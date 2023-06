ARD- und ZDF-Stars wechseln zu RTL – drei neue Krimis im TV-Programm

Von: David Maciejewski

Teilen

RTL plant eine wahre Krimi-Offensive – angeregt durch den großen Erfolg des Genres. Dabei bedient sich der Sender auch bei ARD und ZDF.

Dortmund – Das Krimi-Genre im deutschen TV boomt. Besonders ARD und ZDF sind hier die Vorreiter und begeistern ihr Publikum mit diversen Produktionen. Allein das ZDF kündigte zuletzt die Rückkehr eines erfolgreichen Krimis mit Millionen Zuschauern an. Doch auch private Sender wie RTL wollen ein Stück von dem Kuchen abhaben, wie RUHR24 weiß.

ARD- und ZDF-Stars wechseln zu RTL – drei neue Krimis im TV-Programm

Den ersten Schritt kündigte RTL zuletzt mit der Rückkehr einer Kult-Sendung an, die sechs neue Folgen erhält. Doch dabei soll es nicht bleiben. Wie DWDL berichtet, sind bei dem Kölner Sender drei neue Krimis in Arbeit. Dafür hat sich RTL bei der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz umgesehen.

Konkret geht es dabei um einen Schauspieler und eine Schauspielerin, die künftig die Krimi-Fans von RTL auf Trab halten sollen und bislang aus Produktionen von ARD und ZDF bekannt waren. Konkret handelt es sich dabei um Antoine Monot Jr. und Caroline Peters.

„Behringer und die Toten“ bei RTL: Antoine Monot Jr. übernimmt neue Krimi-Rolle

Antoine Monot Jr. war in der ARD in mehreren „Tatort“-Ausgaben zu sehen. Für das ZDF spielt er seit 2014 in „Ein Fall für zwei“ mit. Bei RTL übernimmt der Schauspieler eine Hauptrolle in „Behringer und die Toten“. Darin wird er einen Ermittler spielen, der wegen seines Äußeren unterschätzt wird, aber einen messerscharfen Verstand besitzt.

Zunächst sollen zwei Filme von „Behringer und die Toten“ für RTL produziert werden. Diese spielen in Bamberg in Bayern. Die anderen beiden neuen Krimis sollen derweil in NRW stattfinden, um genau zu sein im Ruhrgebiet (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

„Mord mit Aussicht“-Star Caroline Peters ermittelt 2024 als Kneipenwirtin für RTL

Caroline Peters, bekannt aus „Mord mit Aussicht“ in der ARD, wird für RTL zur Kneipenwirtin. Über ein Programm für Quereinsteiger kommt sie zur Polizei und mischt sich in Ermittlungen rund um Mord ein.

„Die Reihe ist eine Hommage an alle, die auf dem Sofa sitzen und sich fragen, ob an ihnen nicht auch eine brillante Ermittlerin verloren gegangen ist“, verriet RTL-Fiktionschef Hauke Bartel gegenüber DWDL.

Antoine Monot Jr. und Caroline Peters ermitteln 2024 für RTL. © Marc John/Imago, Lindenthaler/Imago, Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago; Collage: RUHR24

Krimi Nummer drei trägt den Titel „Mord im Revier“. Darstellerinnen sind noch keine bekannt. Doch es soll um eine Berlinerin gehen, die im Ruhrgebiet auf eine neue Welt und Arbeitsweise trifft. Ihr Partner heißt Gianni, ist Fan von Espresso und Italopop und mal Deutscher, mal Sohn türkischer Einwanderer – je nachdem, wer es wissen möchte.

RTL kündigt drei neue Krimis an – drei beliebte Sendungen werden verlängert

Die drei neuen Krimis sollen 2024 die RTL-Zuschauer begeistern. Der Sender hat zudem die Krimis „Alarm für Cobra 11“, „Dünentod“ und „Miss Merkel“ verlängert. Auch dazu wird es also Neues im TV-Programm geben.

Für eine beliebte Arztserie ist bei RTL dafür aber Schluss – der Sender setzt sie nach nur einer Staffel ab. Dabei schalteten nicht nur Millionen Zuschauer ein: Die erste Staffel endete auch noch mit einem Cliffhanger.