„Bergdoktor“-Star wechselt zu RTL – Fortsetzung von Erfolgsserie angekündigt

Von: David Maciejewski

Teilen

RTL hat die Fortsetzung seiner Erfolgsserie „Sisi“ angekündigt. In der dritten Staffel ist auch ein „Bergdoktor“-Star mit an Bord.

Dortmund – Jahr für Jahr schalten TV-Zuschauer gerne bei dem Klassiker „Sissi“ ein. Eine Alternative zu dem Film bietet seit Ende 2021 RTL mit der Serie „Sisi“. Wer eine historisch akkurate Geschichte erwartet, ist hier zwar falsch – auf unterhaltsame Weise, mit vielen erzählerischen Freiheiten, feiert der Kölner Sender aber große Erfolge. Nun geht es weiter, unter anderem mit einem „Bergdoktor“-Star.

„Bergdoktor“-Star wechselt zu RTL – Fortsetzung von Erfolgsserie angekündigt

Auch im Dezember 2023 wird es neue Folgen der RTL+-Serie „Sisi“ geben. Der Privatsender hat inzwischen eine dritte Staffel angekündigt. Die Hauptdarsteller Dominique Devenport und Jannik Schümann kehren natürlich in ihren Rollen als Sisi und Franz zurück. Die Dreharbeiten haben inzwischen begonnen.

Nachdem sich RTL für drei neue Krimis die Dienste von ARD- und ZDF-Stars sichern konnte, verkündet der Sender den nächsten öffentlich-rechtlichen Neuzugang. In den sechs neuen Folgen der dritten Staffel von „Sisi“ wird auch Daniel Friedrich zu sehen sein.

Der Schauspieler dürften Zuschauern unter anderem aus „Der Bergdoktor“ bekannt vorkommen. Anfang 2022 war Daniel Friedrich darin in einer Rolle zu sehen. Zudem war er bereits in „Der Staatsanwalt“ und „Um Himmels Willen“ dabei. Er ist aber nicht der einzige Neuzugang für „Sisi“ bei RTL.

Neuzugang für RTL-Serie „Sisi“ – Schauspieler war bereits bei „Der Bergdoktor“ dabei

Neben Daniel Friedrich kündigte RTL folgende Neuzugänge für die dritte Staffel von „Sisi“ an. Arian Wegener ist als Kronprinz Rudolf dabei – er war unter anderem in „Alarm für Cobra 11“ zu sehen. RTL bringt die Kult-Sendung bald mit sechs neuen Folgen zurück.

Pauline Werner und Max Hubacher spielen das romantische Gaunerpaar Walli und Gustav. Sie spielte unter anderem schon bei „WaPo Bodensee“ mit – er könnte Zuschauern aus dem Film „Ramstein“ bekannt vorkommen. Deniz Orta spielt Sisis Weggefährtin Alma. Sie war zuletzt im Dresdener „Tatort“ zu sehen.

Zudem mit dabei ist Jakob Geßner als Albert, der Anführer der Arbeiterbewegung. Der Schauspieler spielte unter anderem in „SOKO Köln“ mit. Der letzte Neuzugang ist der bereits erwähnte Daniel Friedrich, der den Erzherzog Franz Karl, den Vater von Franz, spielt (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Ein „Bergdoktor“-Star spielt in der RTL-Serie „Sisi“ mit. © Eventpress/Imago; Armands Virbulis/RTL; Collage: RUHR24

RTL schickt „Sisi“ in eine dritte Staffel – Liebe zu Franz wird auf eine Probe gestellt

Inhaltlich hat RTL auch schon bekannt gegeben, worum es in der dritten Staffel von „Sisi“ gehen wird. Es wird dramatisch, denn die Liebe von Sisi und Franz wird auf eine harte Probe gestellt. Grund dafür sind „Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und der Konflikt über die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf“.

Auch Sisi selbst steht vor einer persönlichen Herausforderung: „Zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof.“ Auf die RTL-Zuschauer kommt mit der dritten Staffel von „Sisi“ also einiges zu.