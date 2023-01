Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Finale in Bischofshofen

Von: Tobias Ruf

Vierschanzentournee: Constantin Schmid landet in Bischofshofen. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Die letzte Station bei der Vierschanzentournee in der Saison 2022/23 im Skispringen ist Bischofshofen. Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Bischofshofen - Die Vierschanzentournee ist eines der großen Highlights im Weltcup 2022/23 im Skispringen und wird nach dem Springen in Innsbruck traditionell in Bischofshofen beendet. Hier gibt es alle Informationen zum letzten Skispringen bei der Vierschanzentournee 2022/23.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Die Termine zum Dreikönigsspringen

Bischofshofen, Paul-Außerleitner-Schanze (05.01.-06.01.2023)

.

05.01.2023 - Donnerstag 14:30 Uhr: Offizielles Training in Bischofshofen

.

05.01.2023 - Donnerstag 16:30 Uhr: Qualifikation zum Dreikönigsspringen - Sieger:

.

06.01.2023 - Freitag 16:30 Uhr: Dreikönigsspringen in Bischofshofen - Sieger:

.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Die Ausgangslage

Die Vierschanzentournee ist das erste Highlight in der Saison 2022/23 im Skispringen. Die Vierschanzentournee ist Teil des Weltcup-Kalenders, die Ergebnisse der Springen fließen in die Weltcup-Gesamtwertung ein.

Die Gesamtwertung der Vierschanzentournee berechnet sich aus den vier Wettkämpfen. Nach dem Springen in Innsbruck führt Halvor Egner Granerud die Gesamtwertung an. Dawid Kubacki ist noch in Schlagdistanz.

Vierschanzentournee: Das Reglement

An der Qualifikation müssen alle Springer teilnehmen. Die 50 punktbesten Athleten qualifizieren sich für den Wettkampf. Dort treten die Springer in 25 K.o.-Duellen gegeneinander an. Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle.

In die Gesamtwertung der Vierschanzentournee fließen die beiden Wertungsdurchgänge des Wettkampfes ein. Die Punkte aus der Qualifikation werden in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt. Für einen Sieg bei einem Skispringen der Vierschanzentournee gibt es 100 Punkte, bis zum 30. Platz werden Weltcuppunkte nach einem vorgefertigten Schlüssel verteilt.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Die Schanze

Gesprungen wird auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen, die eine Gesamthöhe von 132,5 Metern aufweist und eine Anlauflänge von 125 Metern hat. Der Kalkulationspunkt liegt in Bischofshofen bei 125 Metern, die Hillsize bei 142 Metern.

Andreas Goldberger sagt zur Schanze in Bischofshofen: Der größte Unterschied in Bischofshofen ist der Anlauf. Der ist im Vergleich zu den anderen Schanzen flacher und länger. Erschwerend kommt hinzu, dass der mentale Druck in Bischofshofen riesig ist. Mit der Aussicht auf den Tourneesieg zur letzten Station zu reisen, ist vom Kopf her nicht leicht. Aber wer letztlich der Champion sein will, muss diesem Druck standhalten“.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Die deutschen Skispringer

Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Andreas Wellinger, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Stephan Leyhe bestreiten die gesamte 71. Vierschanzentournee und sind auch in Bischofshofen dabei.

Vierschanzentournee: So sehen Sie die Tournee live im TV, Liveticker und Livestream

Eurosport überträgt die Vierschanzentournee im TV und auch im Eurosport Player (kostenpflichtig) werden alle Wettbewerbe zu sehen sein. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte und strahlen die Events auch in ihren Mediatheken aus.

Das ZDF berichtet von den Springen aus Oberstdorf und Bischofshofen, das Erste überträgt die Events in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Im Liveticker gibt es alle Qualifikationsspringen und Wettkämpfe bei chiemgau24.de zu verfolgen.

Vierschanzentournee in Bischofshofen: So geht es weiter

Die Vierschanzentournee ist beendet. In Bischofshofen fällt die Entscheidung um den Gesamtsieg. Mit dem Weltcup geht es ab dem 14. Januar in Zakopane weiter.

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

