Bikini, Badeanzug, XXL-Dekolleté: So heiß sind die Freundinnen der Super-Bowl-Stars

In der Nacht auf Montag steigt in den USA der Super Bowl 2019. Neben Millionen Fans drücken den Teams auch noch ganz besondere Menschen die Daumen: die Frauen der Spieler. Und die zeigen sich mega-heiß auf Instagram.

Atlanta - Ihre Partner sind die ganz harten Hunde. Doch hinter starken Männern stehen auch oft starke Frauen. Das beweist nicht nur Gisele Bündchen. Das Supermodel ist seit beinahe zehn Jahren die Ehefrau von Patriots-Quarterback Tom Brady und unterstützt ihn, wo sie nur kann. Mit Erfolg.

Doch wenn am Sonntag die L.A. Rams auf die New England Patriots treffen (der

Super Bowl 2019 bei uns im Live-Ticker

), wird nicht nur das brasilianische Model hinter ihrem Liebsten stehen - auch die anderen Spieler werden von ihren Partnerinnen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Wir zeigen Ihnen, wer die besseren Hälften der Football-Stars sind.

Super Bowl 2019: Das sind die Frauen und Freundinnen der Stars der L.A. Rams

Brandin Cooks ist Wide Receiver der L.A. Rams. Wer für ihn die Daumen drückt? Seine Ehefrau Briannon. Und die hat nicht nur ein Herz für ihren Ehemann, sondern auch für Tiere - und macht ganz nebenbei auch noch im Bikini eine tolle Figur.

Auch die Frau von Wide Receiver Robert Woods ist mehr als nur ansehnlich. Alexandra Woods zeigt sich wahrscheinlich auch deshalb gerne im Badeanzug oder mit XXL-Dekolleté:

Ndamukong Suh, seines Zeichens Defensive Tackle der Rams, hat die Unterstützung seiner Freundin Katya Leick sicher.

Sie hat den Trainer fest im Griff: Veronika Khomyn ist die Lebensgefährtin vom Head-Coach der Rams, Sean McVay. Auch sie zeigt ihre Kurven gerne auf Instagram:

Ach, und falls Sie sich fragen wer die Freundin von Rams-Quarterback Jared Goff ist: das ist noch ein Geheimnis. Doch es wird spekuliert, dass es sich um das Model Christen Harper handelt. Die postete am Samstag in ihrer Insta-Story ein Video aus Atlanta - und dort findet ja ganz zufällig der Super Bowl 2019 statt. Hier die schönsten Fotos von Christen:

Super Bowl 2019: Das sind die Frauen und Freundinnen der Stars der New England Patriots

Sie sind DAS Traumpaar der NFL: Gisele Bündchen und Tom Brady (New England Patriots). Die Brasilianerin muss sich nicht an die Erfolge ihres Mannes klammern, denn sie gehört zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten. Warum? Das muss man wohl nicht erklären.

Morgan Hart ist die Freundin von Pats-Linebacker Dont‘a Hightower.

Marissa van Noy verdreht ihrem Mann Kyle, einem weiteren Linebacker der New England Patriots, regelmäßig den Kopf. Die ehemalige Miss Utah ist nicht nur Model und Schauspielerin - sie hilft auch Menschen, die es im Leben nicht so leicht haben.

Dass sie sich auf Instagram gerne im Badeanzug oder Bikini zeigt, dürfte niemanden wundern - denn Camille Kostek ist ein erfolgreiches Model und shootet für die Sports Illustrated Swimsuit. Ach, und nebenbei ist sie auch noch die Freundin von Rob Gronkowski, dem Tight End der Patriots:

Der 53. Super Bowl findet in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr MEZ) in Atlanta statt. Dann treffen die L.A. Rams auf die New England Patriots, und auch dieses Jahr findet natürlich die legendäre Halbzeit-Show statt. Sie haben keine Ahnung von der NFL? Keine Panik - wir haben hier die wichtigsten Football-Regeln für Sie. Sie wollen die Werbespots zum Super Bowl sehen? Hier entlang!