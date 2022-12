„Wir wollen Hofheim aus der Halle fegen“

Abgeblockt: Der BC Neu-Isenburg um Kapitän Daniel Hack (Mitte, im Spiel gegen Makkabi Frankfurt) will sich am Samstag gegen die Koblenzer Reserve nicht aus der Balance bringen lassen. © postl

Die Basketballerinnen des TV Langen hoffen in der Landesliga auf Schützenhilfe des BC Neu-Isenburg.

Offenbach – In der Basketball-Landesliga der Frauen sind die Favoriten am Wochenende unter sich. Der Tabellenzweite TV Langen II tritt zum Verfolgerduell in Frankfurt an und hofft auf Schützenhilfe des BC Neu-Isenburg, der Spitzenreiter Sulzbach empfängt. Die Regionalliga-Herren der Langener wollen im nächsten Hessenderby ihre imposante Serie fortsetzen.

MÄNNER

1. Regionalliga

Baskets Limburg - TV Langen (Sa., 20 Uhr). Mit breiter Brust gehen die Langener die Aufgabe in Limburg an. Acht Siege in Serie und eine weiße Heimweste geben Zuversicht. Großer Trumpf ist und bleibt die Kadertiefe. Nur der Sprung an die Spitze blieb den „Giraffen“ bislang verwehrt. Daran dürfte sich wenig ändern, da der punktgleiche Spitzenreiter Saarlouis bei Schlusslicht Kronberg antritt. „Wenn wir die gleiche Intensität und Energie auch in den nächsten Partien aufs Feld bringen, sind wir schwer zu schlagen“, meint TVL-Manager Jürgen Barth. Limburg belegt mit nur zehn Punkten Rang elf.

2. Regionalliga

Bad Bergzabern - TV Langen II (Sa., 18 Uhr). Mit acht Siegen und zwei Niederlagen haben die Langener als Zweiter vier Punkte Vorsprung auf den Dritten Koblenz. „Trotzdem müssen wir es schaffen, die Führungen souveräner zu behaupten und uns nicht noch fast um den Lohn zu bringen“, sagt TVL-Spieler Mirco Palazzo mit Blick auf die Erfolge gegen Speyer und Frankfurt. Zwar rangiert Bad Bergzabern auf dem letzten Rang, hatte aber auch großes Verletzungspech. Inzwischen sind unter anderem die zweitligaerfahrenen Jeremy Black und Nick Larsen wieder mit an Bord und werden den Langenern alles abverlangen.

BC Neu-Isenburg - LP Koblenz II (Sa., 20 Uhr). Zehn Punkte haben die Isenburger auf dem Konto – für einen Aufsteiger eine respektable Bilanz. Zwei Zähler mehr weist der Tabellendritte aus Koblenz auf. BCN-Coach Vassili Adamoudis hofft darauf, dass sein Team an die starke Leistung ab dem zweiten Viertel in Weiterstadt anknüpft. Dabei helfen soll November-Zugang Julian Smuda (einst TV Langen), der sich mit fünf verwandelten Dreiern gut einfügte.

Oberliga

MTV Gießen - TV Babenhausen (Sa., 20.15 Uhr). Gemischte Gefühle in Babenhausen: Einerseits gab Rückkehrer Michael Harris gegen Kronberg ein ordentliches Comeback. Anderseits verletzte sich Tim David Schrädt bei der 65:70-Niederlage und wird sechs Wochen ausfallen. „Das schmerzt umso mehr, weil nun mit Jendrik Glawion zwei wichtige Spieler länger fehlen“, bedauert TVB-Guard Lars Teschke. Zum Rückrundenstart geht es zum MTV Gießen, der nach der überraschenden Niederlage von Roßdorf an der Spitze steht.

Gießen Pointers II - BC Neu-Isenburg II (Fr., 20.30 Uhr). Die Woche geht für den BCN so zu Ende, wie sie begonnen hatte: mit einem Gastspiel in Gießen. Beim MTV kamen die Isenburger mit 59:116 unter die Räder, im Kellerduell beim Vorletzten sind die Aussichten etwas besser, wobei die Pointers zuletzt den Zweiten Roßdorf bezwangen.

Landesliga

SC Steinberg - TV Hofheim (So., 18 Uhr). An das Hinspiel hat Nikola Radenkovic keine guten Erinnerungen: „Da haben wir ziemlich auf den Sack bekommen, waren überhaupt nicht in Form. Die Jungs kamen frisch aus dem Urlaub und hatten erst eine Trainingseinheit hinter sich“, sagt Steinbergs Spielertrainer. Anschließend gewann Hofheim nur noch ein Spiel, während die Steinberger mit acht Punkten mittlerweile ordentlich dastehen. „Wir wollen in unserem letzten Heimspiel des Jahres die Hofheimer aus der Halle fegen.“

Makkabi Frankfurt II - EOSC (Sa., 17.15 Uhr). Lokalrivale Steinberg bewies zuletzt, dass Makkabi nicht unverwundbar ist und fügte dem Tabellenführer die erste Niederlage bei. Anders die Gemütslage beim EOSC nach dem hauchdünnen Erfolg bei der FTG Frankfurt. Einmal mehr bietet sich dem Vierten die Chance, den Anschluss nach oben herzustellen.

SV Dreieichenhain - SV Darmstadt 98 (So., 15 Uhr). Als Drittletzter spielt der Aufsteiger die erwartet wechselhafte Runde. Zuletzt gelang es gegen Walldorf nicht, eine 14-Punkte-Führung zu behaupten. Die Aufgabe gegen den Zweiten wird nicht leichter. „Wir sind aber top motiviert, den Heimsieg zu holen“, so SVD-Spieler Moritz Leipold.

U16-Bundesliga

Hanau Junior White Wings - Gießen 46ers (So., 11 Uhr). Nach der 52:108-Klatsche beim Team Südhessen empfangen die Hanauer nun den Tabellenvierten der Relegationsgruppe 3 aus Gießen. Der kassierte zwar auch Niederlagen gegen das Team Südhessen und das Team Frankfurt, die aber moderater ausfielen. „Wir müssen vor allem besser zusammenspielen“, meint Hanaus Trainer Sven Witt, dessen Team besonders anfällig bei Ballverlusten war.

FRAUEN

Regionalliga

ASC Mainz II - SV Dreieichenhain (So., 16 Uhr). Richtig angetan ist Trainer Guido Mensinger von der Einstellung seines dezimierten Kaders. „Wo die Spielerinnen diese Energie hernehmen, bleibt wohl ihr Geheimnis“, sagt Mensinger schmunzelnd. Als eines von vier Teams haben die „Haanerinnen“ zehn Punkte auf dem Konto, vier mehr als Mainz. „Mal sehen, mit welchem Kader sie auflaufen werden“, so Mensinger.

Oberliga

BC Wiesbaden - TV Babenhausen (So., 18 Uhr). In Wiesbaden bietet sich den Babenhausenerinnen die Chance, auf Tabellenplatz zwei zu klettern. Im Hinspiel gab es einen 55:32-Erfolg. Seitdem hat sich der Gegner stabilisiert und nur zweimal verloren. „Wir müssen das Tempo wieder hochhalten, dann bekommen die Gegner in der zweiten Hälfte Probleme“, so TVB-Coach Markus Kühn.

Landesliga

BC Neu-Isenburg - TSG Sulzbach (Sa., 15.30 Uhr). Durch die Niederlage nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt II beendete der BCN die Hinrunde auf Rang vier. Zum Rückrundenstart geht es gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TSG Sulzbach. „Wir müssen uns wieder für den Kampf belohnen und das Glück auch etwas erzwingen. Wir nehmen auf jeden Fall die positiven Dinge mit“, sagt BCN-Trainer Tarik Vahle.

Eintracht Frankfurt II - TV Langen (Sa., 19.45 Uhr). Gemeinsam mit Sulzbach liefern sich die Langenerinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze. Beide treten im Dezember noch zweimal gegeneinander an – und das binnen drei Tagen. Beim Dritten in Frankfurt soll die Siegesserie des TVL auf acht Spiele ausgebaut werden.

U18-Bundesliga

SV Nürnberg - Rhein-Main Baskets (So., 12.30 Uhr). Fünf Spiele, fünf Siege. Nur einmal mussten die Baskets zittern. Beim 69:67 gegen Chemnitz, als sie fast noch einen großen Vorsprung verspielten. Zum Abschluss der Hinrunde steht das Gastspiel in Nürnberg an. „Unsere Dreierquote ist sicher noch ausbaufähig und wir sollten bei den Fouls etwas aufpassen“, meint Trainer Rolf Weidemann.

