagt von einer Hüftverletzung und konnte schon die komplette Saison nicht spielen.

Schaffen die Atlanta Falcons die große Überraschung und schnappen den New England Patriots die Trophäe vor der Nase weg? Oder holt sich Tom Brady mit den Pats seinen fünften Titel? Das alles erfahren Sie in unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2017.

Sie sind mit den Regeln rund um das ovale Leder noch nicht so vertraut? Auf unserem Partnerportal tz.de finden Sie die Regeln vom Football. Hier erfahren Sie auch, wo Sie das Spiel Atlanta Falcons gegen New England Patriots live im TV und Live-Stream sehen.