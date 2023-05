Ungarn zieht sich als Ausrichter der Eiskunstlauf-EM zurück

Die deutschen Eiskunstläuferin Nicole Schott auf dem Eis. © Hiro Komae/AP/dpa

Ungarn gibt die Gastgeber-Rolle für die Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2024 ab.

Budapest - Diese hätten vom 22. bis 28. Januar 2024 in Budapest stattfinden sollen. Der Grund für den Rückzug ist die Sorge vor weiter steigenden Energiekosten im Zuge des Krieges in der Ukraine. Der Weltverband ISU bestätigte in einer Mitteilung, dass ab sofort wieder Bewerbungen möglich sind.

Aus denselben finanziellen Gründen hatte sich Ungarn Anfang des Jahres teilweise von der Handball-EM der Frauen zurückgezogen, die im nächsten Jahr gemeinsam mit Österreich und der Schweiz veranstaltet wird. Nach dem Rückzug Budapests finden nur noch in der Stadt Debrecen EM-Spiele statt. dpa