Kontrastprogramm zur Queen: König Charles’ drastische Personal-Einsparungen

König Charles und Camilla sind bestürzt über ineffizienter Personalgestaltung und setzen den Rotstift an. Dutzende von Mitarbeitern könnten betroffen sein.

London – Fast ein Jahr nach der Regierungsübernahme von König Charles (74) ist es Zeit, einen Blick auf die Bilanz zu werfen. Laut Berichten der Dailymail sollen Charles III. und Königin Camilla (75) bestürzt darüber sein, dass offenbar zu viele Mitarbeiter ähnliche Aufgaben erfüllen. Noch vor Antritt als Monarch waren seine Pläne von einer schlankeren Monarchie bekannt, jetzt stehen die Kürzungen, die den Buckingham-Palast, Sandringham, Windsor Castle und Balmoral betreffen sollen, unmittelbar vor der Tür.

Charles Motto „Weniger ist mehr“ zeigt schlankere Monarchie mit weniger arbeitenden Royals

Fast ein Jahr nach Beginn seiner Regentschaft ist König Charles es zudem leid, dass hochrangige Höflinge ihm sagen: „Aber so hat es die Königin gemacht“. Er wollte schon immer, dass „Leute in jeder Hierarchieebene lieber ordentlich bezahlt werden“. Doch der König ist sich bewusst, dass dies Personalabbau bedeutet. Es heißt, er sei sich der finanziellen Belastung, die ein großer Haushalt für den Steuerzahler bedeutet, durchaus bewusst.

„Man hat wirklich das Gefühl, dass das Personal in allen Palästen zu stark belastet ist“, so ein Insider, laut Dailymail. Es gäbe viel zu viele Assistenten für Assistenten. Der König und die Königin würden es vorziehen, Personal anständig zu bezahlen, aber weniger Leute zu haben. Zum Beispiel gäbe es Köche für die Royals und Köche für die Mitarbeiter. Warum, so fragen sie, kann es nicht eine Gruppe von Küchenpersonal für alle geben?

König Charles’ Einsparungen im ersten Regierungsjahr Aus dem diesjährigen Jahresbericht über den Sovereign Grant, in dem die königlichen Ausgaben im Einzelnen aufgeführt sind, geht hervor, dass 444.000 Pfund (517.698 Euro) für „Ausstiegspakete“ an 16 Mitarbeiter der verstorbenen Queen Elizabeth II. ( (96,† 2022) gezahlt wurden, die ihren Arbeitsplatz verloren. Ende März beschäftigte die Monarchie knapp 500 Festangestellte in den königlichen Residenzen, einschließlich Buckingham-Palast, Schloss Windsor und Kensington-Palast. Im Oktober letzten Jahres schaffte Camilla den jahrhundertealten Posten der Hofdamen ab, da sie der Meinung war, dass eine geringere Anzahl von Mitarbeitern „zeitgemäßer“ sei. Ihre bisherigen Mitarbeiter übernahmen stattdessen die traditionellen Aufgaben der offiziellen Begleiterinnen der Monarchin, die sie scherzhaft als „zwei zum Preis von einem“ bezeichnete. Die verstorbene Königin hatte sieben treue Hofdamen, als sie starb. Charles sorgte zwar für eine abgesicherte Zukunft, doch die letzte Vertraute der Queen verließ ihr Haus auf dem Gelände Schloss Windsors unter Tränen.

Die Einsparungen im Haushalt werden offenbar von Königin Camilla überwacht

Camilla hat deutlich gemacht, dass „eine Angleichung des königlichen Personals“ notwendig ist. Sie wird eine Schlüsselrolle bei der Überwachung aller Änderungen spielen. Ihre Majestät kann nicht dulden, dass zu viele Leute die gleichen Aufgaben übernehmen. So gäbe es zum Beispiel die Posten: Senior Haushaltsführung, Leitung Haushalt und Junior Haushaltshilfen, so eine Quelle.

Kein Zweifel, dem König ist es ernst mit seinen Einsparungen. Dabei entgeht dem Regenten keine Möglichkeit, unschwer daran zu erkennen, dass der Charles sogar die Wassertemperatur des Palast-Pooles herunterregeln ließ. Abschaffen wird seine Majestät das lange geheime Schwimmbad nicht. Zu viele Erinnerungen hängen daran. Zwischen den 775 Zimmern des Buckingham-Palastes befindet sich die royale Lagune, in dem schon von Prinz Philip (99, † 2021) bis zu Prinzessin Diana (36, † 1997), deren Todestag sich am 31. August zum 26-mal jährt, alle ihre Runden drehten. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk

