IOC-Chef Bach: Bewerbungsverfahren für Olympia vereinfachen

Stuttgart/München - Der Präsident des IOC, Thomas Bach, spricht sich für eine Vereinfachung des Bewerbungsverfahrens für die Vergabe der Olympischen Spiele aus.

IOC-Präsident Thomas Bach will das Bewerbungsverfahren für Olympische Spiele vereinfachen. In einem Interview des Münchner Merkur und der Stuttgarter Nachrichten (Freitag-Ausgabe) sagte der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC): „Das Bewerbungsverfahren ist nicht mehr zeitgemäß. So wie es ist, produziert es zu viele Verlierer.“

Bach begründete seine Forderung mit dem hohen Aufwand, den eine Bewerbung für eine Stadt bedeute. „Da müssen wir die Planungskosten reduzieren“, sagte Bach.

Auch Budapest zieht Bewerbung für 2024 zurück

Für die Olympischen Spiele 2024 sind inzwischen nur noch Los Angeles und Paris im Rennen. Es gibt Spekulationen, dass das IOC im September in der peruanischen Hauptstadt Lima die Spiele 2028 an den Verlierer vergeben könnte.

Nach Hamburg und Rom zog auch Budapest seine Bewerbung für 2024 zurück. In Budapest hatte eine Bürgerbewegung mit Verweis auf zu hohe Kosten und aus Protest gegen die Regierung eine Volksabstimmung erzwungen. Auch in Hamburg hatten sich die Bürger in einer Befragung gegen die Bewerbung ausgesprochen.

dpa