Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Skispringen-Highlight

Skispringen: Im Vorjahr gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi die Vierschanzentournee.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist eines der großen Highlights in der Saison im Skispringen. Zwischen dem 28. Dezember und dem 6. Januar kämpfen die besten Springer der Welt um den Goldenen Adler. Hier gibt es alle Informationen.

Oberstdorf - Mit der Vierschanzentournee 2022/23 steht das erste große Highlight der Saison im Skispringen an. Wann finden die Wettkämpfe statt? Wer sind die Favoriten auf den Gesamtsieg? Wo läuft die Tournee im TV? Hier gibt es alle Informationen zur Vierschanzentournee 2022/23.

Vierschanzentournee 2022/23: Alle Termine im Überblick

Vierschanzentournee: Die Stationen

Die Vierschanzentournee beginnt traditionell mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Anschließend geht es mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen weiter. Dann siedelt die Vierschanzentournee von Deutschland nach Österreich über.

Am 3. und 4. Januar wird in Innsbruck gesprungen. Nach den Wettbewerben am Bergisel geht es am 5. Januar in Bischofshofen weiter, wo die Vierschanzentournee am 6.1. entschieden wird.

Vierschanzentournee: So wird der Gesamtsieger ermittelt

An der Qualifikation müssen alle Springer teilnehmen. Die 50 punktbesten Athleten qualifizieren sich für den Wettkampf. Dort treten die Springer in 25 K.o.-Duellen gegeneinander an. Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle.

In die Gesamtwertung der Vierschanzentournee fließen die beiden Wertungsdurchgänge des Wettkampfes ein. Es zählen die Punkte, nicht die Meter. Die Punkte aus der Qualifikation werden in der Tournee-Gesamtwertung nicht berücksichtigt.

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung

In die Gesamtwertung fließen die ersprungenen Punkte aus den Wettkämpfen ein, die Ergebnisse der Qualifikationen werden in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee nicht berücksichtigt.

Die Vierschanzentournee ist Teil des Weltcups, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung im Skispringen-Weltcup ein.

Vierschanzentournee 2022/23: Das Preisgeld

„The winner takes ist all“ – und das ist bei der 71. Vierschanzentournee ein Preisgeld für den Tourneesieg in Höhe von 100.000 Schweizer Franken (etwa 96.000 Euro). Im Vorjahr verfünffachten die Organisatoren der beliebten Skisprungserie und ihre Partner die Prämie für den Gesamtsieger.

Mit der Aufstockung um 80.000 Franken stieg das kumulierte Preisgeld bei der Vierschanzentournee auf 400.000 Franken (384.000 Euro). Jeweils 75.000 Franken werden pro Ort als Weltcup-Preisgeld und die Qualifikation ausbezahlt.

Vierschanzentournee 2022/23: Die deutschen Skispringer

Bundestrainer Stefan Horngacher hat das Aufgebot für die Vierschanzentournee bekannt gegeben. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Andreas Wellinger, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Stephan Leyhe bestreiten die 71. Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee 2022/23: So sehen Sie die Vierschanzentournee live im TV, Livestream und Liveticker

Eurosport überträgt die Vierschanzentournee im TV und auch im Eurosport Player (kostenpflichtig) werden alle Wettbewerbe zu sehen sein. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte und strahlen die Events auch in ihren Mediatheken aus.

Das Erste berichtet von den Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck, das ZDF ist in Oberstdorf und beim Finale in Bischofshofen mit dabei.

Vierschanzentournee 2022/23: Die Favoriten auf den Gesamtsieg

Dawid Kubacki geht als Topfavorit in die Vierschanzentournee. Der Pole ist der dominante Springer der aktuellen Saison und führt den Gesamtweltcup an. Zudem überzeugten bislang der Slowene Anze Lanisek, der Norweger Halvor Egner Granerud und der Österreicher Stefan Kraft. Karl Geiger ist nur Außenseiter.

