Wegen Sperrung: Michael Wendler will Instagram verklagen

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Schöne Bescherung für seine Fans. Michael Wendler ist auf Instagram zurück. Das verkündete seine Ehefrau Laura Müller am ersten Weihnachtstag.

Update vom 27.12.2022 - 13:44: Nach seiner Sperrung bei Instagram meldet sich Michael Wendler nun bei Telegram zu Wort. Der einstige Schlagerstar macht seinem Ärger Luft und droht Instagram mit Konsequenzen. „Nach wenigen Stunden sperrt Instagram mein Konto völlig grundlos! [...] Jetzt reicht es! Meine Anwälte werden jetzt gegen Instagram vorgehen die sich völlig rechtsbeugend verhält.“ (sic!)

Update vom 26.12.2022 - 15:08 Uhr: Der Instagram-Account von Michael Wendler ist schon wieder gesperrt. Nachdem er seinen ersten Beitrag postete und die Followerzahl anstieg, hat die Social-Media-Plattform das Profil gelöscht.

Florida - Michael Wendler (50) wird ab sofort wieder Beiträge auf Instagram posten. Pünktlich zu Weihnachten ist der Schlagersänger nämlich zurück, nachdem er von der Social-Media-Plattform verbannt wurde. Sein erstes Posting ist von ihm und Laura Müller (22) unter dem Tannenbaum.

Wegen seiner Verschwörungstheorien und wirren Behauptungen machte Michael Wendler in den letzten Jahren auf sich aufmerksam. Schnell bekam er aber die Quittung für sein Verhalten: er wurde aus der DSDS-Jury 2021 rausgeschmissen und auch sein Instagram-Konto wurde gesperrt. Durch seine Ehefrau Laura, die auf der Plattform über 548.000 Follower erreicht, war der Wendler auch dort immer wieder mal zu sehen.

Doch jetzt hat Michael Wendler seinen eigenen Instagram-Account und kann innerhalb weniger Stunden bereits eine große Community aufbauen. Denn auf dem Profil „@der_michael_wendler“ tummeln sich zehn Stunden nach dem ersten Beitrag schon um die 30.000 alte oder auch neue Follower. Diese Zahl wächst minütig! Dass der Sänger nach seinen oft negativ-auffallendem Verhalten trotzdem so viele Anhänger hat, überrascht.

Skowronek, Norberg oder Wendler – wie heißt der Schlagerstar eigentlich wirklich?

Unter dem Namen Michael Wendler ist der Schlagersänger wohl den meisten in guter wie in schlechter Erinnerung. Doch dabei handelt es sich lediglich um ein Pseudonym. Geboren wurde der 50-Jährige als Michael Skowronek, legte sich allerdings bereits zu Beginn seiner Karriere seinen inzwischen weit und breit bekannten Künstlernamen zu. In dieser Zeit lernte er auch seine Managerin und spätere Ehefrau Claudia Norberg kennen. Nachdem er diese im März 2009 geehelicht hatte, nahm er auch ihren Nachnamen an – und trägt ihn bis jetzt, obwohl 2020 die Scheidung folgte. Inzwischen hat der Schlagerstar bekanntlich eine neue Frau an seiner Seite: Laura Müller. Die trägt seit der Hochzeit im Juni 2020 übrigens ebenfalls den Nachnamen seiner Exfrau.