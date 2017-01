Vorteil Deutschland: Zverev schlägt Federer

Beim Hopman-Cup

+ © dpa Generationen-Duell in Perth: Alexander Zverev (li.) und Roger Federer. © dpa

Perth - Achtungserfolg fürs deutsche Tennis: Bei der inoffiziellen Mixed-WM in Australien schlug Alexander Zverev Grand-Slam-Champion Roger Federer. Damit führt Deutschland mit 1:0 gegen die Schweiz.

Perth (dpa) - Mit einem Sieg gegen den 17-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer hat Alexander Zverev das deutsche Tennis-Team beim Hopman Cup im Duell mit der Schweiz in Führung gebracht. Der 19 Jahre alte Hamburger setzte sich am Mittwoch bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth gegen den 16 Jahre älteren Federer mit 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4) durch. Nach zweieinhalb Stunden verwandelte Deutschlands Top-Talent seinen ersten Matchball und feierte im dritten Vergleich mit dem nur noch auf Platz 16 geführten Federer bereits den zweiten Sieg. Im zweiten Einzel hatte anschließend Andrea Petkovic gegen Belinda Bencic die Chance auf den entscheidenden zweiten Punkt.

dpa