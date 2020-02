Super Bowl 2020: Dieser Megastar singt Nationalhymne - emotionales Bühnen-Comeback erst vor einer Woche

Wer singt die Nationalhymne beim Super Bowl 2020 in Miami? Es ist eine weltbekannte US-Sängerin, die erst vor einer Woche ihr emotionales Bühnen-Comeback gab.

In der Nacht von Sonntag (2. Februar) auf Montag (3., MEZ) findet in Miami der Super Bowl LIV statt.

der statt. Eine wichtige Frage ist dabei jedes Jahr, wer die Nationalhymne singen darf.

singen darf. In 2020 darf ein US-Megastar „The Star-Spangled Banner“ zum Besten geben.

Miami - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder so weit. Dann findet in Miami (US-Bundesstaat Florida) die 54. Ausgabe des Super Bowls statt. Das Endspiel der US-amerikanischen Profi-Football-Liga NFL zählt nicht nur in den USA zu den größten Sportveranstaltungen der Welt. Auch in Deutschland hat American Football über die Jahre viele Fans dazugewonnen und so werden von Sonntag auf Montag wohl viele deutsche Sport-Fans die Nacht zum Tag machen und den Super Bowl anschauen.

Super Bowl 2020: Die San Francisco 49ers treffen auf die Kansas City Chiefs

Sportlich gesehen hat das Endspiel einiges zu bieten. Mit den San Francisco 49ers trifft einer der besten Defensiven der Liga auf eine der besten Offensiven - dieKansas City Chiefs angeführt von Star-Quarterback Patrick Mahomes.

Doch schon seit je her war der Super Bowl mehr eine Unterhaltungsveranstaltung als nur eine reine Sportveranstaltung. Dafür sorgt unter anderem die immer prominent besetzte Halbzeitshow. So sind 2020 Jennifer Lopez und Shakira dabei um den Zuschauern im Hard Rock Stadium und vor den Fernsehern richtig anzuheizen.

Super Bowl 2020: Jedes Jahr die gleiche Frage - wer singt die Hymne?

Ein ebenso wichtiger Teil des Super Bowls ist die Nationalhymne vor dem Spiel. Jedes Jahr fiebern die US-Amerikaner erneut auf die Bekanntgabe hin, wer denn in diesem Jahr die prestigeträchtige Aufgabe übernehmen und die Hymne singen darf.

Eine kleine Besonderheit hierbei ist allerdings, dass die Amerikaner beim Super Bowl nicht nur eine, sondern gleich zwei Hymnen singen. Neben der offiziellen Nationalhymne „The Star-Spangeld Banner“ (dt. „das sternenbesetzte Banner“) wird auch das patriotische Lied „America the Beauiful“ (dt. „Amerika die Schöne“) gesunden, das als inoffizielle Hymne gilt.

Doch in diesem Jahr werden auch die Werbespots wieder im Fokus stehen. US-Präsident Donald Trump sorgt dabei für ein absolutes Novum.

Super Bowl: US-Megastar Demi Lovato singt die Nationalhymne

2020 in Miami werden die Hymnen von zwei Frauen gesungen. Während die Gospel-Sängerin Yolanda Adams „America the Beautiful“ zum Besten geben wird, übernimmt niemand geringeres als US-Megastar Demi Lovato die offizielle Nationalhymne.

Watch Demi perform the National Anthem at #SBLIV on February 2nd! @NFL pic.twitter.com/Mr5aLH9H8k — Team Demi (@ddlovato) January 16, 2020

Sicher ein emotionaler Moment für die 27-Jährige, die damit in die Fußstapfen von Gladys Knight, Pink und Lady Gaga tritt. Demi Lovato, die zuletzt mit gesundheitlichen und psychischen Problemen gekämpft hatte und 2018 fast an einer Überdosis gestorben wäre, könnte den Auftritt nach schweren Jahren mit Entziehungskuren und Krankenhaus-Aufhalten als eine große Ehre und gute Comeback-Chance ansehen.

Bei ihrem Bühnen-Comeback bei den Grammys 2020 in Los Angeles am 26. Januar brach Lovato in Tränen aus.

Video: Demi Lovato bricht in Tränen aus

Der Kick-Off des Super Bowl s 2020 erfolgt am Montagmorgen (3. Februar) um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Ca. 20 Minuten zuvor ist der große Auftritt von Demi Lovato. Sie können den Super Bowl live im TV und im Live-Stream sehen, erklärt tz.de*. Die Moderatoren auf ProSieben* sind dabei bekannte Experten.

Überschattet wird die Super-Bowl-Woche dabei von dem tragischen Unfalltod von Basketball-Legende Kobe Bryant*. Der 41-Jährige, der 20 Jahre lang in der NBA für die Los Angeles Lakers spielte*, ist bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fd

Rubriklistenbild: © AFP / Michael Reaves