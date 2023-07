Olympiasiegerin verstirbt mit nur 51 Jahren

Von: Christoph Wutz

Nikki McCray-Penson hat mit 51 Jahren den Kampf gegen den Brustkrebs verloren. Eigentlich hatte die Basketball-Legende die Krankheit bereits besiegt.

New Brunswick – Die Basketball-Welt muss einen schweren Verlust verkraften. Nikki McCray-Penson, zweifache Olympiasiegerin, verstarb jetzt im Alter von 51 Jahren. Die US-Amerikanerin erlag wohl einem schweren Krebsleiden. Die Trauer in ihrer Heimat ist groß – vor allem, weil die einstige Weltklasse-Spielerin den Kampf gegen die Krankheit bereits einmal gewonnen hatte.

Nikki Kesangane McCray-Penson Daten: * 17. Dezember 1971; † 6. Juli 2023 (Alter: 51 Jahre) Position als aktive Spielerin: Point Guard Stationen als Spielerin: u. a. Columbus Quest, Washington Mystics, San Antonio Stars, Chicago Sky Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold (1996 und 2000), Weltmeisterin (1998), wertvollste Spielerin der American Basketball League (1997)

Nach Brustkrebs-Erkrankung und Lungenentzündung: US-Basketball-Star McCray-Penson ist tot

Die ehemalige Top-Spielerin und WNBA-Legende McCray-Penson erlag jetzt mutmaßlich einem Brustkrebs-Leiden. Zusätzlich habe sie kurz vor ihrem Tod mit einer schweren Lungenentzündung zu kämpfen gehabt.

Dies berichtet die US-amerikanische Tageszeitung The Tennessean unter Berufung auf die Rutgers University. Dort, also in New Brunswick im Bundesstaat New Jersey, war die ehemalige Profi-Spielerin bis zuletzt Assistenzcoach im Trainerstab des Basketball-Teams gewesen.

Ex-WNBA-Star Nikki McCray-Penson starb mit 51 Jahren an Brustkrebs. Auch eine schwere Lungenentzündung machte der zweimaligen Olympiasiegerin zuletzt zu schaffen. © Imago / ZUMA Wire

Drama um Basketball-Olympiasiegerin: McCray-Penson erkrankte wohl erneut an Brustkrebs

2013 war die Weltmeisterin von 1998 erstmals an Brustkrebs erkrankt. Damals hatte sie das Leiden aber zunächst besiegen und ihre Tätigkeit als Coach wieder aufnehmen können. Vor zwei Jahren war dann der plötzliche Schock gefolgt: McCray-Penson hatte ihr Amt als Cheftrainerin der Basketball-Mannschaft der Mississippi State Bulldogs kurz Saisonbeginn niedergelegt.

Sie habe sich um „gesundheitliche Probleme kümmern“ wollen, „von denen ich gehofft hatte, dass sie hinter mir liegen“, hatte die ehemalige Weltklasse-Spielerin damals erklärt. Zwar hatte sie rund ein Jahr später gegenüber Knox News gesagt, dass psychische und persönliche Schwierigkeiten rund um ihre Gesundheit für ihren Rücktritt verantwortlich gewesen seien. Allerdings kehrte unabhängig davon der Brustkrebs jetzt wohl zurück – diesmal bezwang er die tapfere Kämpferin McCray-Penson.

Verstorbener Basketball-Star McCray-Penson gewann zweimal Olympia-Gold

Die aus Collierville im Bundesstaat Tennessee stammende McCray-Penson hatte im Anschluss an mehrere überaus erfolgreiche College-Basketball-Jahre 1996 ihr Profi-Debüt gegeben. Anschließend hatte sie unter anderem für die Washington Mystics gespielt. In ihrer ersten Saison in Diensten von Columbus Quest war sie prompt zur wertvollsten Spielerin der American Basketball-League avanciert und in der Folge auch die Meisterschaft gewonnen. Von 1999 bis 2001 war sie, die als ausgezeichnete Verteidigerin gegolten hatte, außerdem dreimal in Folge in das All-Star-Team der neuen Profi-Liga WNBA gewählt worden.

Ihre größten Erfolge hatte sie mit dem US-Nationalteam gefeiert. 1996 und 2000 hatte sie jeweils Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen, zwischenzeitlich hatten sich die US-Damen auch zu den Weltmeisterinnen gekrönt. 2006 hatte sie ihre aktive Karriere und eine erfolgreiche Laufbahn als Trainerin eingeschlagen. 2017 hatte sie das Team der Universität von South Carolina zum nationalen College-Titel geführt. Vor elf Jahren war sie überdies in die Woman‘s Basketball Hall of Fame aufgenommen worden.

Große Trauer nach Tod von Basketball-Legende McCray-Penson: „So viel positive Energie“

Die Trauer in McCray-Pensons Heimat über ihren Tod ist groß. Dawn Staley, die mit McCray-Penson 1996 und 2000 zum Olympia-Team gehört hatte, zeigte sich von der Todeskunde schwer getroffen: „Mit schwerem Herzen muss ich diese Nachricht veröffentlichen“, teilte Staley auf Twitter mit. „Danke, meine kleine Schwester, mein Freund, mein Partner im Schützengraben, mein Teamkollege, mein Fastfood-Snacker, mein Basketball-Junkie, mein Olympia-Kollege, mein Goldmedaillengewinner und jetzt mein Engel“, schrieb Staley.

„Gott hat dich jetzt. Leide nicht mehr Nik Nik“, verabschiedete sie sich rührend von ihrer langjährigen Weggefährtin, die stets „alles mit ganzem Herzen getan“ habe. „Ihre Präsenz war etwas, das man spüren konnte, bevor man sie sah, denn sie hatte so viel Licht, so viel positive Energie in sich, egal was los war“,

Auch Tyasha Harris, die 2017 unter der zweifachen Olympiasiegerin in South Carolina gespielt hatte, fand emotionale Worte: „Eine Legende, eine Mutter, eine Ehefrau, eine Schwester, eine Arbeiterin, mein Coach... Du hast so lange und hart gekämpft!“ schrieb der ehemalige Schützling der Basketball-Legende auf Twitter. „Du bist ein wichtiger Grund dafür, dass ich heute da bin, wo ich bin!“ (wuc)