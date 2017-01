Vor dem Super Bowl: Top-Stars mit Komplimenten statt Kampfansagen

Houston - Die Quarterbacks der beiden Super-Bowl-Teilnehmer New England Patriots und Atlanta Falcons versehen sich gegenseitig vor dem NFL-Finale mit Komplimenten.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Hauptdarsteller des 51. Super Bowls der National Football League NFL endete unspektakulär. Die beiden Top-Quarterbacks Tom Brady von den New England Patriots und Matt Ryan von den Atlanta Falcons schoben sich beim Media Day in Houston am Montag artig Komplimente zu. „Ich habe viel von ihm gelernt“, sagte Ryan über seinen Kontrahenten. „Die Beständigkeit in seiner Karriere ist beeindruckend.“

Siebter Super Bowl für Brady

Der 39-jährige Brady wird am Sonntag zum siebten Mal einen Super Bowl bestreiten. Vier Siege stehen bislang auf seinem Konto. Ryan steht dagegen erstmals im Endspiel. „Matt braucht meinen Rat nicht“, erklärte Brady. „Er hat eine unglaubliche Karriere bislang hinter sich. Er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Anführer und es wird ein richtiger Test für uns am Sonntag.“

Emotional wurde Brady dagegen bei einer Frage eines siebenjährigen Kindes, wer sein persönlicher Held sei. Der Superstar überlegte kurz. „Das ist eine gute Frage. Ich denke, mein Vater ist mein Hero, weil er jemand ist, zu dem ich jeden Tag aufschaue“, sagte er und fügte mit Tränen in den Augen hinzu: „Mein Dad.“

