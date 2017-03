Tennis: Petkovic und Beck ausgeschieden - Kerber besucht Miami Heat

Miami - Die Fed-Cup-Spielerinnen Andrea Petkovic (29) und Annika Beck (23) sind beim WTA-Turnier in Miami/Florida bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Petkovic (Darmstadt) verlor im dritten Aufeinandertreffen mit der Slowakin Jana Cepelova zum ersten Mal, beim 2:6, 4:6 fand sie zu spät ins Spiel. Beck (Bonn) verspielte gegen Christina McHale (USA) beim 7:6 (7:2), 5:7, 0:6 im zweiten Satz eine 4:2-Führung.

Petkovic glich im zweiten Satz gegen Qualifikantin Cepelova einen 1:4-Rückstand mit einer Energieleistung aus, gab jedoch beim Stand von 4:5 ihren Aufschlag ab. Damit setzen sich die schwachen Auftritte der Weltranglisten-76. fort. In dieser Saison hat Petkovic bislang bei keinem Turnier der Profitour die dritte Runde erreicht.

Witthöft in Runde zwei

Eine Runde weiter ist dagegen Carina Witthöft (22). Die Hamburgerin setzte sich gegen Nicole Gibbs (USA) mit 6:3, 6:3 durch und trifft nun auf Julia Putinzewa (Kasachstan/Nr. 27). Als letzte Deutsche spielt Julia Görges (Bad Oldesloe) in der Nacht zu Donnerstag ihre Erstrundenpartie beim mit 7,67 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier.

Angelique Kerber (Kiel) greift nach einem Freilos erst in Runde zwei ins Geschehen ein. Die Weltranglistenerste bekommt es mit Duan Ying-Ying (China) zu tun, die Laura Siegemund (Metzingen) aus dem Turnier geworfen hatte.

Kerber besucht die NBA

Kerber (29) nutzte die freie Zeit für einen Ausflug zum Basketballklub Miami Heat. Im Trikot des dreimaligen NBA-Champions mit der Nummer 1 schlug sie am Rande der Partie gegen die Phoenix Suns (112:97) Tennisbälle ins Publikum. Trotz des mäßigen Saisonstarts verspüre sie keinen Druck, sagte Kerber: "Es ist ja erst der Beginn des Jahres, ich fühle mich gut, trainiere gut und glaube noch immer, dass ich eine gute Saison spielen kann."

Am Montag hatte Kerber die Führung in der Weltrangliste wieder von der verletzten Serena Williams (USA) übernommen, was für sie selbst allerdings nicht besonders wichtig sei. "Entscheidend ist, dass ich gute Matches zeige. Dafür bin ich hier", sagte Kerber.

Als bislang einzige Deutsche hatte Steffi Graf beim Turnier auf Key Biscayne, einer Insel vor Miami, triumphiert. Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin gewann ihren letzten von fünf Titeln im Jahr 1996.

SID