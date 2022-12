Titelverteidigung mit Handicap

Von: Jörg Moll

Nach gesundheitlichen Problemen steigt Box-Juniorenweltmeister Luca Cinqueoncie wieder in den Ring.

Offenbach – Der gesundheitliche Rückschlag bereitet Box-Juniorenweltmeister Luca Cinqueoncie vor seiner Titelverteidigung doch einiges an Kopfzerbrechen. Am Samstag wird der Offenbacher in Dorsten seinen Titel in den Verbänden IBF und IBO gegen den Bosnier Leo Maric verteidigen.

Das Pfeiffersche Drüsenfieber, das sich bei ihm wieder bemerkbar gemacht hatte, ist zwar abgeklungen und die ärztliche Ringfreigabe daher kein Thema. Doch die Folgen der unfreiwilligen Schonungsphase haben den für gewöhnlich stets optimistischen Strahlemann des Boxrings etwas nachdenklich gemacht.

Beim Kampf im Zirkuszelt – die Veranstaltung findet im Rahmen des „Weinachtscirkus“ in Dorsten im Ruhrgebiet statt – wird der 21-Jährige „nicht bei 100 Prozent sein können“ und so zum Improvisieren gezwungen sein. „Ich habe versucht, mich in drei, vier Wochen so weit wie möglich fit zu bekommen. Ich habe seitdem jeden Tag trainiert, alles gegeben und genug Sparring gemacht“, erklärt der Offenbacher: „Aber 100 Prozent Fitness war aufgrund der zwischenzeitlichen Erkrankung nicht möglich. Beim nächsten Kampf werde ich dafür dann bei 120 Prozent sein.“

Das Rezept gegen jenen Gegner, den er im Mai dieses Jahres im Stadion am Bieberer Berg bezwungen hatte, kommt aufgrund der besonderen Ausgangslage nicht ganz überraschend. „Ich werde eigentlich das Gleiche versuchen, was ich damals im Stadion gemacht habe: Ich halte ihn weg, versuche, ihn auszuboxen, mich wenig treffen zu lassen und den Kampf durch Punkte zu gewinnen.“

Sein Vater, der in Abwesenheit von Manager Rainer Gottwald – der 56-Jährige hat gute Chancen, die aktuell im Fernsehen ausgestrahlte diesjährige Big-Brother-Staffel zu gewinnen – die Organisation des Events in Dorsten übernahm, gibt sich derweil kämpferisch: „Wir wollen das Ding ziehen, auch wenn Luca sicherlich nicht bei 100 Prozent ist.“ Er hat bei seinem Sohn registriert, dass das ihm eigene Selbstverständnis dieses Mal nicht ganz so ausgeprägt ist. „Aber für sieben Runden reicht die Kraft“, ist Michael Cinqueoncie überzeugt. Heißt übersetzt: Er geht von einem K.o.-Sieg seines Sohnes aus. jm