Rebensburg verpasst weiteren Podestplatz

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg (Kreuth) hat einen Tag nach ihrem starken dritten Rang bei der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen eine weitere Podestplatzierung verpasst. Beim Super-G auf der Kandahar schied die 27-Jährige nach einer Minute Fahrzeit aus, ihre Zwischenzeit an dieser Stelle war nur 0,22 Sekunden schlechter als jene von Siegerin Lara Gut (Schweiz). "Das ist sehr, sehr bitter, ich bin sehr enttäuscht", sagte Rebensburg.

Gesamtweltcupsiegerin Gut, am Vortag vor Rebensburg Zweite in der Abfahrt, siegte klar vor Stephanie Venier (Österreich/+0,67 Sekunden) und Tina Weirather (Liechtenstein/0,86) und holte damit im dritten Super-G des Winters den dritten Sieg. Im Kampf um die große Kristallkugel verkürzte sie ihren Rückstand auf Mikaela Shiffrin (USA) auf 135 Punkte. Shiffrin war nicht am Start. Beste Deutsche war am Ende Kira Weidle (Starnberg), die als 17. ihr bestes Weltcup-Ergebnis erzielte.

Einen Tag nach ihrem Sieg in der Abfahrt und ihrem 77. im Weltcup erhielt auch Lindsey Vonn (USA) einen Dämpfer. Mit 1,65 Sekunden Rückstand auf Gut verfehlte sie im dritten Rennen nach ihrem Comeback als Neunte sogar das Podium deutlich. "Im Kopf war ich bereit, aber vielleicht brauche ich noch etwas mehr Training. In der Abfahrt ist das Selbstvertrauen da, im Super G fehlt das noch", sagte sie.

Nicht ins Ziel kam auch Anna Veith, unter ihrem Mädchennamen Fenninger Gesamtweltcupsiegerin von 2015 und Super-G-Weltmeisterin: Die Österreicherin fuhr bei ihrem ersten Speed-Rennen seit ihrer schweren Verletzung an einem Tor vorbei.

sid/dpa