Verstappen auch vor Qualifikation der Schnellste in Dschidda

Der Niederländer Max Verstappen fährt im Red-Bull-Boliden während des Freien Trainings auf der Strecke. © Luca Bruno/AP/dpa

Max Verstappen ist auch im letzten Freien Training zum Großen Preis von Saudi-Arabien die Bestzeit gefahren.

Dschidda - Der zweimalige Formel-1-Champion raste vor seinem mexikanischen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez auf den ersten Rang in der einstündigen Übungseinheit. Der Vorsprung des Niederländers betrug auf dem über sechs Kilometer langen Dschidda Corniche Circuit beeindruckende 0,613 Sekunden.

Als Dritter bestätigte der ebenfalls zweimalige Weltmeister Fernando Alonso die Qualität des neuen Aston Martin. Der 41 Jahre alte Spanier war beim Auftaktrennen vor zwei Wochen in Bahrain schon hinter Verstappen und Perez auf Rang drei gekommen.

Sein Teamkollege Lance Stroll wurde zweieinhalb Stunden vor Beginn der Qualifikation Vierter. Die beiden Aston-Martin-Kollegen waren allerdings rund eine Sekunde langsamer auf einer Runde als Verstappen.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton kam im Mercedes nicht über Platz fünf hinaus vor Charles Leclerc, der nach einem Wechsel der Kontrollelektronik in der Startaufstellung am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) aber zehn Plätze nach hinten strafversetzt wird. Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Stammpilot in diesem Jahr, wurde im Haas 13. dpa