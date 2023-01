Vierschanzentournee im Liveticker: Granerud will in Bischofshofen den letzten Schritt gehen

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Halvor Egner Granerud steht kurz vor dem Gesamtsieg der Vierschanzentournee. © Daniel Karmann/dpa

Die Vierschanzentournee wird am Freitag fortgesetzt. In Bischofshofen steht das Dreikönigsspringen an. chiemgau24.de ist dann im Liveticker mit dabei.

Bischofshofen - Die Vierschanzentournee 2022/23 geht in Bischofshofen in die letzte Runde. Im Dreikönigsspringen will Halvor Egner Granerud den Gesamtsieg perfekt machen. Der 1. Durchgang beginnt um 16:30 Uhr, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker zum Skispringen wieder mit dabei.

Ein letztes Springen steht noch an beim ersten Highlight der Skisprung-Saison 2022/23, das Dreikönigsspringen in Bischofshofen. Für Halvor Egner Granerud, der in der Gesamtwertung mit 23 Punkten knapp 13 Meter vor Dawid Kubacki liegt, ist der Gesamtsieg dann nur noch Formsache. Damit könnte zum ersten Mal seit Anders Jacobsen 2007 wieder ein Norweger die Tournee gewinnen.

Vierschanzentournee im Liveticker: Machbare Aufgaben für Granerud und Kubacki

Für die letzte K.o.-Runde der Saison haben die beiden Führenden machbare Duelle vor der Brust. Halvor Egner Granerud, der die Qualifikation gewann, springt im 1. Durchgang gegen den Österreicher Markus Müller. Für Dawid Kubacki geht es, wie schon in Innsbruck, in ein rein polnisches Duell. Sein Gegner am Freitag ist Jan Habdas.

Vierschanzentournee im Liveticker: Hammer-Duell für Geiger, Paschke gegen Schmid

Nach einer erneut mehr als durchwachsenen Qualifikation sind diesmal immerhin wieder alle sieben DSV-Adler im Wettbewerb vertreten. Ein schwieriges Duell steht allerdings für Karl Geiger an, der gegen den Norweger Marius Lindvik ran muss. Außerdem kommt es zu einem deutschen Duell zwischen Pius Paschke und Constantin Schmid, der am Donnerstag bester Deutscher war.

Vierschanzentournee im Liveticker: Die Duelle der Deutschen

Karl Geiger Marius Lindvik (Norwegen) Andreas Wellinger Naoki Nakamura (Japan) Stephan Leyhe Maximilian Ortner (Österreich) Markus Eisenbichler Daniel Tschofenig (Österreich) Philipp Raimund Danil Vassilyev (Kasachstan) Pius Paschke Constantin Schmid

Philipp Raimund, der gegen den Kasachen Danil Vassilyev springt, darf sich Hoffnungen auf seine nächsten Weltcup-Punkte machen, auch Stephan Leyhe sollte gegen den Österreicher Maximilian Ortner weiterkommen. Andreas Wellinger springt gegen den Japaner Naoki Nakamura, Markus Eisenbichler gegen den Österreicher Daniel Tschofenig. Hier geht‘s zur Startliste.

Der 1. Durchgang des letzten Springens der Vierschanzentournee startet um 16:30 Uhr, das Finale steigt gegen 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

