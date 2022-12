Vom „Handtuch“ zum WM-Star: Ramon Berndroth erinnert sich an Marokkos Elfmeterhelden

Von: Jörg Moll

Teilen

Bei den Profis des SV Darmstadt 98 wurde er einst buchstäblich für zu leicht befunden. Mittlerweile ist Abdelhamid Sabiri ein WM-Star.

Offenbach – Ein epischer Jubelschrei, geballte Fäuste – und ein ganzes Land ist in ekstatischer Jubellaune. Ganze vier Spiele hat Abdelhamid Sabiri benötigt, um in Marokko den Status eines Volkshelden zu erreichen. Der 26-Jährige gebürtige Frankfurter gehörte zu den Helden des 3:0-Elfmeterdramas gegen Ex-Weltmeister Spanien, das Marokko als erst vierte Nation Afrikas überhaupt ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft katapultierte. Eine Geschichte, die vor fünf Jahren zwei Experten des regionalen Fußballs und mehr oder weniger kurzzeitige Wegbegleiter nie für möglich gehalten hätten.

Dass Sabiri mal in einer solch bedeutenden Partie mitwirken würde, hätte Ramon Berndroth, das räumt er offen ein, nie erwartet. Der 71-Jährige, heute Chefscout des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, hatte Sabiri als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des SV Darmstadt 98 2014 von TuS Koblenz zur A-Jugend der Lilien geholt und immer wieder auch trainiert. „Er war eher ein ruhiger Typ, aber mit ihm war die Mannschaft 50 bis 60 Prozent stärker“, erinnert sich Berndroth. Ganz besonders aufgefallen sei ihm das mal in einem Pokalspiel in Traisa. „Zur Halbzeit lag die Mannschaft 0:3 zurück, am Ende hat sie nach seiner Einwechslung 4:3 gewonnen.“

Sabiri, ein Typ der Marke „Straßenfußballer“, als Zehner mit einer ganz feinen Klinge und einem guten Zug zum Tor ausgestattet, lieferte in Darmstadt sofort. Er stürmte mit der von Richard Hassa trainierten Mannschaft zur Meisterschaft in der Hessenliga und in die A-Jugend-Bundesliga.

Dass Sabiri in Darmstadt anschließend aber kein Thema für die Profis war, hatte simple wie einleuchtende Gründe. „Er war ein ‘Handtuch’, körperlich einfach nicht so weit“, sagt Berndroth. Also zog Sabiri weiter. „Abdelhamid wollte zwischenzeitlich sogar zu Rot-Weiss Frankfurt, dort spielten seine Kumpels“, erinnert sich sein Berater Stefan Neumann schmunzelnd: „Ich habe ihm gesagt: Wenn du das machst, bist du weg vom Profifußball.“ Sabiri hörte eher zähneknirschend auf ihn, ging in die Oberliga Nordrhein-Westfalen zu den Sportfreunden Siegen. „Ich habe ihm gesagt: Du musst spielen, du musst am Körper arbeiten, fitter werden, mal 30 Spiele bei den Männern machen“, erinnert sich Neumann, mittlerweile fest angesteller Scout im Nachwuchsbereich des Bundesligisten Borussia Dortmund. Sabiri absolvierte 30 Spiele, erzielte 17 Treffer – und machte den 1. FC Nürnberg auf sich aufmerksam. Dort gelangen ihm in 21 Partien zwölf Tore in der Regionalliga Bayern, er startete auch in der Zweitligamannschaft (fünf Tore in neun Spielen) durch. Stefan Kuntz holte ihn in die deutsche U21-Nationalmannschaft, für die er im November 2018 in Offenbach gegen die Niederlande beim 2:0-Sieg sein einziges Tor erzielte.

Doch der feine Fußballer Sabiri war abseits des Platzes alles andere als leicht zu handeln. „Er war immer sehr ehrgeizig, wollte immer weiter nach oben“, sagt Neumann. Und Sabiri bekam auf verschlungenen Pfaden letztlich, was er wollte. Sein Abschied aus Nürnberg geriet zum Skandal, weil er sich zum vom Mainzer David Wagner gecoachten englischen Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town streikte. Auf der Insel kam er nicht wirklich zum Zuge, er kehrte zurück nach Deutschland – und war für den SC Paderborn 24 Mal in der Bundesliga am Ball (vier Tore/ eine Vorlage). Doch auch bei den Ostwestfalen eckte Sabiri an, kritisierte den Klub und die Verantwortlichen nach dem Abstieg öffentlich. Trainer Steffen Baumgart kanzelte den Techniker daraufhin medial ab: „Im Nachhinein war es ein Fehler, ihn zu holen. Er arbeitet für keine Mannschaft, nur für sich.“

Sabiris Weg in Deutschland war zu Ende, es folgte der Wechsel zum italienischen Zweitligisten Ascoli Calcio (43 Spiele, elf Tore), 2021 holte ihn Erstligist Sampdoria Genau. Und 2022 folgte Sabiris nächster großer Karriereschritt: Im September debütierte für die marokkanische Nationalmannschaft, schoss beim 2:0 gegen Chile sein erstes Tor und sprang auf den WM-Zug auf. In Katar kam der 26-Jährige in allen vier Partien zum Einsatz, dreimal als Joker, unter anderem beim 2:0 gegen Belgien. Da zeigte er eine seiner herausragenden Qualitäten, die auch Neumann und Berndroth stets in Erinnerung geblieben sind. Per Freistoß erzielte er das 1:0 für Marokko. „Er hat super Standards gespielt“, sagt Neumann. Und dann folgte gegen Spanien der vorläufige Höhepunkt der „unglaublichen Geschichte“ des Mannes, der einst bei der TSG Frankfurter Berg kickte: Beim irren Fehlschuss-Drama der Spanier verwandelte er den ersten Elfmeter – und durfte wenig später jubelnd mit der marokkanischen Flagge übers Feld wandeln. Am Samstag geht Sabiris wundersame Reise, die so stotternd und holprig begonnen hatte, weiter. Dann trifft Marokko im Viertelfinale auf Portugal. „Das kannst du dir nicht ausdenken“, sagt sein einstiger Berater.

Von Jörg Moll

16. November 2018: Abdelhamid Sabiri trifft für die deutsche U21 im Länderspiel in Offenbach gegen Holland. © Imago