Viertelfinale der Eishockey-WM: Hier können Sie das DEB-Spiel live verfolgen

Von: Nils Wollenschläger

Im Viertelfinale der Eishockey-WM 2023 trifft Deutschland am Donnerstag auf die Schweiz. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum DEB-Spiel:

Nach vier Siegen in Folge hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2023 doch noch das Viertelfinale erreicht. Am Donnerstag (25. Mai) trifft das DEB-Team in Riga auf die Schweiz.

Viertelfinale der Eishockey-WM 2023 – im Live-Ticker von MANNHEIM24 erfahren Sie, wie Sie Schweiz gegen Deutschland live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Spielbeginn ist am Donnerstag bereits um 15:20 Uhr (MESZ). (nwo)